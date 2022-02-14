Кобзон и Гурченко поженились, а Горький нашел единственную любовь: самые романтичные истории из Самары к 14 февраля

Максим Горький со своей первой и единственной официальной супругой познакомился в Самаре

День всех влюбленных, который отмечается 14 февраля, стал по-настоящему популярным праздником. В Самаре есть немало романтических историй, связанных с известными личностями. Например, именно здесь, в филармонии, состоялась свадьбы Иосифа Кобзона и Людмилы Гурченко, а известный писатель Максим Горький женился на своей первой и единственной официальной жене еще до того, как обрел известность.

Максим Горький и Екатерина Волжина

Известный писатель именно в Самаре обвенчался с корректором «Самарской газеты» Екатериной Волжиной.

Тогда Максим Пешков еще не был известным писателем, а скорее искал спасения от жизненных неудач. Родители девушки были не в восторге от такого выбора. В декабре 1895 года в редакции отмечали наступление Нового года. После праздника Максим предложил проводить девушку, и сделал ей предложение.

Катя не хотела больше сидеть на шее у родителей и перебиваться с копейки на копейку, и, вероятно, видела в молодом человеке хоть какой-то выход. Они обвенчались и покинули Самару в 1896 году. После свадьбы пара уехала в Нижний Новгород, где в считанные месяцы Максим Горький стал знаменит на всю страну.

В 1903 году пара рассталась – Горький ушел к актрисе Марии Андреевой. С Екатериной они всю жизнь переписывались и встречались, она в итоге так и оставалось, его единственной официальной женой.

Константин Головкин со своей супругой

Константин Головкин и его жена Екатерина

Имя Константина Головкина сейчас вновь стало часто упоминаться. Известный самарец, живший на рубеже XIX-XX веков, был разносторонней личностью – купцом, филантропом, художником, исследователем, а также одним из первых в городе автомобилистом. И по одной из версий, автомобиль он приобрел, чтобы произвести впечатление на свою невесту – Екатерину Дмитриевну Тютюкову, приемную дочку механика волжского парохода.

34-летний Головкин познакомился с 17-летней Екатериной осенью 1905 года, а летом 1906 года они обвенчались. И вновь не обошлось без автомобиля. Местом венчания выбрали церковь на 4-й просеке. Но, когда священник увидел водителя необычного для тех времен средства передвижения в балахоне-пыльнике и поднятых на кожаную фуражку очках, то так перепугался, что заперся в доме и спустил собак, не желая выйти несмотря ни на какие уговоры. Пришлось Головкину с невестой отправиться в другую церковь. Позже у них родились трое детей.

Иосиф Кобзон и Людмила Гурченко поженились в Куйбышеве практически случайно

Иосиф Кобзон и Людмила Гурченко

Именно в Куйбышеве (так тогда называлась Самара) поженились Иосиф Кобзон и Людмила Гурченко.

В 1969-м году Кобзон приехал в город, чтобы выступить с концертом во Дворце спорта на Молодогвардейской. Поддержать его приехала и Людмила. Артисты к тому времени уже жили вместе, но в официальном браке не состояли.

Узнав о приезде Гурченко, организаторы попросили ее спеть вместе с Иосифом Давыдовичем, она согласилась, и концерт прошел на ура. Вечером пара отправилась в гостиницу, где их отказались поселить в одном номере, поскольку они не были расписаны!

Пришлось ночевать у директора филармонии Марка Блюмина. А на утро тот устроил сюрприз – привез Кобзона и Гурченко в филармонию, где их уже ждали работники ЗАГСа. Молодые на радостях выпили шампанского и закусили дефицитным «Грильяжем в шоколаде».

Скульптура дамы с ракеткой находится в сквере Пушкина

Альфред Фон Вакано и Мария фон Барадер

В сквере Пушкина около театра драмы в Самаре во время прогулки можно увидеть интересную скульптуру, изображающую даму с ракеткой. Скульптура появилась в 2012-м году, в честь столетия первых теннисных турниров в городе.

Появлению этой игры в Самаре способствовала Мария фон Барадер, супруга основателя жигулевского пивоваренного завода Альфреда фон Вакано. Именно ее и изображает скульптура.

Когда Альфред фон Вакано прибыл в Самару, его супруга Анна не захотела здесь оставаться и вернулась в Австрию, оставив мужа с шестью детьми. В воспитании мальчиков ему стала помогать Мария, дочь двоюродной сестры Альфреда, которая в Самаре работала экономкой. Считается, что она была гражданской женой фон Вакано. Девушка занималась хозяйством и организовывала заграничные поездки фон Вакано, откуда было привезено множество произведений искусства.

Александра Журавлева и Александр Курлин

Александр Курлин и Александра Журавлева

Александра Журавлева в 16 лет была отдана замуж за Александра Курлина, который происходил из богатой купеческой семьи. Девушка была дочерью служанки купца Павла Журавлева, который удочерил ее вместе с другими детьми Пелагеи Криволаповой, матери Александры.

Хотя до венчания супруги были практически не знакомы, они быстро поладили и стали знаменитой парой, занимаясь благотворительностью. Известный дом Курлиной в Самаре стал подарком супруга своей возлюбленной.

В 1908-м году Александра признали недееспособным из-за душевной болезни, а его супруга покинула город после 1918 года. Особняк национализировали, а Александра жила в Москве в обычной коммунальной квартире.