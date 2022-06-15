Желтые ботинки и кардиган с Ладьей: пять самых интересных моделей отечественных дизайнеров из Самары, которые хочется увидеть на улицах

Самарцам поправились наряды с местными достопримечательностями Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На прошлой неделе, с 9 по 11 июня 2022 года, на территории фудкорта в торговом центре «Амбар» впервые состоялся губернский фестиваль «Территория моды». Жители региона смогли поближе познакомиться со своими земляками-дизайнерами и приобрести у них трендовую одежду, обувь и аксессуары. Редакция «КП-Самара» собрала пять самых интересных моделей, которые предложили местные дизайнеры для городских модниц и модников.

Ладья в душе, Ладья в сердце, Ладья на мне

На фестивале моды приняли участие более 70 самарских производителей одежды, обуви и аксессуаров. Дизайнеры представили свои коллекции, которые покорили сердца самарских модников. В первый день работы маркет-фестиваля для гостей было организовано дефиле от представителей индустрии моды. Первыми на подиум вышли воспитанники самарской школы-интерната для детей с ограниченными возможностями, которые представили публике одежду ручной работы с принтами местных достопримечательностей. Патриотичные наряды в стиле «Casual» вызвали бурю восторженных эмоций у самарцев.

Многие захотели себе такую кофточку с Ладьей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Я бы купил такой кардиган с Ладьей или с Драмтеатром. Очень стильно выглядит, для настоящих культурных патриотов, - делятся в толпе зрителей своими впечатлениями самарцы.

Волжская царица покорила своим бирюзовым платьем

Самарские дизайнеры не скупятся на выражение любви к родному краю в своих нарядах. На фестивале мы встретили необычную девушку, которая неспешно дефилировала между стендами и выставочными модулями. Статная, высокая и необычайно красивая леди будто вышла из Волги – на ее платье цвета воды разливались бурлящие волны. Как выяснилось, это студентка Самарского государственного колледжа, которая собственноручно создает эксклюзивную роспись по ткани. Платье, в котором она решила прийти на фестиваль, было создано ей на занятиях в колледже. Несомненно, шикарное и необычное платье, напоминающее разливы нашей великой реки, достойно быть в подборке лучших нарядов с фестиваля.

Самарская студентка будто вышла из бурлящей Волги Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Театральные образы можно использовать и в повседневной жизни

Сложно было пройти мимо выставочного модуля самарского дизайнера Алсу Бирюковой (Bloombia), которая украшает одежду шелковыми лентами, цветами и ягодами. Стенд Алсу напоминал театральную гримерную с круглыми старинными зеркалами, замысловатыми шляпками и пышными шелковыми платьями в стиле «Ренессанс». Необычные наряды и головные уборы, по словам создателя, пользуются большим спросом среди ценителей такой красоты. Конечно, эта коллекция самарского дизайнера не для повседневной носки, но в театре или ресторане появиться в наряде от Bloombia самарчанки будут смотреться эффектно.

Алсу Бирюкова вдохновляется природой при создании своих коллекций Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Ах, эти желтые ботинки»

Самарские дизайнеры готовы не только модно одеть весь мир, но и обуть в красивую и удобную обувь. Владелец обувной мастерской в третьем поколении Роман Мнацаканов продолжает дело своих дедов, чтобы радовать женщин стильной и комфортной обувью из натуральной кожи. Сейчас в арсенале бренда более 100 различных моделей женской обуви, преимущественно осеннего, зимнего и весеннего сезонов. В ярких и модных ботинках от Мнацаканова можно уверенно шлепать по весенним лужам, а необычные дизайны и цветовые решения поднимут настроение в ненастный день.

Яркая обувь поднимет настроение в ненастный день Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

И детей в школу нарядят, и спортсменов удивят

Самарские дизайнеры в большинстве выбрали для себя женскую целевую аудиторию, однако в регионе есть производители, которые позаботились также о стиле детей и даже спортсменов. Вот уже 8 лет самарчанка шьет школьную форму для наших мальчишек и девчонок. Детский магазин «Юнга», где представлены модели школьной формы от марки DressCode, знают многие жители Самары. Дизайнеры предлагают широкую линейку разнообразной одежды для школы, а коммуникабельные цены и качество не оставляют покупателей равнодушными. Дизайнер одевает целые классы и самарские школы в свою форму. На фестивале самарчанка представила новую коллекцию, которая напоминает школьную форму советских времен. Как говорится, «мода возвращается». На 1 сентября 2022 года маленькие первоклассницы выйдут на линейку в белоснежных фартуках, а их бабушки погрузятся в ностальгию по своим школьным временам.

Мода на советские школьные фартуки возвращается Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Не обидели дизайнеры и спортсменов. Несмотря на то, что в некоторых видах спорта есть установленные регламенты, самарский производитель добавляет свою «изюминку» в униформу. Дизайнеры печатают принты на ткани, шарфах и вымпелах под заказ. В основном заказчиками спортивной формы являются официальные команды по всей России, но приобрести спортивный костюм с любимым принтом может любой желающий.

Самарские дизайнеры предлагают необычную спортивную форму Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На дефиле приняли участие многие самарские дизайнеры. Они показали свою коллекцию мужской и женской одежды, как для повседневности, так и для занятий спортом и профессиональной деятельности. Жители города остались под впечатлениями от мира самарской моды, многие обновили свой гардероб и разбавили западные бренды в шкафу одеждой и обувью от местного производителя.

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