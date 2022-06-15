Опасен для пешеходов, мешает автомобилистам: почему в Самаре не рады велосипедистам и что мешает строить велодорожки

Велодорожек не хватает и на городских дорогах, и на загородных трассах. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Количество велосипедистов на дорогах Самары с каждым годом увеличивается. Горожане не просто проводят на велосипедах свободное время, но и добираются таким образом на работу, на великах колесят и многие курьеры служб доставок. Но ездить им часто бывает просто негде. Выделенные места для передвижения на экологичном двухколесном транспорте можно буквально пересчитать по пальцам. Как выживают велосипедисты в городе и что мешает построить в регионе велодорожки, в эфире радио «Комсомольская правда» обсудили замминистра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Андрей Дешевых, руководитель ассоциации «ВелоСамара» Роман Еремкин и министр транспорта и автомобильных дорог молодежного правительства региона Владислав Глазко.

«Проблема – в отношении»

Роман Еремкин отметил, что отдельные велодорожки для перемещения велосипедов – не прихоть, а насущная необходимость.

- По плитке ездить просто опасно - в мокрую погоду она становится очень скользкой. Можно ездить по тротуарам, правила дорожного движения это допускают. Но все же тротуары в первую очередь предназначены для пешеходов, а велосипедисты бывают разные, и не все понимают, что они должны уступить дорогу, - пояснил Роман Еремкин. - А на проезжей части, где также разрешено ездить велосипедистам, возникает проблема с автомобилями. Не все водители воспринимают велосипедистов как равноправных участников дорожного движения. Кроме того, в городе есть сложные развязки, например, строящаяся двухуровневая эстакада на Ново-Садовой, там сложно перемещаться даже опытным велосипедистам. Дополнительно выделенный объект – велодорожка - облегчает жизнь не только велосипедистам, но и пешеходам, и автомобилистам, там же могут ездить, например, электросамокаты. Сегодня главная проблема для велосипедиста в Самаре - в отношении, в восприятии его как отдельного участия дорожного движения.

Эксперты отметили, что во всем мире сейчас стараются уменьшить процент автомобилистов на дорогах.

- Сейчас в урбанистике приоритет в передвижении по городу выглядит так: сначала рассматривается пешеход, их в процентном отношении больше всех. На втором месте – общественный транспорт. На третьем – велосипеды и другие средства индивидуальной мобильности, - отметил Владислав Глазко. – И на последнем месте идут личные автомобили.

«Мы не в Амстердаме живем»

В минтрансе Самарской области признают: велосипедист действительно равноправный участник дорожного движения, а велосипед – транспортное средство. Но исторически сложившаяся городская инфраструктура не дает возможности предоставить отдельное место движению велосипедов.

- С этим сталкивается не только Самара, но и многие города по всему миру,- отметил Андрей Дешевых. - Да, мы можем сейчас рассматривать опыт Амстердама, опыт Бельгии, где велосипедов сейчас не меньше, чем автомобилей. Но надо учесть, что сама по себе сложившаяся планировка городов Европы в принципе не предусматривает автомобильного движения. Там узкие улочки, короткие расстояния. И если бы у нас в Самаре была планировка как в Амстердаме, то все, наверное, действительно пересели бы на велосипеды. Тем не менее, для объектов на территории Самары мы по возможности предусматриваем обустройство велодорожек. Например, на Московском шоссе. Да, там были допущены некоторые ошибки в планировке. Но все же велодорожка там есть почти на всем протяжении.

«Одной разметки мало»

Сейчас велодорожками в Самаре помимо набережной обустроены Московское шоссе и частично -улица Ново-Садовая. Как пояснили в минтрансе, при строительстве двухуровневой эстакады на пересечении Ново-Садовой и Сов.Армии отдельного места для передвижения велосипедистов не предусмотрено. Нет велодорожек и в проекте продления ул. 22 Партсъезда, и в проекте магистрали Центральная. В ведомстве это объяснили стесненными городскими условиями.

- Построить велодорожку – не значит просто нанести разметку и нарисовать значок велосипеда на крайней правой полосе, - пояснил Андрей Дешевых журналисту «КП-Самара». - Чтобы обеспечить безопасность движения велосипедистов, нужна не только разметка, но и какое-то ограждение. Крайняя правая полоса в основном используется грузовиками, автобусами. Также в крупных городах были примеры, когда выделенные под велодорожку прибровочные полосы автомобилисты принялись активно использовать в качестве парковки. Кроме того, даже по метру с каждого края проезжей части в существующих красных линиях – это очень много, в большинстве случаев столько места там просто нет.

В качестве альтернативы в минтрансе видят совмещение велодорожек с пешеходными тротуарами. В ведомстве пообещали проработать этот вопрос совместно с городскими властями и велосообществом. В частности, в минтрансе пообещали рассмотреть вопрос об корректировке проекта и оборудовании велодорожек при продлении улицы 22 Партсъезда.

2,5 тысяч рублей за квадратный метр

Еще один вопрос, который волнует самарских велосипедистов – оснащение велодорожками загородных направлений, ведь при передвижении по трассам риск многократно возрастает. Однако у властей оказалось сразу несколько причин

- Велодорожки – это не просто кусок асфальта на земле, это полноценный тротуар, который должен отвечать нормативным требованиям, в том числе по углам наклона. Мы же не можем спустить асфальт, например, в овраг, нужно будет выравнивать. Средняя стоимость квадратного метра тротуара с асфальтом составляет около 2,5 тысяч рублей, - отметил Андрей Дешевых. – То есть велодорожка, например, от Самары до Тольятти по самым скромным прикидкам обойдется не в одну сотню миллионов. А какой спрос будет на эту дорогу? Вряд ли кто-то ездит между Самарой и Тольятти на велосипеде на работу. Строить велодорожки имеет смысл от выезда из города до рекреационных зон, например, до Курумоча, но не дальше.