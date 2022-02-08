«Лучшие гонки Латыпова еще впереди»: тренер биатлониста о выступлении спортсмена из Камышлы на Олимпиаде 2022 в Пекине

Латыпов стал 11-м на индивидуальной гонке Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Во вторник, 8 февраля, на Олимпийских играх в Пекине состоялась индивидуальная гонка в биатлоне. На дистанции в 20 км российский спортсмен Эдуард Латыпов занял 11-е место. Ранее Латыпов был третьим в составе сборной в смешанной эстафете.

За его выступлением в селе Камышла Самарской области, где долгое время жил и тренировался спортсмен, следил его первый тренер и родители.

Скорость придет – и стрельба наладится

Тренер Марат Шавалиев буквально выдохнул, когда его воспитанник пересек финишную черту. Он всегда напряженно следит за выступлениями Эдуарда и анализирует происходящее.

- Сказывается, что накануне он переболел коронавирусом и свою форму еще не набрал. Но от старта к старту все лучше и лучше. Со стрельбой у него уже почти порядок, но третий промах, понятно, лишний был, - говорит тренер.

Марат Шавалиев считает, что, если бы Эдуард не переболел коронавирусом, он по скорости бегал бы наравне Кантеном Майе и Йоханнесом Бё.

- А если скорость и функциональное состояние хорошее, то и стрельба бы наладилась, - отмечает тренер.

Тем не менее, впереди еще много гонок, где Эдуард может показать достойный результат. «В последнее время индивидуальные гонки у него не задаются. Но, как он сам говорит, хороший спортсмен, хороший биатлонист, должен все гонки проходить ровно. Гонки, где он может показать хороший результат, еще впереди», - считает наставник биатлониста.

Марат Шавалиев рассказывает, что общается с Эдуардом очень мало и советует ему концентрироваться только на Олимпиаде.

- После стольких лет тренировок сейчас нужно ориентироваться на Олимпиаду, а не на наши разговоры. Лишняя информация, да и всякие наши пожелания, сейчас ни к чему. Я с ним коротко переписываюсь – поздравляю, он отвечает «спасибо», на этом все, - говорит тренер.

Гонки смотрят всей семьей

Следила за выступлением Эдуарда и его мама Анна. Хотя гонка проходила в разгар рабочего дня, Анна рассказала, что смотрела за результатом и, хотя бы краем глаза, поглядывала, что происходит на дистанции. Если не получается посмотреть гонку в прямом эфире, то потом всей семьей смотрят повтор.

Болеют за Эдуарда все вместе – мама, папа и старший брат. «Очень эмоционально смотрим гонки – переживаем, радуемся, иногда замираем, выкрикиваем что-то», - рассказала Анна. По ее словам, от выступлений сына Анна ожидает не конкретных медалей, а надеется, что у него все получится и будет все хорошо.

Общий медальный зачет, последние новости о выступлении российских спортсменов, эксклюзивные материалыи интервью с Зимних Олимпийских игр 2022 в Пекине вы можете найти на портале «КП – Спорт».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Хотели показать, что мы с ним, сжимаем за него кулаки!»: жители села из Самарской области устроили флэшмоб в поддержку Латыпова

На горе под названием села Камышла разместили надпись в поддержку российского биатлониста (подробнее)