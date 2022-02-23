И это не любовь: что чаще всего дарят мужчинам в Самаре на 23 февраля

В День защитника Отечества самыми распространенными подарками считаются пена для бритья и новые носки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ежегодно в преддверии гендерных праздников большая часть населения нашей страны задумывается над вопросом, стоит ли делать подарок на 23 февраля и 8 марта, и если стоит, то какой. В 2022 году жители Самары оказались готовы потратить на подарки ко Дню защитника Отечества на 100 рублей меньше, чем в прошлом – такие данные предоставил сервис Superjob. При этом не планируют дарить подарки около 37% женщин.

23 февраля и 8 марта давно обросли своими традициями и шутками – особенно в части подарков. Самыми распространенными подарками мужчинам считаются пена для бритья, гель для души и, конечно же, носки – по мнению большинства, мужчина должен быть чистым, бритым и в нештопаных носках. КП-Самара спросила у актеров, музыкантов и политиков Самары, что на самом деле чаще всего им дарят в этот день, и какие подарки по-настоящему запоминаются.

Павел Одуд, ведущий мероприятий, член Всероссийской федерации Дед Морозов и Снегурочек России.

Каких-то странных подарков я не помню – у нас коллектив, где девчонки нас любят и уважают. В этом году наши девочки устроили нам стол с вареной картошкой, селедочкой и 50 граммами холодненькой. Утром на входе в фойе играла военная музыка и весь женский коллектив встречал мужчин с медалькой «23 февраля» и поцелуями. А в 12 начался праздничный обед в стиле мужиков на пикнике. Бутербродики с салом и малосольным огурчиком прям довели до катарсиса. Вот в таком коллективе нужно работать.

Жизнь у Павла Одуда сплошной праздник, поэтому подарки он привык делать сам, нежели получать. ФОТО: Предоставлено Комсомолке

Вадим Нуждин, координатор бюро расследований Народного фронта в ПФО

Однозначно чаще всего дарят свою любовь ближние. С учетом того, что я офицер и профессиональный военный, меня все поздравляют как реального защитника. Не только как защитника Отечества, но и семейных ценностей, традиций, наших семей. На праздник супруга балует личным вниманием. А из необычного - в этом году у нас «нововведение»: девчонки из моего окружения – жена, дети, сваты – придумали всей семьей пойти поиграть в керлинг большим составом. То есть моя семья, семья дочери, семья сватов – 7 человек пойдем поиграть в керлинг в новый Дворец спорта. Ни разу не играл, как и никто из нашей семьи. Интересно попробовать.

Вадим Нуждин сам является профессиональным военным, поэтому День защитника Отечества для него не пустой звук. ФОТО: Предоставлено Комсомолке

Андрей Бирюков, актер театра «Камерная сцена»

Мне с 14 лет на все праздники дарят деньги. Поэтому у меня все прозаично. Зато подарок универсальный, никогда не прогадаешь. Я считаю, что это самый лучший вариант для всех. А уже тот, кого одарили, может сам решить, что ему нужнее – одеколон, носки или новая удочка. Такой подарок поможет избежать мучений с придумыванием и снимет с того, кто принимает подарок, делать вид, что ему нравится вещь, которая ему не нужна – деньги нужны всем.

Андрей Бирюков считает, что лучший подарок на любой праздник - это деньги. ФОТО: Предоставлено Комсомолке.

Алексей Жирухин, автопутешественник, автор блога «Путешествия со смыслом»

Каких-то неудачных подарков на День защитника Отечества я не припомню. Скорее всего они были банальными. Например, мне мама и бабушка каждый год дарят носки и пену для бритья. Причем, лезвенной бритвой я не бреюсь уже много лет, поэтому набор для бритья каждый год складируется. Но так как я путешественник – иногда встречаю праздник в необычных местах. В 2014 году 23 февраля я провёл на лыжном марафоне в 50 километров в городе Хиихто, в Финляндии. В этот же день на Олимпиаде в Сочи бежали наши лыжники, которые заняли весь подиум. После своего финиша я первым делом спросил, как наши пробежали марафон и не мог поверить, что все три места заняли наши. Думал, что шутка такая, даже переспрашивал несколько раз.

Алексей Жирухин много путешествует, поэтому праздники помнит не по подаркам, а по местам, которые в этот день посетил. ФОТО: Предоставлено Комсомолке

Павел Покровский, член Общественной палаты РФ, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Самарской области

Если честно сказать, то мне чаще всего дарят алкоголь. А близкие люди почему-то дарят предметы личной гигиены. Но мне кажется, что это определенный показатель того, что у нас в стране люди очень практичны с той точки зрения, что в боевых условиях является наиболее актуальным – бойцу требуются предметы личной гигиены. И такие подарки можно назвать материнскими – это то, что связано с фразой «Береги себя, сынок». Есть еще одна история, которая произошла буквально вчера – когда дарили не мне, а дарил я. Мы вместе с Общественной палатой Самарской области отвезли во вторую гвардейскую общевойсковую Краснознаменную армию на Кряж 100 краеведческих книг и подарили огромный трехкилограмовый торт. С книгами мы хитро преследовали цель, чтобы ребята контрактники, которые служат здесь из других регионов, остались у нас в Самаре. Это был по сути такой литературный троянский конь. Некоторые мальчишки уже высказали желание оставаться у нас и работать на ЦСКБ.

В преддверии Дня защитника Отечества Павел Покровский поехал дарить солдатам книги про Самару и большущий торт. ФОТО: Предоставлено Комсомолке

Мнение эксперта – Светлана Трошаева, специалист по этикету.

В первую очередь перед тем, как выбирать подарок, следует подумать о человеке, которого вы хотите порадовать. Важно понять, что для него важно и что ему будет нужно конкретно сейчас.

Для деловой и рабочей среды лучше всего подойдут нейтральные подарки и сувениры. Мужчине можно подарить алкоголь, только он должен быть элитным. А вот даме по правилам этикета дарить алкоголь не принято вовсе. Еще один из самых универсальных подарков – цветы.

Еще один из самых универсальных подарков – цветы. Есть рекомендации по дарению цветов женщинам, коллегам, детям, мужчинам. Многие могут удивиться, но мужчинам тоже допустимо дарить цветы. Но это может быть определенный букет, который подчеркнет мужественность и статусность. Это выражается в самом букете – он должен быть не пышный, у цветка должна быть длинная ножка. Как правило, это моноцветок темного, бордового или красного цвета. И оформлен он должен быть тоже лаконично.

Из большого разнообразия подарков аккуратнее всего нужно быть с интимными товарами. Такие подарки допустимы только между определенными людьми, у которых есть близкие отношения. Сюда же входят и нижнее белье с носками, календари с обнаженными девушками. Такое стоит дарить только если вы уверены, что получатель лояльно к этому отнесется.

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