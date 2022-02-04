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Общество4 февраля 2022 4:00

В Сызрани в 2022 году определили лучших наставников для молодых нефтепереработчиков

На Сызранском НПЗ назвали победителей первого этапа конкурса «Лучший наставник - 2021»
Анна ФЕДОРОВА
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Передавая опыт, наставники помогают молодежи адаптироваться на производстве. Фото АО «СНПЗ»

Передавая опыт, наставники помогают молодежи адаптироваться на производстве. Фото АО «СНПЗ»

На Сызранском НПЗ (дочернее общество НК «Роснефть») подвели итоги заводского этапа конкурса «Лучший наставник - 2021». Победителями конкурса стали два сотрудника, которым предстоит обменяться опытом с коллегами из других городов и побороться за победу на федеральном уровне.

В компании «Роснефть» развитию системы наставничества придают огромное значение - полезная практика позволяет молодежи быстрее адаптироваться в производственном коллективе. Да и их «учителям» наставничество дает многое - прежде всего, кроме повышения авторитета, совершенствование собственных знаний и умений по программам «Мастерство наставника» и «Мастерская развития наставника». Опытные сотрудники передают свои навыки новичкам в рабочих специальностях в течение нескольких месяцев, молодым специалистам после вуза - три года.

Воспитать новатора

Сегодня на Сызранском НПЗ за вчерашними выпускниками вузов и средне-специальных учебных заведений закреплены 259 опытных сотрудников. В конкурсе приняли участие более 80 из них. Чтобы стать лучшим, недостаточно демонстрировать только собственные высокие производственные показатели: главный критерий оценки - успехи подопечных.

Андрей Рачков стал лучшим наставником молодых специалистов. Фото АО «СНПЗ»

Андрей Рачков стал лучшим наставником молодых специалистов. Фото АО «СНПЗ»

В номинации «Лучший наставник молодого специалиста» на заводе победу одержал начальник электротехнической лаборатории цеха № 6 Андрей Рачков. Он стал лучшим среди 20 соперников, хотя наставником по заводским меркам стал не так давно - своего первого воспитанника «получил» в 2015 году.

- Корпоративного конкурса тогда еще не существовало, но помочь выпускникам вуза адаптироваться на производстве я не отказывался никогда, - вспоминает Андрей Михайлович. - Нужно отдать должное и руководству цеха: мне всегда предлагали взять под крыло молодых специалистов, с которыми было интересно взаимодействовать. Молодежь сейчас приходит с такими познаниями в сфере новейших цифровых технологий, что и наставник вполне может что-то почерпнуть для себя. Особенно, включаясь в подготовку к научно-технической конференции.

Самый первый этап наставничества - просто рассказывать о производстве, пояснять каждый этап работы. У Андрея Рачкова к этому «наследственная» предрасположенность: родители - педагоги. Успехами своих учеников наставники гордятся не меньше, чем школьные преподаватели. Например, один из подопечных Андрея Михайловича - молодой инженер Андрей Амбалов - начинал трудовой путь как электромонтер по испытаниям и измерениям. За три года упорной работы парень стал победителем научно-технической конференции и автором двух инновационных предложений. Сегодня перспективный сотрудник стажируется в службе главного энергетика.

Помочь стать своим в бригаде

Победителем в номинации «Лучший наставник рабочего», обойдя 60 конкурентов, стал слесарь по ремонту технологических установок Александр Кокушкин. Заводчанин трудится на СНПЗ уже 27 лет, и почти столько же делится своим опытом с молодежью.

Александр Кокушкин обучает молодых рабочих больше четверти века. Фото АО «СНПЗ»

Александр Кокушкин обучает молодых рабочих больше четверти века. Фото АО «СНПЗ»

За последний год у Александра Кокушкина было четверо подопечных, и как следует научить их тонкостям дела в его интересах - все трудятся в его коллективе.

- В моей бригаде нет людей, которые не хотят работать ответственно и качественно, - утверждает Александр Александрович. -Человек я, может быть, и не жесткий, но по работе привык спрашивать. Даже в том, как инструменты сложены, должен быть порядок. Это может не нравиться поначалу, но со временем отношения налаживаются. В итоге - коллектив в нашей бригаде очень хороший, дружный.

В скором времени лучшим сызранским наставникам предстоит обменяться опытом и побороться за победу с коллегами других дочерних обществ «Роснефти».

А работа по передаче опыта на заводе продолжается, ведь коллектив регулярно пополняется молодежью: недавно 79 квалифицированных специалистов стали наставниками молодых рабочих и 32 начали работать с молодыми специалистами предприятия.

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