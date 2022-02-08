«Врач сказал, что у него ранение в сердце»: в Самарской области вспоминают милиционера, убитого бандитом 40 лет назад

Преступник застрелил Владимира Кошеля и его служебную собаку Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В ГУ МВД России по Самарской области сегодня, 8 февраля 2022 года, вспоминают рядового милиции Владимира Кошеля. Он погиб ровно 40 лет назад — в 1982 году. Трагедия произошла во время задержания опасного преступника.

Кошель служил тогда в должности кинолого УВД Тольяттинского горисполкома. 8 числа 1982-го в дежурную часть Комсомольского РОВД поступило сообщение о том, что в квартире в поселке Шлюзовой застрелили человека.

— По указанию дежурного по РОВД я выехал на место происшествия. В квартире на полу лежал смертельно раненый уголовный авторитет. Находившиеся в помещении родственники объяснили, что в него выстрелил из охотничьего ружья его ранее судимый знакомый, — говорит очевидец произошедшего Виктор Костров, в то время работавший в уголовном розыске.

В МВД помнят про своего погибшего коллегу Фото: ГУ МВД России по Самарской области

По тревоге был поднят весь личный состав тольяттинской милиции. Оперативники установили, что преступник с ружьем убежал в сторону дачного массива. Его блокировали, началась проверка территории и домиков на участках.

— В одной из групп находился Владимир Кошель со своей служебно-разыскной собакой. Он обнаружил место, где прятался преступник, попытался его задержать, при этом ранив его из пистолета в ноги, — продолжает Костров.

Операцией по адресу событий руководил начальник Комсомольского РОВД Виктор Михайлов. Когда на одном из участков началась стрельба, он дал команду окружить его. Стражи порядка подбежали к дачному домику и стали разбивать стекла в окнах. В этот момент прозвучал еще один выстрел. Оперативники ворвались в дом и увидели окровавленного Кошеля — с пистолетом в руке.

— Впереди него, натянув поводок, находилась застреленная бандитом собака. А у стены на диване лежал мертвый преступник. Он покончил с собой, — делится Виктор Костров. — Мы подняли Владимира Кошеля, на руках через железнодорожные пути отнесли к машине скорой помощи. Врач, осмотрев нашего коллегу, только констатировал смерть и сказал, что у него ранение в сердце.

Имя Владимира Кошеля дали улице в Центральном районе города Тольятти Фото: ГУ МВД России по Самарской области

На момент гибели Кошелю было всего 19 лет. За время службы он зарекомендовал себя только с положительной стороны. За проявленный героизм и мужество при задержании вооруженного бандита 17 мая 1982 года Владимира Кошеля посмертно наградили орденом Красной звезды.

Сегодня имя героя высечено на мемориальной плите памяти в Управлении МВД России по Тольятти. Также в 1982 году улице Промышленную в Центральном районе города переименовали в улицу имени Владимира Кошеля.

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