Ученые из Самары придумали систему дозировки лекарств, которая поможет тысячам врачей и пациентов

Автор "Дозатора лекарств" Глеб Краснов уверен, что его разработка поможет и врачам, и пациентам. Фото: предоставлено "КП-Самара"

Ученые из Самары придумали автоматическую систему дозировки лекарств, использование которой сможет помочь тысячам врачей и их пациентов. Исследователи рассчитывают, что их разработка существенно снизит возможность врачебной ошибки. В День науки автор проекта, аспирант кафедры гериатрии и возрастной эндокринологии СамГМУ, врач-гериатр Глеб Краснов, рассказал журналисту «КП-Самара», как он придумал «Дозатор лекарств» и как его можно использовать.

«Все время ошибались с дозировкой»

Как рассказал Глеб Краснов, идея автоматизировать врачебные назначения пришла к нему во время обучения в ординатуре.

- Практически каждый день, когда мы с коллегами сидели в ординаторской, туда заходил завотделением и задавал нам вопросы, как рассчитать дозировку того или другого лекарства для пациента, - вспоминает Глеб Краснов. – И практически каждый раз кто-нибудь из нас ошибался при ответе. Причем ошибки допускали и ординаторы, и врачи. Это неудивительно: расчет правильной дозировки препарата – достаточно непростая задача, ведь нужно учесть массу факторов. А лекарств – сотни, и у всех своя специфика. И я подумал – было бы здорово, если бы хотя бы часть этой работы была автоматизирована. Так родилась идея придумать программу, которая будет помогать врачам в расчете дозировки лекарств.

«Разбросано по инструкции»

Два месяца Глеб Краснов вместе с друзьями вынашивали идею, обсуждали, как может выглядеть будущий дозатор, что нужно учитывать при расчетах, какие препараты нуждаются в таком инструменте с первую очередь. А потом принялись воплощать задумку в жизнь.

- Факторы, которые влияют на выбор дозировки, обычно все прописаны в инструкции к лекарствам. Но часто бывает, что они обозначены в разных местах этих инструкций, а сама инструкция – это такое огромное полотнище с напечатанным мелким шрифтом текстом. На то, чтобы его проанализировать, у врача может уйти немало времени, а цена врачебной ошибки может быть очень высока.

Всего в несколько кликов врач может рассчитать нужную дозировку.

20 секунд – и готово

Самарские ученые проанализировали и собрали воедино все факторы, которые могут влиять на дозировку препаратов, выделили главные из них и создали специальный онлайн-сервис «Дозатор лекарств». Теперь чтобы рассчитать дозировку, врачу достаточно сделать несколько кликов, отметить нужные пункты – и через 20 секунд получить результат.

- Мы очень тщательно подошли к проверке полученных результатов, отдавали их тестировать и профессорам, докторам наук, и врачам-практикам, и фармацевтическим компаниям, - рассказывает Глеб Краснов. – Сейчас распространили ссылку на наш дозатор в закрытых медицинских сообществах, и уже получили немало положительных отзывов. Начиная с апреля «Дозатором лекарств» воспользовались 30 тысяч человек. Программа оказалась полезна и терапевтам, и хирургам, для которых вопросы дозировки часто оказывают еще сложнее.

Бесплатное приложение, доступное каждому

Пока каждый препарат в «Дозатор» авторам проекта приходится вбивать вручную, проставляя каждый критерий. Поэтому в программу внесено только несколько лекарств.

- Это относительно новые препараты, но их уже широко используют для профилактики тромбозов, - пояснил Глеб Краснов. – А ошибка в дозировке может вызвать кровотечение.

В будущем авторы проекта рассчитывают автоматизировать часть первичной работы по анализу аннотаций препаратов и поручить ее искусственному интеллекту.

- Сейчас, когда принципы работы отлажены и понятны, загрузить в программу данные по тем или иным препаратам – это только вопрос времени и ресурсов, - говорит автор проекта. - Аналогов «Дозатора лекарств» пока нет, либо эти таблицы не автоматизированы и не слишком удобны. Нашей разработкой уже заинтересовались и производители лекарств, и инвесторы. Мы планируем, что это будет бесплатное приложение, доступное каждому врачу.

А в январе 2022 года придуманный аспирантом СамГМУ «Дозатор лекарств» победил на демо-дне отраслевого акселератора «Бизнес уикенд» в Москве. Команда получила главный приз акселератора — 20 тысяч долларов на обучение в США от фонда Starta VC.

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