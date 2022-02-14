«Ездила на дежурства даже в положении»: молодые спасатели нашли любовь прямо на службе

Молодожены познакомились в студенческом спасотряде и больше не смогли жить друг без друга Фото: Предоставлено "Комсомолке"

«И встретишь ты, когда не ждешь. И обретешь не там, где ищешь». Эта цитата давно ходит по социальным сетям и каждый в ней находит что-то свое. Судьба приготовила для каждого человека что-то особенное, главное, вовремя это заметить и суметь разглядеть.

В праздник всех влюбленных, 14 февраля, «КП-Самара» хочет рассказать историю любви замечательной пары из Самары – Валерии и Дмитрия Прониных. Молодым людям по 21 году и они воспитывают замечательную дочь Анастасию. Вроде ничего необычного, таких молодых семей миллионы, но самарцы, помимо сохранения семейного уюта, спасают вместе человеческие жизни.

Валерия и Дмитрий работают спасателями в Самарском региональном отделении Всероссийской Общественной Молодежной Организации «Всероссийский Студенческий Корпус Спасателей». Именно на работе молодые самарцы познакомились, а после и создали ячейку общества. Журналист «КП-Самара» поговорил с Валерией и Дмитрием Прониными, которые поделились своей историей любви.

В 2019 году Валерия пришла на обучение в отряд ВСКС, Дмитрий уже давно состоял в нем и проводил инструктаж по альпинистской подготовке для новичков. На тот момент девушка уже состояла в отношениях, поэтому не обращала внимания на других представителей противоположного пола. Однако через некоторое время Валерия рассталась со своим молодым человеком. Но долго молодая девушка не была одинока, знаки внимания к ней начал проявлять инструктор Дмитрий.

- Наши отношения сформировались быстро, без каких-либо проблем, как будто мы были созданы друг для друга, - рассказывает Валерия Пронина.

Дмитрий Пронин был инструктором по альпинистской подготовке будущих спасателей Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Валерия и Дмитрий были вместе и на сменах, на тренировках и в свободное от работы время. Однако долгое время влюбленные скрывали свои отношения от коллег, ведь счастье любит тишину. Когда же уже чувства скрывать было сложно, коллеги-спасатели были рады за сложившуюся на службе пару. По словам спасателей, нет ничего лучше, чем в любое время чувствовать поддержку любимого человека – дома и на работе.

Так прошел год, а в январе 2021 года Дмитрий сделал предложение Лере. Красивое предложение руки и сердца был сюрпризом для девушки. Друзья завязали глаза недоумевающей девушке и отвезли на то место, где год назад они с Димой решили начать встречаться.

- Меня привели на указанное место, развязали глаза, и передо мной на одном колене уже стоял Дима с кольцом и огромным букетом роз. Конечно же, ответом было «Да!». С моим ответом в небе расцвел прекрасный салют, - с улыбкой вспоминает Лера.

Уже в марте молодожены поженились. На свадьбе также присутствовали друзья из отряда ВСКС, родственники и близкие. После этого молодая семья отправилась в медовый месяц в красивый город Казань.

На свадьбе были и коллеги со спасотряда Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В сентябре 2021 года Валерия подарила своему супругу красавицу дочку. Супруги назвали девочку Анастасией. Всю беременность и после Дмитрий ни на минуту не оставлял молодую жену, исполнял все капризы, помогал по дому, но и про работу спасателем он не забывал. Валерия же тоже девушка не робкого десятка, она вместе с мужем выходила на дежурства до тех пор, пока сроки не стали слишком большими.

- Я хотела мальчика, а Диме было не принципиально какого пола будет малыш, поэтому он бурно радовался тому, что у нас просто будет ребенок и новость о девочке ничуть его не расстроила, а обрадовала, - говорит Валерия.

На выписку также приехали коллеги из спасотряда, которые смогли выбраться в будний день. Также телефоны новоиспеченных родителей разрывались от сообщений и звонков спасателей, которые в тот день были на службе.

Дмитрий благодарен супруге за подаренную дочку Анастасию Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Валерия сейчас находится в декрете, занимается домом и воспитанием дочурки. Однако девушка не забывает о работе спасателей и в любой момент находит время для отряда. Благодаря помощникам молодой семьи в лице бабушек и дедушек Валерия и Дмитрий не оставляют работу, могут дистанционно участвовать в мероприятиях, помогать в организации и проведении, просто быть с друзьями.

- ВСКС стал частью не только нашей жизни, но и глубоко вошел в сердце. . Быть спасателем это не просто слова. Быть спасателем, это значит отдать свое сердце и силы людям, которые в этом нуждаются. Я надеюсь, что и наша дочка это поймет и присоединится в будущем к братству спасателей, - говорит молодая мама Валерия Пронина.

Редакция «Комсомолки» поздравляет всех любимых и любящих с праздником. Когда в сердце живет любовь, мир вокруг прекрасен, светел, исполнен чудес. Любовь вдохновляет, окрыляет, дарит надежду. Пусть это волшебное чувство наполняет сердца до краев.

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