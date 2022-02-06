«Вы засадили моих братков»: в Самаре неизвестный «заминировал» суды

На месте работали правоохранители, они ничего не нашли Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С тревожным сообщением в пятницу 4 февраля 2022 года пришлось разбираться самарским правоохранителям. Неизвестный заминировал городские суды.

— Сообщение о готовящихся взрывах поступило на почту Самарского районного суда примерно в половине пятого вечера. Оно пришло с электронной почты ALEXEYY@MUTTWALKER.NET, — рассказал корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

Незнакомец ничего не требовал. В его послании были только угрозы. «Комсомолке» стало известно содержание этого письма, оно было следующим:

— Вы все ужасные люди, вы засадили моих братков. В суде заложено огромное количество взрывчатки. Я буду мстить. Вы все ответите. Пульт в моих руках. Суд взлетит на воздух. Вам всем конец.

На место происшествия выехали оперативные службы. Были обследованы Самарский районный суд на улице Рабочей и Арбитражный на улице Самарской. К счастью, в ходе осмотра зданий и прилегающей территории взрывных устройство и других подозрительных веществ обнаружено не было.

Как отмечают правоохранители, охрана этих учреждений осуществляется в круглосуточном режиме. Имеется видеонаблюдение. По камерам никаких подозрительных лиц силовики тоже не заметили.

В работе на местах задействовались несколько стражей порядка, в том числе кинологи. Эвакуацию решили не проводить. Сейчас по факту происшествия проводится проверка. По ее итогам может быть возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Я и моя банда отморозков заложили тротил»: как в Самаре «заминировали» более 20 школ утром 13 января

Стали известны подробности «минирования» школ в Самаре 13 января 2022 года (подробности)