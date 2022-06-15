Навели мосты: в Оренбургской области использовали необычную технологию, чтобы пробить путь для интернета

Вот эта антенна - часть радиомоста. Фото: Сергей Кутимский

Море в степи - именно так воспринимаешь открывающиеся перед тобой виды, когда доезжаешь до Ириклинского водохранилища со стороны Оренбурга. Вот только что по обе стороны дороги был лишь колышущийся на ветру ковыль, а тут - мерный плеск волн, крики чаек и бакланов, оккупировавших небольшой остров в центре.

Вот такое море среди степи

За экологическим состоянием всего этого природного богатства следят специалисты лаборатории местного филиала "Центррегионводхоза". Работы у сотрудников много - постоянный забор проб, исследование состояния воды, составление таблиц со значениями и передача их в центральное управление. Данные необходимы для того, чтобы отслеживать тенденции изменения состава воды, предупреждать возможные проблемы, следить, чтобы работающие рядом предприятия не производили выбросы. А еще данные, которые филиал передает, используются в различной хозяйственной деятельности - они публикуются на специальном сайте. Работа полезная, несложная и любимая. Вот только была во всем этом и ложка дегтя.

А это технический водопад ГРЭС

- Данные мы постоянно должны передавать в центральный аппарат, загружать огромные тяжелые таблицы. Но скорость интернета была настолько низкой, что нам приходилось между отделами формировать очередь для пользования сетью. А иногда забирали данные на флешках домой и грузили оттуда. Это и запрещено, и очень неудобно - но что делать. А еще у нас дети приходят постоянно на экскурсии. Хотели им интерактивные видео показывать - но в таких условиях это было нереально, - рассказывает руководитель испытательной лаборатории филиала "Управления эксплуатации Ириклинского водохранилища" ФГБВУ "Центррегионводхоз" Наталья Костина.

Как только и с чьей только помощью ни пытались пробить эту стену руководители филиала. Мобильная связь не поможет, протянуть волокно не получится. А причина всему - уникальность территории. Здание, где сидят сотрудники филиала управления эксплуатации Ириклинского водохранилища находится прямо рядом с Ириклинской ГРЭС. Это одна из крупнейших тепловых электростанций на Южном Урале. Мощные электрические поля не дают нормально работать устройствам мобильной связи, единственный выход - тянуть провод. Но и это невозможно - внизу бетонные плиты. А протянуть по воздуху тоже нельзя, поставить бетонные столбы непросто, да и мешать провода будут работе ГРЭС.

В лаборатории производят важнейшие исследования. Фото: Сергей Григорьев

Сотрудники уже почти смирились с тем, что на работе интернета не будет: хотя, конечно, грустили, ведь было с чем сравнивать. В расположенном буквально в нескольких сотнях метров от учреждения поселке Энергетик, раскинувшемся с другой стороны ГРЭС, интернет достойный, можно кино смотреть, фото мгновенно отправлять. А в филиале даже новое программное обеспечение не установишь, приходится работать с большим количеством ограничений. Но ключевое слово - надо. Не передать данные нельзя, приходилось тренировать стрессоустойчивость и терпение.

Но руководство не сдавалось. И не зря: решение все-таки было найдено. И помог Центррегионводхозу получить доступ к высоким скоростям Оренбургский филиал ПАО "Ростелеком".

- К нам в начале этого года обратился заказчик с просьбой рассмотреть возможность подключения к высокоскоростному интернету на скорости до 30 мбит в секунду. В январе мы подключили ему мобильный роутер, но в связи с тем что здесь находится ГРЭС, уровень мобильного сигнала низкий и скорость передачи данных не устроило заказчика. В связи с этим мы приняли решение подключить интернет по радиомосту, - говорит руководитель группы активных продаж отдела продаж и обслуживания среднего и малого бизнеса Оренбургского филиала ПАО "Ростелеком" Ксения Гутовских.

Для интернета здесь множество невидимых стен. Фото: Сергей Кутимский

За дело взялись технические специалисты. Технология радиомоста не самая широко распространенная, но в таких ситуациях как эта - единственно возможная. Для ее реализации нужно установить две мощные антенны, на расстоянии - но в прямой видимости друг от друга. Возможность была, ведь в поселке Энергетик находится здание "Росгидромета", где интернет уже был хороший. И оба учреждения - уже клиенты Оренбургского филиала ПАО "Ростелеком". Техническую документацию составили в начале весны, заказали оборудование, установили. И в мае запустили пробный сигнал. Открыли канал даже шире, чем требовалось - до 100 мбит/с., на период тестового режима. Получилось все идеально. Сотрудники филиала не могли поверить, глядя на скорость с которой улетали данные с их устройств.

- Теперь у нас появилась возможность закупить новое современное оборудование для мониторинга химического состава воды на водохранилище, будем пользоваться не только электронной почтой, но и специализированными программами. Ни одно нарушение не проскочит незамеченным, - говорит Наталья Костина.

В Оренбургском филиала ПАО "Ростелеком" уверены, что теперь работа их клиентов станет только лучше. И отмечают, что всегда стараются искать решение для любых нужд.

- Этот "радиомост" по техническим характеристикам способен держать устойчивую связь на скорости 500 мбит/с. И мы очень рады, что сегодня специалисты такой важной организации получили доступ к скоростному интернету и смогут решить все свои задачи, - говорит директор сервисного центра Адамовка Оренбургского филиала ПАО "Ростелеком" Валерий Шутов.