Приемная кампания - 2022: медицинский университет «Реавиз» объявляет набор абитуриентов в Самаре

Дружная семья университета «Реавиз» ждет пополнения — новых абитуриентов.

Реавиз» - один из первых частных медицинских университетов в стране, имеющий лицензию и государственную аккредитацию. За свою почти 30-летнюю историю самарский вуз прирос представительствами в Саратове, Москве и Санкт-Петербурге. Будущие врачи получают здесь самое современное образование, сочетающее классическую школу с новыми цифровыми технологиями. В Самаре вуз имеет собственные клинические базы, где студенты проходят практику – многопрофильная клиника, три стоматологии, производственная аптека. Кроме того, «Реавиз» сотрудничает более чем с 60 медицинскими и фармацевтическими организациями Самаркой области, это лучшие клиники, больницы, госпитали и производственные аптеки региона. Преподавательский состав университета - элита губернской медицины, профессионалы своего дела и чуткие педагоги. Более 75% преподавателей имеют ученую степень или ученое звание, а сам вуз в этом году вновь вошел в ТОП-5 негосударственных вузов страны по версии рейтингового агентства RAEX (РАЭКС-Аналитика),поднявшись с прошлогоднего пятого места на третье.

Обучение будущих врачей проходит на базе лучших клинических учреждений.

Альма-матер профессионалов

За три десятка лет университет выпустил множество профессионалов. Сегодня выпускники «Реавиза» возглавляют медицинские учреждения, преподают, лечат людей. Одна из талантливых выпускниц - заведующая поликлиникой «Реавиз» Геллия Билалова. Сегодня под ее началом трудятся более 100 врачей - учреждение предоставляет консультативные и диагностические услуги (УЗИ, эндоскопия, рентген) широкого спектра, проводит медосмотры.

Геллия Искандеровна окончила медицинский университет «Реавиз» в 2009 году и в течение еще одного года проходила интернатуру по хирургии. Впоследствии получила еще одну специализацию –эндоскопист. Геллия мечтала стать врачом с детства. Окончила с красным дипломом медицинское училище и продолжила штурмовать заветную цель в «Реавизе».

- Учиться было очень интересно, с теплотой вспоминаю всех своих преподавателей, - рассказала Геллия Билалова. - До сих пор дружим с сокурсниками - встречаемся и неофициально, и по работе: практически все работают врачами, около трети - начмедами и заведующими. Главных врачей пока нет - возраст еще не тот. Из профессии никто не ушел.

Образование сочетает классическую школу с современными технологиями.

Талантливой молодежи - зеленый свет

Каждый университет - будь он государственный или частный - заинтересован в одаренных студентах. Ребята, которые любят и умеют учиться, могут претендовать на поддержку: Медицинский университет «Реавиз» в этом году продолжает выдавать гранты на обучение выпускникам, набравшим на ЕГЭ по химии, биологии и русскому языку высокие баллы. Вчерашние школьники, набравшие по результатам ЕГЭ 190 - 199 баллов, получат от вуза скидку на обучение в размере 30 тысяч рублей. Те, кто получил в сумме более 200 баллов, заплатят за обучение меньше на 50 тысяч рублей. Гранты дают право на обучение в Самарском медицинском университете «Реавиз» по специальностям «лечебное дело», «стоматология» и «фармация». Количество грантов не ограничено - их получат все поступившие с вышеупомянутым количеством баллов. Победитель конкурса «Гранты 2022» сможет обучаться бесплатно - это абитуриент, имеющий в активе более 220 баллов и занявший первую позицию в конкурсном списке. Конкурс стартовал 20 июня - одновременно с приемной кампанией.

В вузе есть место не только учебе и науке, но и творчеству.

В этом году для абитуриентов в «Реавизе» открыт прием на 930 мест.