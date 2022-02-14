«На время дали поносить»: в Оренбурге задержали мошенника-наркодилера в полицейской форме

Молодой человек признался, что не имеет отношения к полиции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Наркодилеры, похоже, нашли новый способ избегать ответственности. Они используют для отвода глаз форму сотрудников полиции, не стесняясь надевая ее на себя. Совсем недавно пару таких человек задержали в Екатеринбурге, а на днях ситуация повторилась в Оренбурге. Как показывает практика, настоящие правоохранители легко выводят «двойников» на чистую воду.

Все началось с того, что сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России «Оренбургское» поступила оперативная информация о подозрительном молодом человеке. Его заметили на улице Металлистов. Да, он был в полицейской форме, но вел себя совсем не так, как страж порядка. Оглядывался по сторонам, что-то искал. Силовики его задержали и решили выяснить, почему у него такой наряд. Разговор они записали на видео. Диалог получился весьма занимательным:

— А чего на тебе форма милицейская, дружок?

— На время дали поносить. Я на полицейского устраиваюсь.

— Носить больше нечего?

— Сказали, пока такую. Начальник наш сказал,что без шевронов можно ее носить. Без опознавательных знаков.

Чуть позже парень все-таки признается, что в полиции он не работает и знает, что гражданским лицам подобную форму носить запрещено. Он сообщил, что использовал одежду для прикрытия. А скрывал свое пристрастие к наркотикам — нарушитель заявил, что при себе у него соли и мефедрон.

— Подозреваемым оказался 21-летний гражданин. Изъятый у него сверток отправили на экспертизу. Она показала, что внутри содержится синтетический наркотик массой 1,3 грамма, — рассказывают в местном управлении МВД.

Оперативники выяснили, что запрещенные вещества злоумышленник заказал через Интернет. Употребить их он планировал сам. В ходе дополнительных разбирательств, было установлено, что местный житель также причастен к хищению денег путем дистанционного мошенничества.

— Он состоял в группе владельцев снегоходов в одной из социальных сетей, где знакомился с пользователями и под предлогом продажи запасных частей к технике похищал денежные средства у граждан. Установлена его причастность к двум эпизодам преступной деятельности, — отмечают в МВД.

На задержанного возбудили два уголовных дела — по фактам незаконного оборота наркотиков и мошенничества. Кроме того, его привлекли к административной ответственности за незаконное ношение форменной одежды с символикой правоохранительных органов. Расследование сейчас продолжается.

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