Герань в спальню, розмарин - на кухню: как превратить городскую квартиру в зеленый оазис

Зеленые растения создают в доме особенную атмосферу. Фото: pixels.com

Цветы не только украшают жизнь, но и помогают бороться с депрессией, вирусами и даже комарами. Но превратить квартиру в зеленый оазис может оказаться не так-то просто. Специалист по озеленению и фитодизайну, автор блога «Цветок в горшке» Ксения Занина и завотделением тропических культур Ботанического сада Самарского университета Наталья Рогулева рассказали, какие ошибки чаще всего совершают садоводы, какие растения не стоит держать в спальне и как выбрать цветы, которые подойдут именно для вашей квартиры.

УБИВАЕТ ВИРУСЫ И ОТПУГИВАЕТ КОМАРОВ

Главная ошибка садовода – спонтанная покупка комнатных цветов. Выбирая растение, не поленитесь узнать об его свойствах и особенностях.

- Зелень живых растений создает благоприятный эмоциональный фон, помогает улучшить настроение и справиться с депрессией, - говорит Ксения Занина. – Многие растения вдобавок выделяют фитонциды, которые убивают вирусы и бактерии – это хвойные, мирт, араукария (комнатная ель), пеларгония. А комнатный эвкалипт не только выделяет фитонциды, но и отпугивает комаров. Есть и насекомоядные растения, которые ловят в доме мошек – росянка, непентес, венерина мухоловка.

Превратить квартиру в цветущий оазис не так сложно, как кажется. Фото: Ксения Занина

СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ

- В спальне не советуют размещать растения с сильными запахами (например, цитрусовые) и с опушенными листьями – (некоторые разновидности фикусов или фиалки). Пушинки опадают с листьев, накапливаются и могут вызвать аллергическую реакцию. Для хорошего сна лучше поставить в спальне мирт, лаванду, герань (хорошо успокаивает и борется с патогенными организмами) или кардамон (его запах снимает головную боль).

- На кухне эксперты рекомендуют поставить растения, связанные с едой – цитрусовые, розмарин, декоративный перчик, лаврушку, зелень. Их запахи стимулируют аппетит.

- Если ваши окна выходят на дорогу, хорошо поставить на подоконник хлорофитум или фикус – эти растения отлично поглощают газовые загрязнения и очищают воздух.

- Если в квартире есть маленькие дети и домашние животные, то откажитесь от растений, у которых образуются ягоды, а также от ядовитых молочаев, фикусов, олеандров и диффенбахий. Их сок может обжечь кожу и слизистую.

Потребности в освещении, температуре и поливе у разных растений различаются. Фото: Ксения Занина

КАКТУС – НА СОЛНЫШКО, МОНСТЕРУ – В ТЕНЬ

Важно знать и об особенностях ухода за тем или иным растением. Например, теплолюбивые и светолюбивые кактусы вполне могут обосноваться на южном окне. А вот любящие тень монстеры лучше расположить на северной стороне.

- Растениям с темно-зелеными листьями, как правило, нужно меньше света, чем цветам с пестрыми листьями, - отмечает Наталья Рогулева. – Если часть листьев опадает, а расстояние между ними увеличивается – это сигнал, что растению не хватает солнечных лучей. Но в целом все, что расположено дальше метра от окна, нуждается в дополнительной подсветке фитолампами.

Прежде чем покупать растения, продумайте, где и в каких условиях их разместить. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Для растений имеют значение:

- Температурный режим. Если в квартире зимой хорошо топят, то не стоит покупать растения, которые предпочитают прохладу, например, азалии или цикломены. А вот кактусы, пеларгонии и бугенвиллеи будут себя чувствовать в таких условиях хорошо.

- Уровень освещенности. Если в квартире мало света, то кактусы и суккуленты там вряд ли зацветут. Лучше выбирайте филодендроны, монстеры, аспидистры и эпипремнумы.

- Влажность. Все растения с крупными, мясистыми темно-зелеными листьями требуют повышенной влажности, так что лучше сразу озаботиться приобретением пульверизатора или увлажнителя воздуха. Например, дополнительное увлажнение понадобится диффенбахиям, папортникам и орхидеям.

Если в квартире есть домашние животные, уберите подальше от них ядовитые растения Фото: Олег УКЛАДОВ

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

Превращаем квартиру в зеленый оазис

Шаг 1. Покупаем растение

Внимательно осмотрите растение перед покупкой, в том числе внутреннюю сторону листа, чтобы убедиться в отсутствии вредителей и повреждений. А дома вымойте листья теплой водой и на 10 дней поместите новичка в карантин, отдельно от уже имеющихся цветов.

Шаг 2. Выбираем горшок

- Горшок не должен быть слишком большим, максимум на 2 см выше и шире, чем тот, в котором вы приобрели цветок. Иначе корни начнут гнить.

- Внизу должны быть дырочки для слива воды, оптимальный вариант - пластиковый горшок с поддоном.

- Керамический горшок без дырочек, особенно глянцевый, не «дышит» и не испаряет влагу. Поэтому внутрь такого горшка дополнительно поставьте пластиковый.

- Орхидеям нужна емкость с прозрачными стенками – у них корни участвуют в фотосинтезе.

Шаг 3. Пересаживаем

В магазинах растения продают в специальном торфе, а сам цветочек нередко поливают стимуляторами роста. Поэтому после пересадки в обычный грунт дома растению может понадобиться время на адаптацию.

- После того, как купленное растение отцвело (если вы купили его уже с цветком), нужно вынуть его из горшка, прямо в торфе опустить в воду и подождать, пока тот отойдет от корней. После этого – пересадить в обычный почвогрунт, - говорит Наталья Рогулева. – Не забывайте про дренаж – на дно горшка положите хотя бы пару сантиметров керамзита или камешков, это нужно, чтобы корни мне загнивали.

Шаг 4. Поливаем

- Чтобы понять, что цветок пора полить, расковыряйте землю в горшке на два сантиметра вглубь. Если почва на этой глубине сухая, то растение нуждается в поливе, если влажная – то с ним лучше повременить.

- Поливать нужно не понемногу, а обильно. После полива дать постоять 30 минут, а потом слить излишки влаги, чтобы корни не гнили.

- Не стоит оставлять влагу в поддоне цветочных горшков. Исключение составляют только цитрусовые.

- Раз в две недели рыхлите землю в горшках, чтобы она не затвердевала.

НА ЗАМЕТКУ

Топ-10 неприхотливых комнатных растений для новичков:

- Хойя

- Сингониум

- Калладиум

- Филодендрон

- Фикус

- Монстера

- Гибискус

- Эпипремнум

- Аглаонема

- Хлорофитум