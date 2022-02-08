Зеленая жаба и искусственный интеллект: чем занимаются молодые ученые в Самаре

Лариса Жердева - заместитель директора Института искусственного интеллекта Самарского университета.

Заниматься наукой в современном мире интересно и престижно. Молодые ученые решают серьезные задачи, изобретают полезные для промышленности и общества вещи и очень любят свое дело. Ко дню науки журналист «КП-Самара» пообщалась с молодыми и талантливыми студентами и аспирантами самарских университетов и узнала, почему они выбрали для себя такую жизнь и хотят ли чего-то другого.

«Зеленая жаба и ее будущее в городе»

Студент 4 курса Кирилл Пивоваров учится в Самарском университете на кафедре «Экологии, ботаники и охраны природы». Сфера его научных интересов - герпетология, а именно изучение экологических аспектов жизнедеятельности зеленой жабы (Bufo viridis Lurenti 1768, Bufonidae).

Студент 4 курса Кирилл Пивоваров учится в Самарском университете на кафедре «Экологии, ботаники и охраны природы». Фото: Предоставлено "КП"

Кирилл проводит оценку городских и пригородных микропопуляции, а также устойчивости развития зеленой жабы на урбанизированных и более благоприятных территориях (вне городской черты).

- Я выявил такую закономерность - городская микропопуляция B. viridis более угнетенная, нежели чем в пригороде. Также я отметил, что на территории озера Чайское, находящееся за экономическим университетом, довольно большая микропопуляция, которая находится в довольно хорошем состоянии и имеет наименьшее количество отклонений в развитии среди других микропопуляций в городе, - рассказывает Кирилл.

В своей работе он использует современные методы исследования и уверен – дело, которое он выбрал для себя, очень важно.

- На данный момент в сфере естественных наук наблюдается небывалый рост. Мне кажется, можно отметить, что время или конкретное событие определяют важность естественных наук. Например, возьмем иммунологию. Ее важность неоднократно определяло время, в том числе сейчас, во время пандемии. Так же и с биологией в целом.

Я хочу, чтобы мои исследования приобрели практический характер. И общественность обратила внимание на проблемы защиты земноводных в городской среде. Сейчас проводят бетонирование береговой линии, уничтожают водные растения, копают котлованы около водоемов и т.д.. Все это негативно сказывается на жизни амфибий.

В своей работе Кирилл использует современные методы исследования и уверен – дело, которое он выбрал для себя, очень важно. Фото: Предоставлено "КП"

«Привет, искусственный интеллект»

Лариса Жердева - заместитель директора Института искусственного интеллекта Самарского университета. Ее сферой интересов является виртуальная и дополненная реальность.

- Раньше занималась специальностью, связанной больше с физикой, потом перегорела и решила идти в разработку (ПО и игровая разработка), и меня это так увлекло! Еще и произошел бум на дополненную и виртуальную реальность. Я стала заниматься этим в свободное время все больше и больше, и меня затянуло. Со временем поступало все больше и больше запросов, в итоге я вернулась в университет, работать непосредственно в сфере IT.

Мы довольно успешно разработали пилотную версию ПО для РЖД. Программное обеспечение нужно для анализа информации беспилотников. Оно реализует систему интеллектуального автоматического и полуавтоматического контроля зданий, сооружений и ж/д путей. Конкретно я занималась оболочкой ПО, а также генерировала синтетические данные для обучения нейросетей. Проблема заключалась в поиске дефектов на зданиях, при помощи нейросетевых алгоритмов проблема была решена. Было подписано соглашение между нашим университетом и РЖД. Наша команда постаралась, чтобы быть причастными к этому. Мы гордимся нашим руководством и, конечно же, собой.

Мы уже протестировали наше ПО на инфраструктуре РЖД. Выезжали на место, беспилотник летал, сканировал объекты, а ПО обрабатывало данные. Автоматически нейросети выделяли области, где появляются трещины, ржавчины и так далее.

В сфере IT достаточно много женщин. Лично я думаю, что наши взгляды позволяют разбавить или разнообразить решения задач.

Мы стараемся как-то с интересом преподносить даже какие-то технические задачи и привносить в них что-то живое, технически красивое.

Я уверена, что в науку нужно идти молодым, потому что там интересно, каждый раз узнаешь что-то новое. Это свобода в познании.

Бывают, конечно, и эмоциональные выгорания. Когда происходит такое нужно просто на пару дней отстраниться и попытаться пообщаться с остальными, так как в активном проекте IT обычно мы днями напролет работаем и почти не коммуницируем. Поэтому советую просто общаться, это помогает иногда сбросить стресс.

Лариса Жердева Фото: Предоставлено "КП"

В IT со школы

Павел Макеев – IT-специалист, инженер и студент магистратуры кафедры «Автоматизация и управление технологическими процессами» СамГТУ, наставник IT-проектов Института автоматики и информационных технологий, педагог дополнительного образования в Доме научной коллаборации имени Н.Н. Семенова, капитан команды SSTU_ONE_CODE_MEN. Сфера IT заинтересовала Павла еще во время школы. Ну а потом все затянулось настолько, что сейчас Павел с командой разработал проект для крупного банка ВТБ.

- На 2 курсе у нас была проектная работа, нам тогда поручили программировать робота Promobot V4, которого Политех приобрел у пермской компании. Мы его сначала подготовили в шуточном варианте к 1 апреля, он был в роли ректора и разъезжал у нас в главном корпусе. Мы его и назвали в честь ректора - Дмитрий Евгеньевич. С роботом мы провели много разных мероприятий: форумы для “Сибинтека”, образовательные мероприятия в Доме научной коллаборации имени Н.Н. Семкнова, в самом Политехе, выездные мероприятия (матч “Крылья Советов” и “Рубина”) в 2018 году на “Самара Арене”. Робот был в роли диктора, представлял составы команд, давал напутствия на матч, ну и был талисманом. В тот день это помогло - наши выиграли.

Павел Макеев – IT-специалист, инженер и студент магистратуры кафедры «Автоматизация и управление технологическими процессами» СамГТУ

Параллельно с этим мы разрабатывали и другие IT-проекты во время обучения на бакалавриате: систему определения остаточного ресурса и предотказных состояний транспортного средства КамАЗ, проект для книги «Культурное наследие Самарской области» в двух томах (архитектура и археология) – веб-сервис и приложение «Наследие 63», «Technopolis AR» – приложение для одноименного научно-популярного журнала, чат-бот по фудшерингу и другие. Сначала работали вдвоем с одногруппником Сергеем Кораблевым. Позже в нашу команду – SSTU_ONE_CODE_MEN – мы подтянули еще нескольких ребят, и к концу 3 курса узнали, что от президентской платформы «Россия страна возможностей» есть хакатоны, которые называются «Цифровой прорыв». Они собраны в серию хакатонов, на протяжении всего года проводят порядка 7 региональных или тематических хакатонов, команды-победители которых получают денежный приз и отбираются на финальный декабрьский хакатон. Система там кейсовая, есть различные компании и государственные организации, такие как “Росатом”, “Россети”, Минэнерго России, ВТБ, “Билайн” и т.д. Они представляют свои задачи, по которым есть потребность реализации информационной или управленческой систем. Мы с командой участвовали в трех региональных хакатонах и попали в финал 2020 года. В 2021 году решили дальше продолжить участие, поучаствовали в паре тематических хакатонов и, заняв 2 место на кейсе по решению проблемы опасных отходов 1-2 класса, прошли в финал. А как раз в финале выбрали кейс от банка ВТБ, на котором в итоге заняли 1 место и выиграли денежный приз в размере 1 миллион рублей, войдя в 36 лучших IT-команд России. Задача состояла в том, что нужно было разработать инструменты поддержки инициатив банка ВТБ по внедрению механизмов упрощения получения социальных выплат гражданами России в 2022 и последующих годах. С 1 января у граждан появилась возможность получать выплаты проактивно - это такой формат, когда частично или полностью банк берет оформление этих выплат на себя, то есть человеку не нужно идти в банк и собирать бумаги, есть определенный перечень выплат (пособия при рождении ребенка или пособия по инвалидности, пенсионные начисления).

Павел с командой разработал проект для крупного банка ВТБ.

Мы разработали комплексное решение: провели соцопросы, сделали аналитику предложений других банков по соцвыплатам, создали портрет клиента, описали клиентский путь, представили прототип демо-режима приложения «ВТБ-онлайн» с новым функционалом, создали две дорожные карты, одна из которых отражала процесс реализации программы сотрудниками банка ВТБ, а именно разработку раздела «Социальные выплаты» внутри мобильного приложения ВТБ. Вторая дорожная карта расписывала более детально, какие бонусы и привилегии будет предлагать банк на различных этапах жизни граждан. На каждом этапе мы предложили различные бонусы. Например, бонусы и подарки от партнеров банка ВТБ на дни рождения ребенка, поддержку на разных жизненных этапах ребенка (при устройстве в школу, детский сад, выпуске из школы, поступлении в вуз, колледж), также различные дополнительные бонусы более широкого спектра, которые тоже предлагает данная программа, под названием «На благо семьи». Она подразумевает различные уровни кэшбэка по счетам и вкладам, интерактивный раздел «Социальные выплаты», в котором можно следить за будущими выплатами для вас и ваших детей, страхование детей, универсальная карта, автоматическое добавление членов семьи по данным Госуслуг.

До университета я 11 лет учился в Самарском лицее информационных технологий. Там я приобрел много различных компетенций, навыков, в том числе по программированию и информационным технологиям. Это было интересно изучать в процессе обучения со 2 класса и до конца школы наравне с другими предметами, но историю, право, литературу и физику я тоже не обходил стороной. В общем и целом, наверное, так сложилось, что к тому времени, когда я пошел в школу, эти технологии развивались уже достаточно быстрыми шагами, и сейчас IT проникает во все сферы жизни человека.

Я думаю, не стоит распыляться на большое количество проектов одновременно. Можно работать сразу над 5-10 проектами, но по факту не реализовать ни один. Лучше взять 3 и сделать их качественно. Тем более, если вы совмещаете это с учебой или работой. Я советую моим коллегам в IT и будущим участникам хакатонов крепкого духа, здоровья и грамотного распределения времени.