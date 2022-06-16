Абонементы на игры «Крыльев Советов» в сезоне-2022/23: где купить, сколько стоят

Болельщики могут купить абонемент на все домашние матчи «Крыльев» Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Стартовал второй этап продажи абонементов на новый сезон самарских «Крыльев Советов».

«Крылья» готовятся к очередному сезону в РПЛ, который стартует 17 июля. Напомним, по итогам предыдущего самарцы заняли восьмое место в турнирной таблице, что стало лучшим результатом команды с 2008 года.

Абонемент дает право посетить все домашние матчи команды. Игра проводятся на стадионе «Солидарность Самара Арена», на котором проходили матчи чемпионата мира 2018 года. Рассказываем, как купить абонемент на все домашние матчи «Крыльев Советов» и что он дает.

Какие бывают абонементы и что они дают

Стартовал второй этап продажи абонементов. На первом этапе продажа осуществлялась для владельцев абонементов на прошлый сезон. Сейчас купить абонемент могут все болельщики.

С абонементом можно посетить все домашние матчи «Крыльев» в РПЛ и Кубке страны. По сравнению с покупкой билетов на каждый матч в кассе экономия составит примерно 30%. Владельцы абонемента на прошлый сезон при покупке нового получают скидку в 10%.

При покупке абонемента в сектора А105-A107 болельщики также получат автопропуск на парковку около стадиона.

Абонемент на сезон стоит 3000 рублей.

Для детей от 7 до 14 лет в сектора С118, А102 можно купить абонемент со скидкой 50%. Дети до шести лет проходят бесплатно без предоставления места.

Где купить абонемент

Приобрести абонемент можно в магазинах около стадиона «Металлург» и в фирменном магазине в торговом центре «Сила Спорта» (Московское шоссе, 17). Там же можно будет получить автопропуска.

Также купить абонемент можно онлайн по ссылке здесь.

Нужно ли оформлять Карту болельщика

Как сообщают в самарском клубе, в предстоящем сезоне для помещения матчей необходимо оформить Карту болельщика. Это система идентификации болельщиков, аналогичная той, что использовалась во время проходившего в России чемпионата мира 2018 года, Кубке Конфедераций 2017 года и матчах чемпионата Европы 2021 года, проходивших в России.

Соответствующую карту для посещения игр «Крыльев» в предстоящем сезоне можно оформить на сайте Госуслуг, начиная с 4 июля.

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