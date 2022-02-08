Погода в Самаре до 10 февраля 2022: снегопады, метели, гололедица

В Самаре снова ожидается снегопад Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На прошлой неделе на Самарскую область обрушились сильные снегопады, которые потребовали мобилизации большого количества ресурсов, а по некоторым загородным трасса ездить было небезопасно.

На этой неделе последствия сильных снегопадов видно невооруженным взглядом – в городе большое количество снега, по улицам трудно пройти и сложно проехать. Как прогнозируют синоптики, на этой неделе тоже не обойдется без снегопадов.

По данным Приволжского УГМС, на Средней Волге снова ожидаются снегопады, местами будет метель, а также мокрый снег, переходящий в дождь.

В дневное время ожидаются прояснения облачности, поэтому солнце будет прогревать воздух. Ночью подобного не ожидается, поэтому, если днем синоптики прогнозируют максимум 6-8 градусов ниже нуля, то ночью возможно похолодание до -14 градусов, а местами по области – до 19-ти градусов мороза.

Синоптики предупреждают, что на дорогах возможна гололедица. В таких условиях водителей призывают не выезжать без необходимости, а на дорогах соблюдать скоростной режим, держать безопасную дистанцию до других автомобилей и избегать резких маневров.