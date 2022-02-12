«Минус два промаха, и мы бы могли быть в медалях!»: как поддерживали Эдуарда Латыпова в Самарской области

Эдуард Латыпов заработал вторую бронзу на Олимпиаде в Пекине

Биатлонист Эдуард Латыпов продолжает выступление на Олимпиаде в Пекине. Латыпов долгое время жил и тренировался в селе Камышла Самарской области, здесь его активно поддерживают.

В субботу, 12 февраля, в спринте на 10 км Латыпов пришел к финишу 11-м. Такой же результат он ранее показал в индивидуальной гонке на 20 км, а в смешанной эстафете в составе сборной России завоевал бронзу.

Латыпов уже практически восстановился после перенесенного коронавируса, однако, пока еще есть, в чем прибавлять. Как ранее рассказал его тренер из Камышлы Марат Шавалиев, от старта к старту его воспитанник выступает все увереннее, но лучшие его гонки еще впереди.

Латыпов стал примером для молодых спортсменов

В Камышле Латыпова активно поддерживают. За его выступлениями в селе смотрят на большом экране на площади, а еще до его старта на Олимпиаде написали слова поддержки на горе, где большими буквами написано название села. Также устроили флешмоб, во время которого жители села читают отрывок из стихотворения Роберта Рождественского «Репортаж о лыжной гонке».

Одним из инициаторов такой активной поддержки является Гузель Мингазова. Само собой, за его выступлениями она следила и на этот раз.

- Минус два промаха, и мы бы могли быть в медалях. Быстро стрелял лежа. Будем дальше болеть! Любим, надеемся, верим, главное, чтобы был здоров, а остальное наладиться! – рассказала его самая преданная болельщица.

Лапыпов рос буквально на глазах всего села и сумел дойти до олимпийской сборной. Сейчас он является примером для детей, которые делают свои первые шаги в профессиональном спорте. Эдуард тоже помогает – проводит мастер-классы и даже отдает ребятам свои лыжи.

В итоге сейчас, пока Латыпов сражается за медали на Олимпиаде, его последователи тоже соревнуются - ребята из села отправились на турнир Анны Богалий.

В Камышле же тоже готовятся к соревнованиям, обустраивая трассу для пневмобиатлона. Такие соревнования уже несколько раз проводились в Камышлинском районе.

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