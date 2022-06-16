Юниоры тольяттинского яхт-клуба «Дружба» выиграли Кубок Конюхова

Воспитанники яхт-клуба "Дружба" заняли призовые места в классе "Оптимист"

В первые два дня X детской парусной регаты «Кубок путешественника Федора Конюхова», которая проходила 6-11 июня на озере Тургояк в городе Миасс Челябинской области, был сильный ветер. Это усложняло задачи, стоявшие перед юными спортсменами. Многое шло не так, требовалась повышенная сноровка, быстрота реакций и даже помощь тренерского состава. Тем не менее в эти два трудных дня состоялось 6 гонок, а всего в регате их было 9, по итогам которых определялись призовые места. А значит, цена побед была особенно высока, а вкус – намного слаще, ведь завоевывать их пришлось в гораздо более сложных условиях.

Но обо всем по порядку. «Кубок» Федора Конюхова» был учрежден сыном известного путешественника Оскаром Конюховым, который в 2012 году был президентом Федерации парусного спорта в России. В этих соревнованиях участвуют юные спортсмены и спортсменки на яхтах класса «Оптимист» (самая многочисленная категория), «Кадет» и «Зум-8». На регату приезжают ребята и девочки из Москвы, Санкт-Петербурга, Тольятти, Миасса, Магнитогорска, Перми, Свердловской области, Челябинска, Казани, Удмуртии, Сочи, а в этом году впервые прибыли спортсмены из Крыма. А знаете, в какой город чаще всего уезжает Кубок? В Тольятти! Целых семь раз, включая 2022 год, главную награду регаты увозили наши мальчики и девочки из яхт-клуба «Дружба». Как говорится, постоянство – признак мастерства.

Кубок Конюхова снова приехал в Тольятти

Примечательно, что в яхт-клубе «Дружба» дети занимаются бесплатно. На современных яхтах, с таким тренерским составом, который воспитывает стабильных рекордсменов, обходящих даже соперников из приморских городов, где на воде занимаются круглый год. Этот вид спорта дает детям гармоничное развитие тела, воспитывает силу воли, пространственное и стратегическое мышление, гибкость, умение расставлять приоритеты… Со временем дети яхт-клуба «Дружба» успешно переходят во взрослую лигу и продолжают проявлять себя на яхтах олимпийского класса, да и просто становятся успешными и счастливыми людьми.

Вот это все – и бесплатные занятия, и современные яхты, и вообще сама возможность заняться яхтингом в Тольятти и прогрессировать в этом красивом виде спорта – невозможно было бы без поддержки тольяттинского предприятия «КуйбышевАзот», которые занимается развитием яхт-клуба уже более 50 лет и это приносит свои результаты.

Тольяттинские яхтсмены — в лидерах регаты.

Сегодня яхт-клуб «Дружба» поздравляет и благодарит каждого участника за вклад в общекомандный зачет и результат. И особенно – призеров:

- Софью Петрову и Киру Безкровную за 1 место в классе «Кадет» и 2 место в общем зачете;

- Ирину Савватееву за 1 место среди девочек в классе «Оптимист»;

- Анастасию Донцову – за 2 место в классе «Оптимист» среди девочек младшего возраста;

- Екатерину Брагину за 3 место в классе «Оптимист» среди девочек;

- Ивана Новикова – за 1 место в классе «Оптимист» среди мальчиков младшего возраста;

- Дмитрия Гриднева – за 2 место в классе «Оптимист» среди мальчиков;

- Ивана Кузина – за 3 место классе «Оптимист» среди мальчиков.

Поддержку и наставничество во время регаты осуществляли тренеры клуба Галина и Александр Лаздина, Алексей Кожаев, Денис Добровольский, Михаил Землянухин.

- Мы очень благодарны ПАО «КуйбышевАзот», которое делает серьезный вклад в здоровье подрастающего поколения и развитие традиций парусного спорта в регионе, - отметил тренер яхт-клуба «Дружба» Александр Лаздин.

«Комсомолка» присоединяется к поздравлениям юным чемпионов и желает им новых побед!