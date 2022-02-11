Развитие производства и социальная ответственность: КуйбышевАзот демонстрирует рост в сложных условиях пандемии

На предприятии подвели предварительные итоги 2021 года

КуйбышевАзот, одно из крупнейших предприятий российской химической отрасли, в прошедшем году сумел увеличить выручку от продаж, запустить новое производство и начать строительство нового производственного комплекса.

Компания продолжает работать в условиях пандемии, что требует особого подхода и дополнительных усилий. Прошлый год стал рекордным по целому ряду производственных и финансовых показателей. Чистая прибыль по итогам работы в 2021 году составила 21,7 млрд рублей.

Устойчивое развитие

В 2021 году продолжилось развитие предприятия. В августе состоялся пуск нового производства комплексного удобрения – сульфат-нитрат аммония, которое обладает улучшенными физико-химическими свойствами и одновременно поставляет растениям азот, серу и микроэлементы, позволяя повысить эффективность растениеводства. Инвестиции в проект составили 4,3 млрд рублей.

На предприятии развивают производство

Как отмечают на предприятии, достигнутые финансовые показатели позволили приступить к строительству нового производственного комплекса в рамках «Фабрики проектного финансирования» совместно с ВЭБ.РФ и Газпромбанком.

Всего на развитие производства на предприятии в прошлом году было направлено 9,5 млрд рулей, из которых 7,4 млрд рублей – на производственное развитие, 2,1 млрд рублей – на обновление оборудования.

Отдельное внимание на «КуйбышевАзоте» уделяют вопросам экологии. Так, в 2021 году было завершено строительство и начаты пусконаладочные работы на второй очереди очистных сооружений ливневых стоков Северного промузла и части Центрального района Тольятти.

На комплексе минеральных удобрений и производства азотной кислоты ведутся пуско-наладочные работы по установке системы автоматического контроля за выбросами.

В целом благодаря модернизации оборудования и оптимизации технологических процессов сбросы в стоках удалось снизить на 7%.

В соответствии с государственной программой и выполнением РФ обязательств Стокгольмской конвенции на предприятии заменили электрооборудование на новое, которое работает без использования стойких органических загрязнителей.

Компания сотрудничает с правительством Самарской области

Кроме того, КуйбышевАзот стал одним из первых промышленных предприятий Самарской области, присоединившимся к реализации Регионального экологического стандарта. Соответствующее соглашение подписано с региональным правительством.

Социальная ответственность

В условиях пандемии важно не только сохранять рабочие места и развивать производство, но и уделять особое внимание социальным проектам компании.

Во время пандемии КуйбышевАзот совместно с компанией Linde Group, в рамках работы совместного предприятия - «Праксайр Азот Тольятти», продолжил обеспечивать больницы Самарской области и других регионов кислородом.

В компании развивают социальные проекты

Кроме того, в бюджеты различных уровней в виде налогов и страховых взносов компания перечислила 5,9 млрд рублей.

Достигнутые финансовые и производственные показатели демонстрируют устойчивое развитие предприятия и дают уверенность в дальнейшем росте компании.