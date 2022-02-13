«Эмоции были выше крыши, словами их не передать!»: родители Латыпова поделились впечатлениями после успеха сына на Олимпиаде

Эдуард Латыпов взял бронзу в гонке преследования на Олимпиаде

Российский биатлонист Эдуард Латыпов взял бронзу в гонке преследования на Олимпиаде 2022 года в Пекине. Гонка состоялась в воскресенье, 13 февраля.

Латыпов стал третьим, уступив лишь французу Кентену Фийон-Майе и норвежцу Тарьею Бе. В Самарской области, где долгое время жил и тренировался Латыпов, в селе Камышла за его выступлением следили родители и старший брат.

- Мы все собрались дома, я с супругом и старшим братом Эдика, - говорит его мама Анна. Она рассказала, что за время гонки были самые разные эмоции. «Все было – и кричали, и затихали, эмоции были выше крыши, как передать их словами, я не знаю!» - сказала Анна.

Уже после финиша ей удалось немного пообщаться с сыном. «С Эдуардом поговорили совсем немного, пока он переодевался. Очень доволен, всем благодарен за поддержку!» - рассказала его мама.

«Наконец-то отлегло, теперь полегче!»

За стартом Эдуарда следил и его первый тренер из Камышлы Марат Шавалиев. «В первую очередь, отлегло! Те, кто должен был взять свои награды, взяли уже, была теперь очередь Эдика. Взял он наконец-то медаль Олимпийских игр, испереживались, но теперь полегче!» - сказал он сразу после финиша Эдуарда.

Тренер отметил, что обычно Эдуард тяжеловато бежит на второй день, но если вчера в спринте от был 11-й, то сегодня сумел стать третьим. Сейчас у него есть день отдыха перед эстафетой, чтобы восстановиться, привести свой организм в порядок.

- В эстафете пока непонятно, каким он побежит, но если ближе к финишу отрыв от лидеров будет небольшой, то хорошие шансы будут на медаль. Ну и в масс-старте, когда все вместе уходят, есть шансы на медаль, - поделился ожиданиями Марат Шавалиев.

Общий медальный зачет, последние новости о выступлении российских спортсменов, эксклюзивные материалы и интервью с Зимних Олимпийских игр 2022 в Пекине вы можете найти на портале «КП – Спорт».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спортсмен из Самарской области Эдуард Латыпов завоевал бронзу на Олимпиаде в Пекине

В смешанной эстафете по биатлону он бежал четвертым в команде (подробнее)

В Камышле за выступлением Латыпова на Олимпиаде 2022 смотрели на большом экране на площади

В Камышле Самарской области, где долгое время жил и тренировался биатлонист, поддерживают своего земляка (подробнее)