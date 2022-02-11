Период снегопадов в Самаре: что делать, если с контейнерной площадки не вывезли мусор

К контейнерным площадкам не всегда просто подобраться Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Самаре в последние несколько дней люди активно жалуются на то, что у них со двора не вывозят мусор. Проблема стала особенно актуальной после того, как на город обрушились сильные снегопады. Как рассказали «КП-Самара» в компании «ЭкоСтройРесурс», решить проблему помогут только совместные усилия коммунальных служб и органов местного самоуправления.

Как могут повлиять на ситуацию сами жители? Подробная инструкция к действию:

- Сделайте видео или сфотографируйте площадку и дороги, ведущие к ней, а также укажите точный адрес, дату и время съемки;

- Если проезды расчищены, а контейнеры на площадке не вморожены в снег и их можно выкатить к мусоровозу, тогда вы можете смело обращаться к региональному оператору. ЭкоСтройРесурс реагирует в социальных сетях на все обращения. Адрес, по которому гражданин напишет в компанию, может быть вывезен в приоритетном порядке.

- Если площадка в снегу — пожалуйста, свяжитесь со своей управляющей компанией и попросите их оперативно расчистить всю зону под контейнерами и территорию рядом с ними, желательно продублировать требование в письменной форме;

- Если въезд во двор не очищен — действуйте по такой же схеме, что и с УК, только свяжитесь с коммунальной службой вашего района;

- Не расчищены дороги и улицы — пожалуйста, свяжитесь с МП «Благоустройство» (диспетчер 8-846-264-15-76).

В «ЭкоСтройРесурсе» добавляют, что к качеству уборки дорог, пешеходных зон, остановок и контейнерных площадок есть свои требования ГОСТа. Если ответственные организации не реагируют, то следует направить жалобу в прокуратуру.

Обстановка с вывозом снега в Самаре

Наиболее благополучная ситуация с вывозом снега, а соответственно и вывозом отходов — в Ленинском и Самарском районах. Красноглинский, Куйбышевский, Железнодорожный — активно включились в работу по расчистке. В Октябрьском районе из-за плотной жилой застройки и машин, припаркованных перед контейнерными площадками, по многим адресам есть проблемы. В Кировском районе ответственно включились в работу, но усилий явно недостаточно. Например, в поселке Зубчаниновка расчищено лишь три основных улицы. Самая большая проблема и максимальное число жалоб поступает из Промышленного района города.

Водители и грузчики мусоровозов сами убирают снег Фото: Предоставлено "Комсомолке"

«ЭкоСтройРесурс» пока не получил обратной связи от прокуратуры и государственной жилищной инспекции Самарской области на письмо, направленное 7 февраля, с приложением длинного перечня адресов — где длительное время не изменяется ситуация с невывозом снега.

Операторы по вывозу ТКО сами убирают снег

Перевозчику некогда сидеть в сторонке. В тех районах, где ситуация с доступом к контейнерам особенно напряженная, он использует собственную спецтехнику, хотя и не обязан этого делать. А водители и грузчики мусоровозов берут в руки лопаты, чтобы расчистить снежные завалы на контейнерных площадках и вытащить заблокированные снегом накопители.

Регоператор напоминает, что работники сферы обращения с твердыми коммунальными отходами менее всего заинтересованы проехать мимо переполненной площадки. Это экономически не выгодно перевозчикам!

За период с 7 по 9 февраля:

— В Кировском районе Самары из 71 проблемной контейнерной площадки силами перевозчика полностью расчищена 31 площадка (!) и органами МСУ — подъездные пути к 9 площадкам;

— В Красноглинском районе из 33 проблемных — 16(!) расчищено перевозчиком, органами МСУ — подъездные пути к 7 площадкам;

— В Куйбышевском районе из 73 проблемных — 15(!) расчищено перевозчиком и органами МСУ — подъездные пути к 6 площадкам;

— В части Промышленного района из 37 проблемных точек — 14(!) расчищено перевозчиком, органами МСУ — подъездные пути к 3 площадкам;

«ЭкоСтройРесурс» также обращает внимание на то, что создание, содержание и благоустройство контейнерных площадок по закону находятся в компетенции собственника земельного участка — это УК, органы местного самоуправления, ТСЖ и так далее. В компании надеются на то, что и они, наконец, уделят внимание острой проблеме и начнут работу по расчистке контейнерных площадок в городе.

Добавим, что аналогичная ситуация сложилась не только в областном центре, но и в муниципальных районах. В городских округах области наиболее сложными являются: г.о.Сызрань — 300 проблемных точек сбора ТКО, г.о.Октябрьск — 61 точка и г.о.Тольятти — 538 точек сбора. В связи с этим «ЭкоСтройРесурс» настоятельно обращается к гражданам:

— Уважаемые жители! Просим вас с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. Все отходы будут вывезены по мере расчистки от снега контейнерных площадок и подъездных путей. Большое спасибо тем людям, которые приходят на помощь перевозчикам и помогают совместно расчищать площадки от снега.