Геннадий Котельников: «Сегодня общество особенно сознает, что врачи – настоящие герои»

Председатель Губдумы уверен, что медицина — это самая близкая к людям сфера. Фото представлено Самарской Губернской Думой.

19 июня отмечается День медицинского работника. О системе здравоохранения Самарской области мы решили поговорить с тем, в чьей компетентности сомневаться не приходится. Большую часть своей жизни Геннадий Котельников посвятил медицине. Председатель Самарской губернской думы, академик РАН, президент СамГМУ ответил на вопросы «Комсомолки».

- Геннадий Петрович, вы с губернатором Самарской области занимаете свои посты с 2018 года. И помнится, Дмитрий Игоревич назвал вас тогда спикером областного парламента с академическим уклоном. Как сегодня складываются отношения двух ветвей власти в нашем регионе?

- Наверное, в том, что мы избраны в одном и том же году, есть и своя символика, и элемент случайности. Но то, что две главные ветви власти региона – исполнительная и законодательная – сразу заработали в тесной связи и конструктивном взаимодействии, является бесспорным фактом и ключевым фактором дальнейшего развития Самарской области и улучшения жизни людей.

Депутатский корпус губернской Думы внимательно и отзывчиво относится ко всем инициативам губернатора и областного правительства. Это позволяет обеспечить высокие темпы не только социально-экономического, но и культурного, спортивного и туристического развития губернии. В этом году благодаря личным усилиям Дмитрия Игоревича Азарова в Самаре прошел юбилейный, 30-й фестиваль «Российская студвесна». Также в 2022 году на самарской земле уже состоялся всероссийский фестиваль «Сам.Фест», прошли несколько медицинских форумов федерального уровня и другие крупные мероприятия.

- В канун Дня медицинского работника расскажите о ходе реализации национального проекта «Здравоохранение» в Самарской области в 2021 году.

- Медицина – это самая близкая к людям сфера. И она должна работать четко и чутко. Врач посвящает всего себя делу охраны жизни и здоровья людей. Его профессионализм, чуткость и душевность зачастую более важны, чем лекарства. Ведь недаром говорится, что в медицине главным лекарством является сам врач.

Это и есть самое важное в профессии врача. Оно же – и самое трудное: ежедневно и ежечасно подтверждать свое звание высокими результатами труда. И многотысячная армия медицинских работников губернии так и делает каждый день.

В нашем регионе цели федерального нацпроекта достигаются путем реализации 8-ми региональных проектов. Для повышения качества оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями в 9 сосудистых центров и отделений было поставлено 36 единиц оборудования. На базе Самарского областного клинического кардиологического диспансера создан координационный центр по управлению рисками сердечно-сосудистых заболеваний, проведено более 1 тысячи телемедицинских консультаций пациентов, организована дистанционная передача электрокардиограмм из медицинских организаций в диспансер. За год передано более 35 тысяч электрокардиограмм.

Продолжалось оснащение онкологических медучреждений. В Тольяттинскую горбольницу № 5 и Самарский областной клинический онкологический диспансер было поставлено 42 единицы медоборудования. Открыты Центры амбулаторной онкологической помощи в Самарских городских больницах № 6 и № 7.

С целью повышения доступности оказания медицинской помощи населению отдаленных районов были организованы выездные консультативные бригады. За 2021 год проведено 2 824 консультации.

Объемы оказания высокотехнологичной медицинской помощи ежегодно растут. За 2021 год такая помощь была оказана 23 855 жителям Самарской области.

- Вы не раз говорили о том, что самое важное звено в здравоохранении – это первичное звено. В стране стартовала программа модернизации данного звена до 2025 года. Как идет реализация этой программы, какие есть итоги?

- Развитие первичной медико-санитарной помощи, главным образом, направлено на приближение медицинской помощи к месту жительства граждан, особенно проживающих в сельской местности и отдаленных районах. С 2020 года у нас реализуются как федеральная, так и региональная программы модернизации первичного звена здравоохранения.

За 2021 год в губернии возведено 26 модульных зданий для размещения подразделений медицинских организаций, в том числе 16 фельдшерско-акушерских пунктов, 6 офисов врачей общей практики, 4 врачебные амбулатории. Поставлено 19 передвижных ФАПов жителям малых населенных пунктов и отдаленных территорий, в том числе для проведения вакцинации от коронавирусной инфекции.

В рамках совершенствования региональной системы здравоохранения построен и введен в эксплуатацию инфекционный корпус в Сызранской городской больнице № 2, начато строительство инфекционного корпуса Самарской областной детской инфекционной больницы – со сроком ввода в эксплуатацию в 2022 году.

Начато также строительство поликлиники в самарском микрорайоне Волгарь и реконструкция Нефтегорской центральной районной больницы.

- Как, по вашему мнению, можно решить кадровый дефицит медицинских работников? Что для этого делается в регионе?

- Доступность и качество медицинской помощи обеспечиваются наличием необходимого количества медицинских работников и уровнем их квалификации.

В Самарской области 12 309 врачей и 26 160 средних медицинских работников. Регион находится на втором месте в Приволжском федеральном округе по обеспеченности средним медперсоналом.

В 2021 году по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» единовременную выплату получили 140 человек на общую сумму 160 млн. рублей.

159 молодых врачей получили компенсацию 50% расходов по ипотеке.

На целевое обучение принято 54 ординатора, закончили обучение 53 человека. Новую меру социальной поддержки – дополнительную стипендию за счет областного и муниципальных бюджетов – получили более 100 студентов-целевиков.

Все эти меры помогают закреплению кадров медицинских работников и решению кадровой проблемы в отрасли здравоохранения региона в целом.

- Какова роль Совета ректоров вузов Самарской области, который вы возглавляете? Какие приоритеты сейчас у Совета?

- Совет ректоров вузов Самарской области – динамично развивающаяся структура, которая играет важную роль в жизни вузовского сообщества региона.

Одно из ключевых направлений деятельности Совета – объединение ресурсов в решении образовательных и научных задач. В этих целях ведется работа по трансформации вузов в центры научного и инновационного развития региона.

Следующее направление – поддержка научной деятельности студенческой молодежи. У нас действует широко разветвленная система губернских грантов и премий, способствующая развитию молодых научных талантов. Большое внимание Совет ректоров уделяет также проведению воспитательной работы в студенческой среде, развитию добровольческого и волонтерского движения среди студентов.

Не могу не упомянуть период пандемии коронавируса, который стал своеобразным стресс-тестом для проверки устойчивости системы образования. Но происходящие события только мобилизовали нас на активную работу по преодолению негативных последствий ситуации. Совет ректоров вузов Самарской области, Самарская Губернская Дума, вузы региона включились в деятельность оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Самарской области.

Практически все вузы губернии показали высокую готовность к работе в условиях дистанционного обучения. Мы исходили из главного: необходимо защитить жизнь, здоровье молодежи, учителей и преподавателей. В то же время мы приобрели уникальный опыт. И он должен работать на повышение качества и доступности образования, на развитие передовых образовательных технологий.

- Вы – автор 122 изобретений. В условиях санкций особенно важно опираться на свои отечественные разработки и идеи. Как обстоят дела с этим в Самарской области?

- По инициативе губернатора Дмитрия Азарова в 2019 году в Самарской области был создан Научно-образовательный центр «Инженерия будущего». В 2020 году он завоевал статус НОЦ мирового уровня. Сегодня наш Центр объединяет более 50 предприятий, вузов и организаций из 6 регионов России и стран ближнего зарубежья.

Хочу также отметить серьезный потенциал системы высшего образования Самарской области. Ее основу составляют 12 государственных вузов, каждый из которых является центром высоких профессиональных компетенций в своей сфере. Эти вузы генерируют прогрессивные методики и технологии, которые внедряются в производство на промышленных предприятиях и в организациях экономики.

Самарские вузы – участники федеральной программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030». Три вуза – Самарский национальный исследовательский университет, Самарский медицинский университет и Тольяттинский госуниверситет – вошли в данную программу и получают солидные средства федерального бюджета на проведение научных исследований.

Самарский университет имени академика Королева недавно получил статус опорного вуза для ракетно-космической отрасли России.

СамГМУ возглавляет кластер медицинских вузов Поволжья и известен своими инновационными разработками, многие из которых внедряются в практику. За последние 5 лет сотрудники университета получили 191 патент на изобретения. Причем 80% из них внедряются в практику, в том числе 40% – в клиниках СамГМУ.

- Изменилась ли работа губернской Думы с учетом новых политических и экономических реалий? На что она направлена?

- В своей повседневной деятельности депутаты Самарской губернской думы уделяют постоянное внимание совершенствованию законодательства в сферах здравоохранения, образования, социальной защиты населения – именно в тех сферах, где в центре внимания находится человек.

Законодательство Самарской области постоянно развивается и совершенствуется. Как в период пандемии, так и в условиях нынешних надуманных санкций Запада, депутаты сохраняют высокие темпы в работе и продолжают законодательно обеспечивать социально-экономическое развитие региона, повышать социальную поддержку населения.

В 2021 году Самарская губернская дума приняла 130 областных законов. Больше всего в бюджетной сфере, налоговой, экономической и инвестиционной политике – 28 законов. В сфере государственного устройства и общественной безопасности – 26 законов, в природоохранном, земельном и законодательстве о хозяйственной деятельности – 24 закона.

Законодательство в сферах социально-демографической политики, здравоохранения, образования, культуры, молодежной политики и спорта пополнил 21 областной закон, законодательство о местном самоуправлении – 15 законов, административное и жилищное законодательство – 11 и 5 областных законов.

В 2022 году депутаты продолжают стратегический курс на развитие и совершенствование областного законодательства, направленного на социально-экономическое развитие региона и повышение уровня жизни людей.

- Мы пережили два тяжелых года борьбы с коронавирусной инфекцией. Как Вы оцениваете работу медиков в этот непростой период?

- Пандемия изменила всю нашу жизнь, а самая большая нагрузка легла на врачей, медсестер, санитаров, фельдшеров. Но наша система здравоохранения выдержала испытание. Сегодня все общество, как никогда ранее, сознает, что медицинские работники – это настоящие герои, спасающие человеческие жизни.

Губернатор Дмитрий Игоревич Азаров подчеркнул, что именно благодаря самоотверженному труду работников сферы здравоохранения удалось в кратчайшие сроки организовать системный отпор новой коронавирусной инфекции.

Все это позволило оказать в 2021 году помощь 100 477 пациентам с коронавирусом и пневмониями в условиях стационара (в 1,7 раза больше, чем в 2020 году) и 199 867 – в амбулаторных условиях (в 3,7 раза больше, чем в 2020 году).

- Что бы вы хотели сказать медицинским работникам Самарской области в преддверии их праздника?

- Прежде всего, пожелать уверенности – в своих силах, в сегодняшнем и завтрашнем дне, в лучшем будущем нашего здравоохранения.

Накануне праздника радостная весть пришла к целой плеяде медицинских работников губернии. Заместитель главврача Тольяттинской горбольницы № 5 Владимир Козлов награжден орденом Пирогова, старшая медсестра санатория «Надежда» Любовь Фурсал – медалью Луки Крымского. Завкафедрой СамГМУ Александр Сонис и заместитель главврача Самарской горбольницы № 7 Михаил Тюрин удостоены звания «Заслуженный работник здравоохранения РФ».

Горячо и сердечно поздравляю наших лауреатов и всех медицинских работников губернии с профессиональным праздником! Выражаю всем глубокую благодарность за неустанный и самоотверженный труд, за возвращенное здоровье и спасенные жизни людей! От души желаю всем здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в столь нелегком, но благородном и очень нужном для людей труде!