«Энергия талантов»: нефтяники показали новые грани мастерства

Дуэт «Душа» тронул за душу зрителей и жюри. Фото ВО "Самаранефтеназ"

Творческий подход

Все помнят грандиозный фестиваль «Роснефть зажигает звезды», который позволил раскрыть сценические способности многим нефтяникам и их детям. В этом году ему на смену пришел конкурс «Энергия талантов». В возрастных группах 7-12, 13-17 и 18+ творческие сотрудники Самаранефтегаза, дети нефтедобытчиков и будущие коллеги (школьники «Роснефть-классов») показали все, на что способны, в самарском ДК имени Пушкина. Номинации традиционные: вокал, инструментальный жанр, хореография, оригинальный жанр, изобразительное искусство и фотография.

Выходя на сцену, конкурсантам предстояло поразить не только зрителей, но и строгое профессиональное жюри. В качестве экспертов выступили признанные мастера своего дела: лауреат общемировых и всероссийских конкурсов, профессиональный фокусник Александр Елесин; директор и организатор всероссийского конкурса «Самара Music Fest», композитор Дмитрий Пилов; лауреат всероссийских и международных конкурсов, вокальный педагог и певица Зоя Воловикова, обладатель Гран-при международной выставки в Париже, художник-живописец Юлия Кузнецова; председатель жюри и участник множества всероссийских и международных танцевальных конкурсов, хореограф Виталий Ульбаев. Судейская коллегия была приятно удивлена высоким классом выступлений.

- Уровень и разнообразие представленных работ поражает, - призналась Зоя Воловикова. - Мы увидели первые, но уверенные шаги юных талантов, здесь раскрываются умения работников предприятия, а уровень организации оставляет позади многие подобные конкурсы.

Звездами не рождаются

Фестиваль стартовал прямо со входа в ДК: конкурсные работы из номинаций «Изобразительное искусство» и «Фотография» украсили стены фойе. Гости и жюри по достоинству оценили красочную экспозицию - каждому удалось увидеть глазами художников их прекрасный, причудливый мир.

Инструментальные номера по-настоящему увлекли не только гостей и судей, но и самих участников. Баян, аккордеон, гитара, балалайка, флейта, виолончель, барабаны - чтобы выйти с ними на сцену, нужно годами овладевать мастерством.

Победу в этой непростой номинации одержал дуэт «Душа», где одна из его участниц - главный специалист по экономической безопасности предприятия Елена Ахмедова. Влюбленная в музыку с самого раннего детства, Елена Александровна с радостью приняла участие в конкурсе, выступив со своей подругой Светланой Парфеновой. Они так пронзительно нежно исполнили на виолончели и флейте «Song from a Secret Garden» Рольфа Ловланда, что судьи безоговорочно отдали им первое место.

- Выбор композиции, название которой переводится как «Песня из тайного сада», мне навеял выпускной сына, - призналась Елена Ахмедова. - Когда твой ребенок оканчивает школу, не знаешь, что его ждет впереди - это волнующая загадка. Кстати, мы с ним не раз участвовали в фестивале «Роснефть зажигает звезды» - сын и сейчас, будучи студентом, играет в оркестре духовых инструментов.

Больше всего номеров представили вокалисты всех возрастов: русские-народные песни, каверы на хиты отечественных и зарубежных исполнителей - со сцены звучала музыка на любой вкус. Конкурсантке в этой номинации досталось и Гран-при фестиваля: ведущий специалист отдела землепользования АО «Самаранефтегаз» Елена Павлова очаровала ярким исполнением песни «Hurt» Кристины Агилеры и зрителей, и жюри.

А чтобы каждый участник конкурса мог заниматься творчеством профессионально: эксперты из судейской коллегии провели мастер-классы по всем представленным дисциплинам.