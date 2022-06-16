Полез защищать жену и был убит: как в Самаре парень в розовой футболке расстрелял сторожа

Выстрелы разбудили местных жителей утром 12 июня Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Самарские правоохранители разбираются в обстоятельствах жестокого убийства 44-летнего сторожа. Трагедия произошла в поселке Мехзавод утром 12 июня 2022 года. Злодей буквально расстрелял свою жертву. «Комсомолке» стали известны новые подробности этого жуткого ЧП.

Как поделился местный житель Николай Иванов (личные данные изменены), погибший охранял здание бывшей школы. Многие его знали - спокойный мужчина, в каких-то скандалах не замечен.

Этого сторожа называли Мишей, он проживал прямо там вместе со своей супругой. Документов у Миши не было, сам он не местный, - рассказывает корреспонденту «КП-Самара» Николай.

По словам нашего собеседника, примерно месяц назад из колонии освободился так называемый зять Миши - 21-летний парень, у которого были отношения с дочерью спутницы сторожа. Тем утром, 12 числа, они встретились и речь зашла о деньгах.

- У Миши в свое время украли 750 тысяч рублей, которые дала ему сестра после продажи дома в Узбекистане. Молодой человек мог иметь к этому отношение, об этом они и спорили, - продолжает Иванов.

На месте происшествия работали следователи Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

Разговор не задался, начался конфликт. Он закончился выстрелами, которые было слышно далеко от места происшествия.

- Как говорят, произошло следующее - этот «зять» ударил по голове жену Миши. Миша полез ее защищать. Его оппонент достал оружие и произвел два выстрела в живот, - отмечает Николай. - Рана оказалась смертельной. Жена убитого вся в крови прибежала в жилой дом по-соседству к моему знакомому, они вызвали на место полицию.

Свидетели описали, что убийца был одет в ярко-розовую майку. Оперативники составили и распространили ориентировку среди личного состава и других силовых структур.

Поймать злоумышленника удалось через несколько часов. По направлению на выезд из города сотрудники ГИБДД остановили «Ладу Приору», а на заднем сидении находился пассажир в той самой цветастой футболке. Сопротивления оказать он не успел.

По факту убийства региональным СУ СК России возбуждено уголовное дело. Фигуранту уже предъявлены обвинения, он заключен под стражу. Сейчас расследование продолжается, «Комсомольская правда» следит за развитием событий.

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