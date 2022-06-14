Производитель соков «Волжский посад» рассказал, почему они стали выпускаться в белой упаковке

«Волжский посад» делает все возможное чтобы соки вовремя попадали к потребителю.

Многие самарцы, которые любят разнообразить свой рацион натуральными соками от местного производителя, с удивлением обнаружили: теперь привычные соки и нектары «Волжский посад» выпускают в другой упаковке.

Была зеленая – стала белая. Куда и почему исчезли краски, и говорит ли это об изменениях в качестве продукта?

«Комсомолка» задала этот вопрос Сергею Бычкову, заместителю директора ООО Фирма «Нектар», которое производит соки под маркой «Волжский посад», а также «Иваныч» и «Вкусника».

- В настоящий момент нам приходится работать в условиях сильного санкционного давления. Нарушение цепочек поставок сырья и материалов вынуждают нас приспосабливаться к текущим обстоятельствам и искать компромиссы, чтобы выполнить свои обязательства перед партнерами и потребителями.

Мы делаем все возможное, чтобы наша продукция своевременно и в полном объеме поступала на полки торговых точек и была всегда доступна для покупателей. Так, отсутствие в необходимом количестве красок у поставщиков упаковочного материала вынудило нас, как и многих других производителей, принять временные меры по изменению дизайна упаковки.

Чтобы не создать дефицит продукции, на период решения поставщиком упаковки вопроса по наличию красок, мы сократили площадь закраски дизайна, при этом максимально сохранили идентификацию бренда и продукта. Данные изменения дизайна упаковки никак не отразились на составе, качестве и потребительских характеристиках наших продуктов.

Упаковка пока непривычная, а сок по-прежнему вкусный!

На сегодняшний день уже найдены и проработаны альтернативные варианты поставок полноцветной упаковки,так что в обозримой перспективе наша продукция в уже привычном потребителю ярком дизайне вернется на полки торговых точек, - рассказал Сергей Бычков.

В белые упаковки формата Leaf сегодня разливают соки объемом 1 литр всей линейки вкусов: яблоко, томат, яблоко-персик, яблоко-виноград, мультифрукт, апельсин-манго. У упаковки скошенные углы, благодаря чему ее удобно держать в руке, а форма позволяет наливать сок, не разливая его.

Кстати, недавно торговая марка «Волжский посад» принимала участие в праздновании Дня защиты детей, организованном «Комсомольской правдой». Производитель предоставил свою продукцию в качестве призов участникам викторин, конкурсов и соревнований, а также выступавшим артистам и спортсменам. И каждый из них, кто попробовал напиток, что называется, не отходя от сцены, отметил: вкусно, как всегда!