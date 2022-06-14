Пришкольная пивная: активисты ОНФ нашли в Самаре магазин разливных напитков рядом с детским садом и школой

Пивной магазин не нарушает закон, что не скажешь о моральных принципах Фото: Наталья АРТЯКОВА

Народный фронт получили от жителей Октябрьского района Самары сообщение, что возле детского сада на улице Осипенко открылся магазин алкогольных напитков. «Разливайка» рядом с образовательными учреждениями не устроила горожан, поэтому представители ОНФ вышли с предложением внести в региональное законодательство поправки и запретить продажу спиртного в непосредственной близости от подобных учреждений. Журналист «КП-Самара» и активисты отправились к этой торговой точки и убедились, что повод для тревоги у родителей действительно есть. Пивнушка располагается между домами №20 и №24 по улице Осипенко. Как выяснилось, магазин осуществляет розничную продажу не только алкоголя, но и продовольственных товаров повседневного спроса. Нам удалось поговорить с владельцем объекта, который уверил, что никаких законов он не нарушает.

Баннер на магазине разливного алкоголя взбудоражил самарцев Фото: Наталья АРТЯКОВА

Магазин «ПивОК» на Осипенко открылся сравнительно недавно – в конце апреля 2022 года. Торговая сеть довольно известна в Самарской области, на территории региона сейчас насчитывается более 60 таких магазинов. Администратор магазина разливных напитков на Осипенко рассказал журналисту «Комсомолки», что ранее в здании напротив детского сада также был продуктовый магазин, только такого внимания общественности он не привлекал.

- Когда мы получили возможность разместиться в этом здании, то сразу сделали ремонт, облагородили территорию вокруг, украсили фасады красивыми рекламными баннерами. До нашего приезда здесь постоянно собирались местные маргиналы, потому что этот закуток плохо освещался и они могли не привлекать внимание сотрудников правоохранительных органов. Мы установили освещение и повесили камеру видеонаблюдения, которая включена постоянно. Больше сборищ странных личностей мы не наблюдаем, - уверил активистов администратор магазина «ПивОК» на Осипенко Максим М.

Однако местных жителей и активистов беспокоит не это, а сам факт продажи алкоголя рядом с образовательными учреждениями. Дети могут зайти в магазин свободно, а через забор хорошо видно всех постоянных клиентов, которые приходят за «добавкой» не один раз в течение дня. Продавец магазина утверждает, что соблюдает закон и не отпускает алкоголь, а также зажигалки и даже энергетические напитки лицам младше 18 лет.

- Да, ребятишки часто заходят к нам. У нас тут всякие сладости есть, мороженое, лимонады. Но пиво и даже энергетики я им не продаю. У нас тут камеры везде, а штрафы за это платить никому не хочется, - говорит продавец.

В ассортименте есть и детские сладости, но на фоне кранов с пенным Фото: Наталья АРТЯКОВА

Однако активисты ОНФ уверены, что купить ребенку алкоголь, причем так близко от школы, не составит никакого труда. Дети могут попросить об этом старших товарищей, а старшеклассники и вовсе порой выглядят намного старше своего возраста.

Несмотря на все претензии со стороны местных жителей и активистов владелец магазина не считает свою деятельность противозаконной. В магазине помимо алкогольных напитков есть товары повседневного спроса, сейчас готовятся завозить молочные продукты, ведутся переговоры с производителями хлеба.

- Мы позиционируемся как продуктовый магазин, причем с постоянными скидками и акциями. У нас широкий ассортимент товаров. Почему же к супермаркетам возле школ претензий нет, хотя они тоже продают алкоголь, - недоумевает владелец торговой точки.

Цены в магазине немного ниже, чем в супермаркетах, поэтому спрос среди местных большой Фото: Наталья АРТЯКОВА

Согласно Федеральному закону от 22.11.1995 N 171-ФЗ (ред. от 26.03.2022) «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», расстояние между образовательным учреждением и магазином с алкоголем не должно быть меньше 100 метров. Однако это расстояние считается «от входа до входа». Что касается пивного магазина на Осипенко, то по закону он действительно функционирует без нарушений, так как вход в детский сад №358 находится с противоположной стороны. Но территория, где гуляют дети, заканчивается в 14 метрах от «разливайки». До школы №16 – 45 м, до частной школы «Творчество» - 73 м. Малышам через забор из металлических прутьев очень хорошо видно все, что происходит возле магазина.

- Сейчас началось лето, местные маргиналы уже облюбовали лавочки на детских площадках. Когда открылась эта «разливайка», то им и идти далеко не нужно – располагаются в окрестностях детского сада и школ. Мимо них взрослым страшно ходить, а тут буквально все на глазах у детей, - возмущаются местные жители.

Среди местных жителей начал распространяться слух, что на территории возле магазина владелец планирует поставить столики. Однако администратор Максим опроверг эту информацию.

- Нет, открывать кафе здесь точно никогда не будем. Во-первых, на это нужно разрешение, а во-вторых, нам самим эти проблемы с пьяными и с полицией не нужны, - сказал владелец торговой точки.

Активисты ОНФ планируют выйти с инициативой о внесении изменений в законодательство Самарской области. Так, они предлагают внести дополнительные ограничительные меры – запрет на торговлю алкоголем в радиусе 100 метров от образовательных учреждений. Например, в Москве уже ввели данное ограничение на торговлю в радиусе 100 метров, а в Санкт-Петербурге – 15 метров. В настоящее время по факту размещения пивного киоска в прокуратуру было направление обращение, также активисты обратились за разъяснениями в администрацию Октябрьского района. Сейчас Народный фронт готовит предложения на внесение изменений в законодательство в адрес Самарской губернской думы.

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