Многие исторические здания в Самаре снова оказались без охранного статуса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мэрия Самары отозвала свою подпись на списке ценных градоформирующих объектов (ЦГФО). Теперь исторические здания снова остаются без охранного статуса до согласования нового списка. Об этом стало известно в конце января.

«Изменить список»

Как рассказал журналисту «КП-Самара» архитектор Виталий Стадников, еще 17 декабря 2021 года глава города подписала подготовленное главным архитектором Самары Игорем Галаховым письмо, в котором просит областные власти пересмотреть постановление об утверждении списка ЦГФО. Это постановление долго готовилось и после многочисленных согласований было утверждено в начале декабря. В список вошли 645 ценных исторических зданий, формирующих уникальную атмосферу старой Самары.

- Суть просьба мэрии – оставить в списке 470 ЦГФО, которые находятся в границах Объединенной зоны охраны памятников (хотя сами эти границы еще утверждены не до конца). А вот судьба оставшихся 175 зданий, по мнению мэрии, требует обсуждения и дополнительного рассмотрения комиссиями, - объяснил Виталий Стадников. – Это письмо областные власти поручили рассмотреть на заседании проектного офиса по историческому поселению, заседание назначено на 9 февраля. Таким образом, город отозвал свою подпись с согласования.

Остаются без защиты

По мнению градозащитников, это очень опасная ситуация. Новое согласование списка может занять не один месяц, а все это время ценные исторические здания останутся без охранного статуса. А учитывая, что основная часть этих домов находится в зоне бизнес-интересов застройщиков, их сохранность вызывает тревогу.

- Только за прошлый год в Самаре было уничтожено 12 ЦГФО, - говорит Виталий Стадников. – Все дома, которые сейчас находятся в списке – действительно ценные объекты, которые достойны статуса объектов культурного наследия. Например, дома с резными окнами на ул.Ярмарочной между Ленинской и Буянова, в 120 квартале, где как раз сейчас идет активная застройка. Причем ранее город и тот же Галахов этот список согласовали.

Градозащитники отмечают, что статус ЦГФО позволил бы вывести дома из списка зданий, определенных под снос, и заменить уничтожение исторических построек реконструкцией.

- Сейчас в списке на снос в городе 128 домов, в том числе 65 ценных объектов, которые в прошлом году спасали общественники, например, дом на ул.Садовой, 228, - пояснил Виталий Стадников. – Тогда их осмотрела комиссия, было решено, что сносить эти дома не будут, однако из списка их до сих пор не вывели.

Редакция «КП-Самара» направила запрос в мэрию с просьбой прокомментировать ситуацию, однако на момент публикации материала ответ не был получен.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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