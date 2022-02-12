Новости Самары за неделею на 12 февраля 2022

В Самаре сражаются с последствиями снегопадов, Латыпов борется за медали, а Кирилина предлагают лишить статуса почетного жителя города

На прошедшей неделе в областной столице продолжали бороться с последствиями снегопадов, на заснеженных улицах не могли проехать машины, которые приходилось выталкивать даже дамам, едущим в трамвае.

В регионе, особенно в Камышле, активно болеют за биатлониста Эдуарда Латыпова. Он долгое время жил и тренировался в Самарской области, а сейчас выступает на Олимпиаде в Пекине.

В регионе по-прежнему находят много заразившихся коронавирусом. В такое время особенно актуальной становится вакцинация, теперь привиться могут подростки от 12 до 17 лет.

Об этих и других новостях - в нашей подборке самых важных и интересных событиях за неделю.

Депутат Госудмы РФ Александр Хинштейн предлагает лишить звания почетного жителя Самары осужденного за взятки экс-директора РКЦ «Прогресс» Александра Кирилина. «Тот, кто обращается к конвоирам ФСИН «гражданин начальник», не может быть Почетным гражданином», - написал депутат в своем Telegram-канале. Напомним, Кирилин был приговорен к реальном сроку заключения по обвинению в превышении должностных полномочий. Недавно ему смягчили срок.

На Олимпийских играх в Пекине выступает российский биатлонист Эдуард Латыпов, которое долго время жил и тренировался в Самарской области, в селе Камышла. Латыпов уже заработал бронзовую медаль, став в составе российской команде третьим в смешанной эстафете. Индивидуальная гонка в дальнейшем медали ему не принесла. В селе активно поддерживают биатлониста и следят за его выступлениями.

В Самаре продолжают строить метро, сейчас идут работы по возведению новой станции «Театральная», которая расположится около театра оперы и балета. Ранее было перекрыто движение трамваев на время строительства станции, чем оказались недовольны горожане, сейчас же на части Галактионовской начали убирать трамвайные пути. Кстати, с движением трамваев в Самаре на этой неделе было и без того не все гладко, а застрявшую на трамвайных путях «Газель» выталкивали бравые дамы.

В Самарской области по-прежнему фиксируют много заразившихся коронавирусом, за сутки находят более 3,5 тысячи заболевших. В таких условиях особенно актуальна становится вакцинация, которая теперь в регионе доступна и для подростков в возрасте от 12 до 17 лет. По имеющимся данным, прививки сделали порядка 300 юных жителей региона.

Похитителей тольяттинского бизнесмена Александра Душкова отправили за решетку. Суммарно злоумышленники получили 52 года тюрьмы. Бизнесмен пропал в сентябре 2012 года и так и не был найден. Правоохранители пришли к выводу, что предпринимателя похитили и убили. К длительным срокам заключения приговорили четверых человек, все будут отбывать наказание в колонии строгого режима. Дело об убийстве Душкова планируют рассмотреть отдельно.