До конца февраля 2022 года квартиру в Кошелеве-Парке можно купить в ипотеку без первоначального взноса

ЖК «Видный 2», срок сдачи 2 квартал 2023 года Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Для желающих приобрести новое жилье в Самаре появилось новое интересное предложение. Корпорация «Кошелев» совместно с ПАО «Промсвязьбанк» запускает акцию, согласно которой квартиру можно взять в ипотеку без выплаты первоначального взноса. Выгодный вариант будет доступен до конца февраля 2022 года. Он распространяется на все строящиеся объекты Кошелев-Парка — ЖК «Сити-Парк» и ЖК «Видный 2». Воспользоваться предложением может любой желающий.

Сумма первоначального взноса часто становится проблемой для покупателей. При стандартных условиях банка на ипотеку она составляет 15 % от стоимости квартиры. Если речь идет об однокомнатной квартире, то это примерно 350 тысяч рублей. Но чем больше метраж, тем более солидные деньги придется тратить. И многие из тех, кто мечтает о новом доме, сталкивается с ситуацией, когда ценой немалых усилий и экономии семейного бюджета нужную сумму удается накопить. Но в любой момент может случиться что-то непредвиденное и покупка долгожданной квартиры снова откладывается на неопределенный срок, цена, а значит и первоначальный взнос, в это время растут.

Акция Корпорации «Кошелев» «Ипотека без первоначального» взноса поможет потенциальным новоселам избавиться от подобных проблем. Больше не нужно будет откладывать мечту об отдельной жилой площади. Вариантов масса, в том числе такие интересные, как кухня-гостиная с панорамным видом на лес и не только.

В Корпорации «Кошелев» объясняют, что никаких трудностей участие в акции за собой не влечет. Достаточно только получить одобрение банка и выбрать квартиру с той планировкой, которая вам понравится. Ипотечный брокер Корпорации поможет получить одобрение в самые короткие сроки. Более того, для клиентов компании данная услуга предоставляется на абсолютно бесплатной основе.

В акции принимает участие один из передовых проектов нового молодежного района Кошелев-Парк — семейный жилой комплекс комфорт-класса «Видный 2». Его возводят в экологически-чистом районе. В шаговой доступности находится живописный уголок природы — лес Дубовый Гай. Свежий воздух и здоровая атмосфера здесь обеспечены. Дома расположились в самом центре всей инфраструктуры — рядом большая современная школа с бассейном, стадионом и спортивными залами. В 2021 году рядом с жилым комплексом также открыли детский сад «Самоцветы». Вид на него открывается из окон новых квартир, что очень удобно для родителей.

Преимущества есть и в плане размещения. ЖК «Видный 2» — это продуманные и функциональные планировки с кухнями-гостиными, панорамными лоджиями и гардеробными. Застройщик предлагает три вида отделки на выбор: предчистовая, чистовая и Люкс. В каждом подъезде на цокольном этаже есть кладовые для хранения спортивного инвентаря и крупногабаритных вещей.

Подробности акции «Ипотека без первоначального взноса» можно узнать в отделе продаж или на сайте Koshelev-proekt.ru. Звонить следует по телефону — 8 (846) 331-3000.