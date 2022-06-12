Адреналин, кайф и азарт погони: показываем, как проходит фестиваль бега «Королева спорта» в Самаре 12 июня 2022 года

На фестивале бега в Самаре эмоции зашкаливают Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре 12 июня проходит традиционный фестиваль бега «Королева спорта». С самого утра участники забега участвуют в массовых стартах на набережной. Журналист «КП-Самара» побывала на месте. Показываем, как проходит спортивный фестиваль.

Число участников забега превысило две тысячи человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

От двух до 84 лет

Регистрация на фестиваль началась с семи утра. Участники из Самары и других городов все прибывали – их общее число превысило две тысячи человек.

Массовые забеги стартовали на набережной с самого утра Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Принять участие в стартах могли все желающие, независимо от пола и возраста. По данным организаторов, самому младшему участнику фестиваля бега в этом году едва исполнилось два года, возраст самого старшего достиг 84 лет!

Самому младшему участнику забега исполнилось два года, самому возрастному - 84 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Открытие фестиваля состоялось в амфитеатре склона на площади Славы в половине девятого утра. Первыми после небольшой разминки стартовали участники забега на дистанции 1586 м «Самарская Миля».

В забеге приняли участие спортсмены и любители Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Королевой бега» на 10 км стала домохозяйка

Следующими стартовали участники более сложных и продолжительных забегов на 10 километров и 21,1 км (полумарафон). Их маршрут проходил вдоль набережной по Волжскому проспекту, улице Максима Горького, Северо-Восточной магистрали.

Бегут все! Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Победительницей забега на 10 километров стала Любовь Добровольская из Тольятти. В забеге на этой дистанции она побеждает уже второй год подряд.

Любовь Добровольская из Тольятти стала лучшей в забеге на 10 км Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Я занимаюсь бегом уже 10 лет, впервые поучаствовала в стартах еще в 2012 году, - рассказала девушка. – Я домохозяйка, воспитываю двоих детей, но это не мешает мне заниматься бегом. Каждый раз участвую в забегах в Самаре. Спорт – это здорово!

На набережной устроили настоящий праздник спорта Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Костюмированный забег и заезд роллеров

В программе фестиваля – забеги для участников всех возрастов. Дети в возрасте 5-10 лет бежали самостоятельно, без сопровождения родителей. А во малышам в возрастной категории 1-4 лет потребовалась поддержка мам и пап.

С каждым годом любителей бега в Самаре становится все больше Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В программе праздника бега – и корпоративные забеги, и личное первенство, и трехкилометровый костюмированный забег.

В 13.40 стартует семейная эстафета, а в 14.30 – заезд роллеров на дистанцию в три километра. Закроется трасса около половины четвертого дня, а на четыре часа дня запланировано окончание фестиваля бега.