Новости Самары за неделю на 5 февраля 2022: сильный снегопад и дистант для школьников

Новый игрок «Крыльев», сильный снегопад и дистант для школьников

На Самарскую область на этой неделе обрушился сильнейший снегопад. В результате были перекрыты некоторые загородные дороги, для координации уборки снега создали оперативный штаб.

Из-за большого количества новых заразившихся коронавирусом школьников снова отправляют на дистанционку, а также запрещают им посещать музеи и театры.

Самарские «Крылья Советов» продолжают подготовку к весенней части сезона РПЛ и формируют состав на предстоящие игры.

Эти и другие новости в нашем обзоре самого интересного и важного за прошедшую неделю.

«Крылья Советов» формируют состав

Самарские «Крылья Советов» в зимнем перерыв решают вопрос с составом команды на весеннюю часть сезона РПЛ. Самой заметной потерей стал переход Ивана Сергеева, рекордсмена ФНЛ, в «Зенит». На этой неделе стало известно, что команду покинут также Максим Карпов, Сильвие Бегич, Дмитрий Кабутов, Дмитрий Прищепа и Никита Чернов, который летом уйдет в «Спартак». При этом, в команду пришел нападающий Иван Игнатьев. Также в клубе присматриваются к воспитанникам «Чертаново».

Школьников снова отправляют на дистанционку из-за коронавируса

В Самарской области возросло количество заболевших коронавирусом. Ежедневно находят более 3,5 тысячи новых заболевших, также отмечают, что чаще стали болеть дети и подростки. В таких условиях принято решение отправить школьников на дистанционку, а также запретить несовершеннолетним посещать театры и музеи.

Сильный снегопад обрушился на Самарскую область

На этой неделе на Самарскую область обрушился сильный снегопад. В областной столице образовались огромные сугробы, были установлены новые погодные рекорды, а по ряду загородных трасс ездить стало небезопасно. Чтобы справиться со снегом, в регионе создали оперативный штаб и отправили на дороги сотни единиц техники и тысячи уборщиков. Из-за метели перекрывали некоторые трассы. По прогнозам синоптиков, в эти выходные снегопады пойдут на спад.

Что еще

В Самаре прокуратура завершила проверку по факту конфликта учеников младших классов, в результате которого травмы получила второклассница. Сотрудники прокуратуры выяснили, что в школе о конфликте не сообщали в полицию. Также выясняется, законно ли получили гражданство семьи мальчиков.

После новогодних праздников в Самаре на переработку собрали более трех тысяч елок. Из них получилось 60 кубометров щепы.

В областной столице проведут конкурс на лучшую Маслену, главного символа Масленицы. Кукла должна быть высотой не менее 1,5 метра, самых красивых поставят на площади Куйбышева.

Нидерландские архитекторы выступили за сохранение элеватора в Самаре, они написали открытое письмо губернатору и главе города. Сейчас на месте элеватора предлагают построить жилые дома и офисные здания.