Огненные шары в темном небе: показываем роскошный салют в Самаре на День России 12 июня

В Самаре на День России прогремел салют Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре на День России 12 июня прогремел роскошный салют. Фейерверк стал завершением двухдневного фестиваля авторской музыки «САМ.ФЕСТ», который проходил в Самаре 11 и 12 июня. Журналисты «КП-Самара» побывали на месте. Показываем фото и видео роскошного салюта.

Салют начался ровно в 22.00. В последнее время фейерверки, анонсированные на различные праздники, в Самаре нередко задерживались и происходили с опозданием. Например, так произошло на День Победы, когда горожанам пришлось прождать целый час.

В темном небе разрывались цветные шары Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Поэтому многие зрители и на этот раз опасались, что им придется долго ждать огненное шоу в небе. Однако на этот раз организаторы оказались точны, как часы, и салют начался строго по расписанию – после завершающего выступления хэдлайнера второго дня фестиваля Вячеслава Бутусова.

Салют вызвал восторг зрителей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Посмотреть на роскошное зрелище на стадионе собралось не менее двух тысяч человек. Но огненное шоу над «Солидарность Самара Ареной» было видно издалека половине города.

Самарцы любят любоваться салютом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В темном ночном небе разрывались разноцветные огненные шары. Порой тройные залпы складывали в фигуру, напоминающую сердце. Особенный восторг публики вызвали многоцветные заряды – по краям шаров мигали разноцветные бусинки-огоньки.

Фейерверк начался точно по расписанию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Роскошный салют, шикарное зрелище, - делились впечатлениями зрители.

Салют гремел около 10 минут. После этого довольные зрители отправились по домам.