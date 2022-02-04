Погода в Самаре на выходные 5-6 февраля 2022: снегопады пойдут на спад

В Самаре снегопады пойдут на спад Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Самарскую область обрушились сильные снегопады. Для координации работ по уборке снега создан штаб, на загородных трассах установили ограничения для автобусов и грузовиков.

По данным Приволжского УГМС, погоду на европейской территории России формируют атлантические циклоны, которые один за другим приносят плотные облачные поля с осадками, не пропуская холодный арктический воздух. В итоге в регионе не только сильные снегопады, но и теплая погода, когда термометр показывают температуры выше нуля градусов.

В последние дни фиксируют очередные рекорды суточного максимума осадков. Рекордные показатели отметили в восьми населенных пунктах, среди которых Самара и Тольятти. В основном перекрыты показатели 2020 года, но в Аглосе превышен рекорд, державшийся с 1965 года.

По прогнозу синоптиков, осадки продолжатся и в ближайшие дни. Но если на пятницу прогнозируют все тот же мокрый снег, переходящий в дождь, а также туман и гололед, то в выходные интенсивность осадков снизится, а заодно станет холоднее. Днем ожидают до – 6 градусов, а ночью будет до 13 градусов ниже нуля.