«Доступная среда должна быть таковой»: на строящейся набережной в Южном городе нашли большое количество недочетов

В Южном городе уже несколько лет строят набережную Фото: Наталья АРТЯКОВА

В середине июня 2022 года активисты регионального отделения Народного Фронта проинспектировали строительство объектов проекта «Формирование Комфортной городской среды» на территории Самарской области. Эксперты ОНФ «Жилье и городская среда» посетили муниципалитеты Волжского района, где сейчас активно ведется благоустройство общественных территорий. Первым объектом, который проверили активисты, стала набережная в Южной городе вдоль правого берега реки Подстепновка.

Набережную в Южном городе начали строить в 2019 году. Длина набережной по проекту составит 400 метров, от Ледового Дворца до Храма Николая Чудотворца. В ширину набережную планируют сделать 40-60 метров. Согласно проекту, одобренному на публичных слушаниях несколько лет назад, сооружение будет представлять собой единый объект, состоящий из разнородных элементов, объединенных общим функциональным назначением.

Проект набережной был утвержден в 2019 году. Фото: ДК "Древо"

- На территории предусмотрена зона, предназначенная для проведения общественных мероприятий, рекреационные и спортивные зоны, площадка для отдыха детей, велосипедная дорожка, предусмотрено разделение потоков: отдыхающих, посетителей прилегающего храма, велосипедистов. Для их разделения были запроектированы входы и велосипедная дорожка, не имеющая пересечений с пешеходными, - рассказали в компании-застройщика ДК «Древо».

Когда проект новой набережной прошел экспертизу, подрядчики приступили к строительству. За три года рабочие замостили тротуарной плиткой дорожки, укрепили береговую линию, соорудили лестничные марши между пешеходными тропинками. Министерство культуры Самарской области в рамках проекта установили на территории набережной спортивную площадку.

Сдача объекта задерживается Фото: Наталья АРТЯКОВА

Как выяснилось, подрядчик опаздывает по срокам сдачи объекта. Кроме того, активисты ОНФ нашли нарушения в строительстве. В частности инспектирующему отделению ОНФ не понравилось состояние спортивной площадки, где деформировалось металлическое ограждение, и со временем испортилась сетка на футбольных воротах.

- Ответственные за содержание стадиона должны привести объект в порядок в кратчайшие сроки. Кроме того, как я понимаю, на стадион свободно могут прийти люди. Это недопустимо, так как здесь идет строительство. В целях безопасности необходимо установить ограждения и повесить предупреждающие знаки, - дала поручение администрации села Лопатино член регионального штаба ОНФ, руководитель тематической площадки «Жилье и городская среда» Екатерина Гудзима.

Работы на объекте ведутся полным ходом Фото: Наталья АРТЯКОВА

Что касается вымощенных тропинок, то активисты нашли несоответствия стандартам и здесь. Екатерина Гудзима указала подрядчику на деформацию асфальтного покрытия. Также внимание обратили на исписанные вандалами стены укреплений и большого киноэкрана, который установлен на входе со стороны Ледового дворца. Представители подрядной организации уверили экспертов, что все недочеты будут устранены в ближайшее время.

- На лестницах со стороны реки нет поручней и пандусов. Представьте, как мамочки с колясками будут ходить кругами, чтобы попытаться спуститься к воде, - обратила внимание член регионального штаба ОНФ.

В свою очередь подрядчик ответил, что проектом изначально не предусмотрены пандусы в этой части набережной, а вот со стороны жилых домов они будут. Екатерина Гудзима предложила внести корректировки в проект набережной, чтобы сделать ее более функциональной.

Общее впечатление от стройки у членов ОНФ осталось неоднозначным. По словам активистов, за три года работы набережная могла быть в более достойном состоянии. Екатерина Гудзима категорично высказалась о работе строителей.

Сначала положили асфальт, а потом проложили кабель освещения Фото: Наталья АРТЯКОВА

- Если не умеем делать поэтапно, то не делаем вообще, - сказала чиновница.

Все замечания экспертной группы были учтены как подрядчиком, так и представителями администрации. В ближайшее время все недочеты, найденные во время мониторинга строящегося объекта, будут исправлены.

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