Развитие производства и социальная ответственность: КуйбышевАзот демонстрирует рост в сложных условиях пандемии

На предприятии подвели предварительные итоги 2021 года
КуйбышевАзот, одно из крупнейших предприятий российской химической отрасли, в прошедшем году сумел увеличить выручку от продаж, запустить новое производство и начать строительство нового производственного комплекса.
Компания продолжает работать в условиях пандемии, что требует особого подхода и дополнительных усилий. Прошлый год стал рекордным по целому ряду производственных и финансовых показателей. Чистая прибыль по итогам работы в 2021 году составила 21,7 млрд рублей.
Устойчивое развитие
В 2021 году продолжилось развитие предприятия. В августе состоялся пуск нового производства комплексного удобрения – сульфат-нитрат аммония, которое обладает улучшенными физико-химическими свойствами и одновременно поставляет растениям азот, серу и микроэлементы, позволяя повысить эффективность растениеводства. Инвестиции в проект составили 4,3 млрд рублей.
На предприятии развивают производство
Как отмечают на предприятии, достигнутые финансовые показатели позволили приступить к строительству нового производственного комплекса в рамках «Фабрики проектного финансирования» совместно с ВЭБ.РФ и Газпромбанком.
Всего на развитие производства на предприятии в прошлом году было направлено 9,5 млрд рулей, из которых 7,4 млрд рублей – на производственное развитие, 2,1 млрд рублей – на обновление оборудования.
Отдельное внимание на «КуйбышевАзоте» уделяют вопросам экологии. Так, в 2021 году было завершено строительство и начаты пусконаладочные работы на второй очереди очистных сооружений ливневых стоков Северного промузла и части Центрального района Тольятти.
На комплексе минеральных удобрений и производства азотной кислоты ведутся пуско-наладочные работы по установке системы автоматического контроля за выбросами.
В целом благодаря модернизации оборудования и оптимизации технологических процессов сбросы в стоках удалось снизить на 7%.
В соответствии с государственной программой и выполнением РФ обязательств Стокгольмской конвенции на предприятии заменили электрооборудование на новое, которое работает без использования стойких органических загрязнителей.
Компания сотрудничает с правительством Самарской области
Кроме того, КуйбышевАзот стал одним из первых промышленных предприятий Самарской области, присоединившимся к реализации Регионального экологического стандарта. Соответствующее соглашение подписано с региональным правительством.
Социальная ответственность
В условиях пандемии важно не только сохранять рабочие места и развивать производство, но и уделять особое внимание социальным проектам компании.
Во время пандемии КуйбышевАзот совместно с компанией Linde Group, в рамках работы совместного предприятия - «Праксайр Азот Тольятти», продолжил обеспечивать больницы Самарской области и других регионов кислородом.
В компании развивают социальные проекты
Кроме того, в бюджеты различных уровней в виде налогов и страховых взносов компания перечислила 5,9 млрд рублей.
Достигнутые финансовые и производственные показатели демонстрируют устойчивое развитие предприятия и дают уверенность в дальнейшем росте компании.