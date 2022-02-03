Панталоны и рабоче-крестьянские трусы: что можно увидеть на выставке дореволюционного и советского нижнего белья в Самаре

Выставка посвящена женскому нижнему белью. Фото: музей им.Алабина

В музее им.Алабина в Самаре откроется необычная выставка, рассчитанная только на посетителей старше 18 лет. Экспозиция «Обнажая фонды» посвящена женскому нижнему белью и собрала самые нескромные предметы из фондов музея. Выставка начнет работать 4 февраля. Показываем самые интересные экспонаты.

Для взрослой аудитории

В музее Алабина такую необычную тематику выставки объяснили временными ограничениями для детей на посещение музеев.

- Поскольку в ближайшее время дети не смогут посетить культурные объекты, нам особенно важна поддержка взрослой аудитории, - объяснили в музее.

На выставке «Обнажая фонды» самарцы смогут увидеть огромное разнообразие женского белья. Нижние юбки и великолепные корсеты, сорочки и чулки, подвязки и панталоны, богато отделанные кружевом нижние блузы и многое другое. Пикантным дополнением станет коллекция открыток и альбомов, посвященных теме женского тела и эротики.

На выставке представлены не только предметы одежды, но и фотографии и открытки. Фото: музей им.Алабина

- Главным акцентом выставки станет сравнение имперских и советских стилей жизни на примере развития индустрии белья, - объясняют организаторы. - Изменение внешней формы нижнего белья, переход от соблазнительных «коротких штанишек, украшенных «пеной кружев», воланами и рюшами», к менее громоздкой, более удобной и доступной форме советского белья – все это не только показывает модные тенденции, но и служит признаком изменений самого общества, его ценностей. Например, если одежде начала XX века чаще всего свойственна роскошь и романтичность, то для советского белья главное – доступность и практичность.

По эволюции нижнего белья можно судить и об изменениях в обществе. Фото: музей им.Алабина

Белье для мирянок шили монахини

На выставке представлено дореволюционное женское белье рубежа 19-20 веков, которое носили мещанки и, возможно, зажиточные крестьянки. В музей они попали благодаря жителям города, которые передавали панталоны и рубашки своих бабушек туда на сохранение. Интересно, что один из экспонатов был создан в рукодельной мастерской Иверского монастыря - здесь существовали мастерская, в которой изготавливалась не только религиозная, но и мирская одежда. А на поясе одной из нижних юбок сохранилась нашивка с надписью «Шлезингеръ и Моргулисъ. Москва», 1894 год.

- Также на выставке будет показано, на какие хитрости приходилось идти девушкам, чтобы нижнее белье сидело идеально, - рассказали в музее.

Выставка будет работать до особого распоряжения – как только дети смогут посещать музей, нескромные экспонаты вернутся в фонды.

КОНКРЕТНО

Открытие выставки «Обнажая фонды» состоится 4 февраля в 17:00 в музее им.Алабина Только 18 +