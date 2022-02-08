«Хотели показать, что мы с ним, сжимаем за него кулаки!»: жители села из Самарской области устроили флэшмоб в поддержку Латыпова

Эдуард Латыпов завоевал медаль на Олимпиаде в Пекине Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине в составе российской сборной выступает биатлонист Эдуард Латыпов. Спортсмен официально заявлен от Республики Башкортостан, хотя к Самарской области имеет самое прямое отношение. Эдуард родился в Белорусии, а затем долгое время жил в селе Камышла, где и начал активно заниматься спортом.

После десятого класса он серьезно увлекся биатлоном. Как выяснилось, в Уфе лучше была развита инфраструктура для занятия биатлоном, и спортсмен отправился туда. В Камышле живут его родители, сам Эдуард часто бывает в селе и приезжает в Самару.

Спортсмен рос на глазах всего села

В смешанной эстафете, в которой выступал и Эдуард, российские биатлонисты завоевали бронзовые медали. Односельчане смотрели гонку и держали кулаки за своего спортсмена.

- Как мы болели – кричали, кто как мог, охрипли! После каждого попадания и непопадания (по мишени – прим. ред.) звоним друг другу! Хотели совместный просмотр организовать, но, к сожалению, из-за коронавируса не стали, - рассказала его самая преданная болельщица Гузель Мингазова.

Она рассказывает, что Эдуард рос буквально на глазах села. Здесь все друг друга знают, и, конечно, замечали, что растет упорный и настырный спортсмен, готовый всегда добиваться своего, который тренируется, несмотря на дождь и слякоть.

Поддержка от всего района

Когда Эдуард отправился на Олимпиаду, в селе решили показать ему, что всецело его поддерживают и держат за него кулачки.

Надпись в поддержку Латыпова в Камышле

- У нас есть очень красивая гора - Кажя тау Козья гора, где большими буквами написано название села. И там мы решили еще написать, что мы его поддерживаем, сжимаем кулаки, и готовы отдать все силы вместе с ним! – рассказала его болельщица Гузель.

Вместе с тем, в селе организовали флэшмоб, во время которого жители села, в том числе глава района Рафаэль Багаутдинов читают отрывок из стихотворения Роберта Рождественского «Репортаж о лыжной гонке». Видео размещено в официальной группе Камышлинского района в соцсетях.

Латыпов сейчас является одним из самых известных жителей Камышлы. «Для нас это большая честь, что обыкновенный парень, из обыкновенного села, где мы каждый день видим его родителей, выступает на Олимпиаде. Его успехам мы радуемся, как победам своего ребенка!» - рассказывает Гузель Мингазова.