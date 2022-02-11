Куда сходить в Самаре вечером в пятницу и в выходные 11-13 февраля 2022

В Самаре можно послушать джаз и посмотреть балет на музыку Шостаковича Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Самарской области из-за коронавирусных ограничений детям и подросткам младше 18 лет пока нельзя ходить в театры, музеи и кино. В связи с этим были отменены или перенесены некоторые концерты.

Вечером в пятницу и в выходные тем, на кого ограничения не распространяются, а также имеются справки о вакцинации или отрицательный тест на коронавирус, можно сходить послушать джаз, посмотреть балет на музыку Шостаковичу, или посетить лекцию об одном из голливудских режиссеров.

The Beatles в джазовой обработке

Филармония

11 февраля, пятница, 18:30

В самарской филармонии выступит коллектив саксофониста Николая Моисеенко, который исполнит песни The Beatles в джазовой обработке. Музыканты решили повторить опыт своих коллег из 40-х годов прошлого века, которые делали джазовые обработки популярных мюзиклов. Сейчас коллектив Моисеенко переосмыслил песни знаменитой Ливерпульской четверки.

Балет на музыку Шостаковича

Театр оперы и балета

11 февраля, пятница, 18:30

В течение вечера зрители увидят несколько балетных номеров, поставленных на музыку известного композитора Дмитрия Шостаковича. Именно в Самаре (тогда – в Куйбышеве) в театре оперы и балета в военные годы впервые прозвучала знаменитая Седьмая (Ленинградская) симфония Шостаковича. Сейчас в театре творчеству композитора уделяется особое внимание.

Спектакль «Тартюф»

Театр драмы

11 февраля, 18:30; 12, 13 февраля, 18:00

Комедийная пьеса Мольера написана в 1664 году, но сохраняется в репертуарах театров и поныне. В постановке самарского театра драмы это интерпретация классики с роскошными костюмами и декорациями. По сюжету, интриган Тартюф проникает в семью разбогатевшего буржуа Оргона, желающего подумать о душе. Фальшивый святоша захватывает все мысли Оргона, заставляя забыть о любви к родным.

Лекция о работе режиссера в Голливуде

Музей Эльдара Рязанова

12 февраля, суббота, 17:30

В доме-музее знаменитого режиссера состоится лекция о кино. На этот раз, о жизни и работе в Голливуде Питера Богдановича, ставшего одним из ведущих режиссеров на фабрике грез. Лекцию будет читать киновед Олег Горяинов.

Что посмотреть в кинотеатрах

«Падение Луны»

По сюжету фильма, по неизвестной причине Луна, спутник нашей планеты, сходит со своей орбиты, что провоцирует множественные катаклизмы на Земле. Группа астронавтов направляется в космос, где узнают, что Луна представляет собой вовсе не то, чем мы ее считали.

«Первый встречный»

Романтическая комедия с Дженнифер Лопес в главной роли. Она играет поп-звезду, которая накануне свадьбы узнает, что ее избранник ей изменяет. В полном концертном зале она выбирает случайного мужчину и заявляет, что именно за него выйдет замуж.

«Анчартед: на картах не значится»

Авантюрист Нейтан Дрейк (которого играет Том Холланд) отправляется на поиски древнего клада. Компанию ему составляет кладоискатель по прозвищу Салли (Марк Уолберг). На своем пути к кладу они встретят злодея в исполнении Антонио Бандераса, который уверен, что богатства должны принадлежать именно ему.