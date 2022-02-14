Последние новости Самары за выходные на 14 февраля 2022

Эдуард Латыпов берет очередную награду на Олимпиаде, а самарцы требуют навести порядок в уборке снега

В Самаре арестовали сына замглавы МВД РФ по делу о многомиллионной взятке. Дениса Зубова задержали в ТЦ «Вива Лэнд», когда он пытался передать сотруднику ФСБ 18 млн рублей. Сам Зубов назвал произошедшее провокацией.

Самарцы недовольны качеством уборки снега и требуют отстранить от работы организацию «Кедр-1». Кроме того, прокуратура возбудила административное дело в отношении первого вице-мэра Самары из-за плохой уборки снега.

Биатлонист Эдуард Латыпов из Камышлинского района завоевал вторую медаль на Олимпиаде в Пекине. Он стал третьим в гонке преследования.

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Российский биатлонист Эдуард Латыпов завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх в Пекине. Латыпов долгое время жил и тренировался в Камышлинском районе Самарской области, где теперь его активно поддерживают. Это уже вторая медаль Латыпова на Олимпиаде, до этого он также брал бронзу в смешанной эстафете.

В Самаре арестовали сына замглавы МВД РФ по делу о многомиллионной взятке. Денис Зубов вместе с двумя представителями нефтебазы пытался передать сотруднику ФСБ 18 млн рублей. Зубова задержали в торговом центре «Вива Лэнд», где он пытался передать сотруднику ФСБ портфель, в котором находились деньги. Сам Зубов заявил, что все произошедшее – провокация, а решение передать деньги он якобы принял спонтанно под напором силовика.

Около ТЦ «Мега» произошло ДТП, в котором столкнулись легковой автомобиль и грузовик. Легковушка врезалась в большегруз, которой в момент удара стоял на обочине. Сообщается, что пассажиру легковушки оторвало ногу. Очевидцы перетянули конечность пострадавшего жгутом, но до приезда скорой пострадавший скончался. Водителя легковушки отвезли в больницу.

Около ТЦ «Мягкофф» в Самаре обрушилась крыша ангара. Видео ангара без крыши появилось в соцсетях, пользовали переживали, что в результате происшествия кто-то мог пострадать. В МЧС заверили, что здание не эксплуатируется, в момент обрушения там никого не было.

Самарцы требуют отстранить от работы организацию, которая занимается уборкой снега в городе. По мнению горожан, с этой обязанностью компания не справляется. Жители города жалуются, что из-за большого количества снега на улицах плохо ходит транспорт, постоянно образуются пробки, из-за этого горожане стали опаздывать на работу, а дети – в школу. Создана петиция с требованием отстранить компанию «Кедр-1» от работы. До этого прокуратура возбудила административное дело в отношении первого вице-мэра Самары Владимира Василенко, из-за плохой уборки снега ему грозит штраф.