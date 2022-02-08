«Он видит, но непонятно, насколько хорошо»: как живут после страшного ДТП с автобусом под Сызранью чудом выживший ребенок и его мама

Лиза с Димой живут в Иркутской области Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Прошел год с момента крупной аварии в Самарской области, когда в столкновении маршрутки с грузовиком погибли 12 человек.

Авария произошла 29 января 2021 года. В пятницу вечером микроавтобус, который ехал в Ульяновскую область, столкнулся с грузовиком на трассе М-5. В результате аварии погибли 12 человек, среди которых 11 пассажиров и водитель микроавтобуса. Еще 9 человек, в том числе, маленький ребенок, получили травмы.

Ранее мы рассказывали, как в Самаре проходили восстановление пострадавшие в той аварии. Среди выживших в ДТП были маленький Дима и его мама Лиза. Вместе с сыном в тот вечер Лиза ехала к своей бабушке.

Тогда девушка жила в Сызрани, куда переехала из Усть-Илимска Иркутской области. Лиза рассказывала, что перед поездкой сын капризничал, как никогда раньше. Она помнит, как выходила из разбитого автобуса, а вот как звонила бабушке с каталки в больнице – вспомнить не может.

Как рассказывали врачи, Лиза была одной из самых тяжелых пациенток. В Самару ее привезли с травмами грудной клетки, брюшной полости, головного мозга, ушибом печени, черепно-мозговой травмой. Уже в больнице ей удалили селезенку. На протяжении недели после аварии девушка находилась в коме.

Ее двухлетнего сына Диму после аварии также отправили в Самару, в детскую больницу. Ребенок поначалу практически ничего не видел. Врачи рассказывали, что такой эффект произошел из-за сильного ушиба головного мозга, и при должном лечении со временем мальчик снова будет видеть. Сейчас он точно видит, но пока непонятно, как хорошо.

- Он еще маленький, пока не может толком сказать, что видит, а что нет, - рассказывает его бабушка Наталья, мама Лизы. «Ма, дай, надо, пульт», - пока мальчик общается, используя очень простые фразы.

Во время аварии Дима получил столь сильный удар по голове, из-за которого могли наступить необратимые последствия для головного мозга. Но, как показали последние обследования, такая опасность ушла.

Дима продолжает восстанавливаться после аварии Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Мальчик долгое время находился в больнице, где даже успел отвыкнуть от мамы. Но при встрече признал ее и даже пытался что-то рассказывать.

Сейчас мальчик дома, но регулярно проходит обследования. Врачи говорят, что его восстановление может продлится до пяти лет. Сейчас Дима ходит в садик, там он играет с ребятами, а на Новый год даже побывал в роли зайчика на детском утреннике.

После аварии его мама Лиза начала вести новый образ жизни. Поскольку девушке удалили селезенку, ей теперь много чего нельзя есть, по сути, пришлось перейти на здоровое питание.

Дима долго был в больнице, но сейчас уже ходит в садик Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Последствия аварии давали о себе знать. Хотя сама девушка не теряла оптимизма, она быстро уставала и неважно себя чувствовала при перемене погоды.

После долго восстановления в Самаре, сейчас Лиза с Димой снова живут в Иркутской области, в родном городе Усть-Илимске. Лиза продолжает учебу, она готовится стать учителем младших классов. Учиться дистанционно и, вместе с тем, планирует устроиться в детский садик, где будет работать воспитателем.

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