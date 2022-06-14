Отвлекли вопросами: в Самаре полицейские и омоновцы спасли девушку, которая хотела прыгнуть с моста

Полицейские увидели девушку, когда патрулировали реку

Героическим поступком отметились на днях правоохранители. Они спасли девушку, которая готовилась прыгнуть с моста на улице Главной в Самаре. К счастью, силовики помешали ей совершить необдуманный поступок.

Ничего не предвещало беды. На днях командир отделения патрульно-постовой службы Михаил Букреев совместно с двумя сотрудниками ОМОН «Смерч» патрулировали акватории рек Волга и Самара. В какой-то момент они заметили подозрительную активность сверху.

- Мы увидели, как девушка перелазит через парапет. Приняли меры, чтобы скорее оказаться на мосту, - рассказывает Букреев.

Сотрудники транспортной полиции и бойцы Росгвардии незамедлительной пришвартовали свое маломерное судно на служебной лодочной станции, которая находилась в нескольких десятках метров от моста. Затем они запрыгнули в машину и на ней заехали на мост, где увидели заплаканную незнакомку.

- Мы пытались выяснить причину происходящего, но она пребывала в тяжелом психологическом состоянии, плакала, ничего не могла объяснить, - продолжает Михаил.

Сержант вместе с одним из омоновцев старались отвлечь собеседницу, все равно задавали ей вопросы, несмотря на практически полное отсутствие ответной реакции. В этот момент другой росгвардеец схватил отчаявшуюся даму и перетащил через ограждение обратно на мост. После ее увезли на станцию, где напоили чаем, успокоили и оказали помощь.

По информации пресс-службы Средневолжского линейного управления МВД на транспорте, в ходе беседы в безопасном месте личность спасенной была установлена. Ею оказалась 23-летняя уроженка Татарстана, проживающая в Самаре. Из-за накопившихся жизненных проблем она хотела спрыгнуть с моста.

В итоге девушку передали врачам скорой помощи. Через какое-то время она при помощи мессенджера прислала сотрудникам сообщение, что сейчас чувствует хорошо и выразила слова благодарности за то, что они не дали ей сделать роковой шаг.

Михаил Букреев в свою очередь заявил, что не только стражи порядка, но и простые люди должны помогать тем, кто попал в беду. Из любой ситуации есть выход.