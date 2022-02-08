В Самаре наградили победителей и призеров конкурса «Клиника года-2021»

Лучшие клиники года получили престижные награды Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре уже в седьмой раз наградили лучших медиков и самые популярные у горожан медицинские учреждения на «Клинике года-2021». 23 номинации, более 60 участников, выбирали лучшие медицинские центры в этом году активно. «Клиника года» — ежегодное событие издательского дома «Комсомольская правда», которое проводится в нашем городе уже седьмой раз.

Голосуют только за лучших

По традиции лучших из лучших выбирали сами пациенты путем голосования на сайте samara.kp.ru. В народном голосовании приняли участие около 30 тысяч человек. Жители Самарской области выбирали медицинские учреждения, которые, по их мнению, достойны носить звание «Клиника года». И вот пришел тот миг, когда лучших пригласили за заслуженными наградами.

Даже со всеми ограничениями, награждение прошло с привычном размахом — победителей поздравили в приятной и торжественной атмосфере зала пятизвездочного отеля Hotel 7 Avenue and SPA. Живой музыкой встречал победителей и гостей награждения самарский джаз-дуэт «Feta jazz».

— За последние два года люди особенно поняли, насколько важна профессия медицинского работника. Каждый из нас за это время столкнулся с ситуацией, когда была необходима ваша помощь. Вы занимаетесь важным и нужным делом, вы — люди, которые отдают много сил и времени выбранному делу. Сейчас в этом зале находятся лучшие из лучших, те, для кого профессия стала призванием. От чистого сердца благодарим вас за работу — спасибо вам. И пусть в вашей жизни всегда находится место отдыху, — приветствовала гостей редактор Самарского филиала ИД «Комсомольская правда» Ольга Афанасьева.

Редактор Самарского филиала ИД «Комсомольская правда» Ольга Афанасьева поздравила победителей и гостей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Более 30 представителей клиник получили в этот день дипломы победителей, в каждой номинации награждали и призеров. Некоторые медицинские учреждения стали лучшими сразу в нескольких направлениях. Например, Клиники СамГМУ были отмечены как лучшая многопрофильная клиника, лечебно-диагностический центр и за внедрение современных высоких технологий. Сразу несколько дипломов забрал и медицинский центр «Мать и дитя» — ИДК», который оказался одним из лучших заведений в лечении заболеваний сердца и сосудов, урологии, онкологии и одним из лидеров в эндопротезировании суставов. Лучшим санаторно-курортным учреждением стала Matrеshka Plaza на ул. Енисейской, а лучшим детским оздоровительным лагерем — ДОЛ Циолковский. Отметили и стоматологов, и тех, кто помогает людям вернуться к здоровому образу жизни. Обо всех победителях можно почитать на сайте kp.ru. Обращаясь в эти медицинские центры можно быть уверенным в том, что вам здесь обязательно помогут.

Цветы, улыбки и признание от пациентов

Всех победителей и призеров ждали не только дипломы, но и подарки от партнеров акции, тех компаний и людей, которые решили порадовать людей в белых халатах. Победители во всех номинациях получили красивые розы от Садового центра Веры Глуховой, а также дипломы от «Комсомольской правды». «Садовый центр Веры Глуховой» основан в 2007 году. На сегодняшний день это крупнейший в поволжском регионе центр по выращиванию и реализации растений, а также по озеленению и благоустройству территории. Тесное сотрудничество с ведущими российскими и европейскими питомниками позволяет поддерживать широкий ассортимент декоративных деревьев и кустарников. Гости по достоинству оценили цветочные подарки, а многие и вовсе заинтересовались приобретением цветов для себя и своей семьи.

За цветы отвечал «Центр Веры Глуховой» Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Продолжил награждение проректор по научной работе Самарского государственного медицинского университета, лауреат премии Правительства РФ, доктор медицинских наук, профессор Игорь Давыдкин.

— Хочу поблагодарить всех участников от имени коллектива нашего университета. Последние два года стали серьезным испытанием для нашего здравоохранения и то, что мы справляемся с поставленными задачами и со всеми вызовами, снова говорит о том, что сегодня в этом зале собрались лучшие из лучших, — поздравил победителей Игорь Давыдкин. — Вы ежедневно совершаете подвиги, народ это видит и понимает.

Сами медики не раз повторяли: это мероприятие само по себе стало для них подарком, позволило вырваться с работы, немного оторваться от ставших уже рутинными дел.

И улыбались: раз за них голосуют пациенты, значит вся работа не напрасна.

Когда зазвучала песня про труд врачей, все в зале встали Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Ценное признание

Первым подарком для гостей стало выступление прима-балерины Самарского академического театра оперы и балета Вероники Земляковой. Немногим позже гостей порадовало выступление вокального ансамбль Campanella Самарского государственного института культуры под руководством художественного руководителя Ксении Плаксиной. Когда девушки запели песню, сочиненную студентами университета о врачах, все в зале встали — эти слова уже стали неофициальным гимном тех, кто борется за жизнь других, часто забывая о своей.

— Вместе мы все преодолеем, вместе мы справимся с бедой, — подпевали девушкам все гости.

Балерина покорила всех Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Подарки в течении вечера не заканчивались. Все гости могли выиграть один из призов в традиционном розыгрыше. Гостей особенно порадовали вина самарской винотерии «Denisov Winery».

Подарки от «Гринсби» вручала от компании лично директор магазина сочной эко-зелени Мария Кондаленкова Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Подарочный набор от «Гринсби» получили первые 3 счастливых победителя. Вручила их лично директор магазина сочной эко-зелени Мария Кондаленкова. Масса пользы и здоровья в одном наборе порадовали не только победителей, но и гостей мероприятия. Доставка здесь очень быстрая — с момента заказа до попадания в салат проходит меньше дня. И важная подробность: сейчас можно приобрести товары компании с большой скидкой, чтобы порадовать близких на приближающиеся праздники.

«Ахмад» организовал велком-зону с функциональными и традиционными сортами чая Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Следующие победители получили чайные наборы «Ахмад». Также компания организовала велком-зону с функциональными и традиционными сортами чая. Открыть удивительный мир, насладиться целым рядом вкусовых ощущений в кругу семьи смогут врачи, которым достался этот подарок. Трепетное и уважительное отношение к чаю как к требующему тонкого подхода продукту воплощается в великолепных чайных смесях Ahmad Tea. Исключительное качество чая «Ахмад» подарит целый ряд эмоций для всей семьи. Сейчас компания выпускает линейку функционального чая, которая подойдет каждому любителю вести здоровый образ жизни.

Партнером мероприятия стало также ЗАО «Чистая Вода», которое с 1996 года выпускает питьевую бутилированную воду под торговой маркой «КРИСТАЛЬНАЯ». Несомненными преимуществами компании является вода из собственной артезианской скважины. В процессе производства питьевой воды «Кристальная» мягко корректируется состав исходной воды, что позволяет сохранить ее природную чистоту и минерализацию.

Для тех у кого цель не просто утолить жажду, но и обогатить свой организм полезными веществами, создана специальная серия продукции в числе которой «Кристальная IQ water» — вода для тех, кто испытывает повышенные умственные нагрузки, йод в ее составе улучшает память и повышает концентрацию внимания.

Сеть галерей чая, кофе, сладостей и эксклюзивных подарков «Кантата» в очередной раз принимает участие в качестве партнера мероприятия и целых 3 победителя лотереи ушли с вкусными сюрпризами от компании. Вручение ценных призов прошло под бурные аплодисменты, что неудивительно, ведь вкусовые качества продукции «Кантата» высоко ценятся многими любителями чайных церемоний.

В лотерее разыграли 2 подарочных сертификата в салон женской офисной одежды MadyArt Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В лотерее разыграли 2 подарочных сертификата в салон женской офисной одежды MadyArt. Сертификат позволит приобрести себе или близким любые товары из широкого ассортимента салона. Европейское качество и российское производство не оставит равнодушным никого. Мы заметили, что на победителей во время вручения смотрел весь зал, ведь всем известно, что MadyArt — гарантия восторженных взглядов! Салоны MadyArt расположены в ТЦ «Аврора», 3 корпус, 3 этаж и ТЦ «Виваленд», 2 этаж.

Медиков за их труд поблагодарило общество «Транснефть — ТСД» Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Помимо победителей народного голосования, также поблагодарили и врачей, которые боролись с коронавирусом в «красных зонах». Благодарственные письма, цветы и подарки от ООО «Транснефть — ТСД» получили сразу несколько работников медицинских учреждений Самарской области. Их выбирали не случайно: лучших к наградам представили в медицинских учреждениях региона. Для тех, кто каждый день работает в сложнейших условиях, во время пандемии, это приглашение стало настоящим сюрпризом, который помог создать праздничное настроение даже в хмуром феврале. Впрочем, Волга за окном и чудесные виды не давали грустить, а напротив, подталкивали к селфи.

Закончился праздник фуршетом: шампанское было предоставлено компанией «Мильстрим», белое вино винодельней «Denisov Winery». Прошла праздничная фотосессия — и в самом деле, не только же фото из «красной зоны» или из кабинетов выкладывать на своей страничке. Хорошо, что есть повод сказать: «Спасибо, доктор».

Сладкое - на десерт

Подвести итоги решили вкусным десертом. Украшенный свежими ягодами двухъярусный праздничный торт от Самарского булочно-кондитерского комбината стал грандиозным завершением вечера для всех гостей и победителей конкурса «Клиника года-2021». Вкусный подарок радует врачей уже второй раз, ведь именно он запомнился участникам награждения в прошлом году. Угощение пришлось по вкусу каждому — даже те, кто обычно отказывается от сладкого, в этот раз не смогли устоять.

Бисквитные коржи, пропитанные сладким сиропом, тающие во рту безе и нежный крем — таким сочетанием вкусов запомнился гостям мероприятия праздничный торт от Самарского БКК. Кондитеры снова проделали колоссальную работу, чтобы праздник завершился грандиозно.

Торт от Самарского ББК не оставил никого равнодушным Фото: Предоставлено "Комсомолке"

— Мы всегда рады поддержать важные для города и области события. Хорошо, когда проводятся такие мероприятия, они демонстрируют не только степень профессионализма в определенной сфере, но и уровень развития региона в целом, — комментирует первый заместитель генерального директора ЗАО «СБКК» Владимир Ерошин.

Украсить праздник вкусным и красивым тортом может каждый. Для этого достаточно обратиться к профессионалам Самарского булочно-кондитерского комбината.