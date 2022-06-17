Антон Сибиль: Жизнь и семья

Антон Валерьевич Сибиль

И это как раз тот случай, когда за статусом человека стоят исключительно его труд и старания.

Антон Валерьевич Сибиль

В этой статье мы расскажем о том, что помогло Антону Сибилю реализовать свой потенциал в строительной сфере.

Становление Антона Сибиля

Антон Валерьевич Сибиль родился 27 августа 1982 года в Кемерове и стал третьим ребенком обычной российской семьи. Его мать и отец работали простыми строителями в городе Кемерово. Его детство ничем не отличалось от детства многих мальчиков и девочек. Но уже тогда было понятно, что самым главным в жизни он считал развитие и стремление к лучшему.

Сразу после окончания средней школы номер 92 и поступления в Кузбасский Государственный Технический Университет на специальность ПГС (промышленное и гражданское строительство) в 1999 году на очное отделение, он также устроился на работу в «автошколу Магистраль-Авто». Работа сторожем, конечно, стала помощью семье, но Антон Сибиль старался еще больше, не жалея себя и своих сил, поэтому в скором времени стал совмещать это с работой инструктором по вождению мотоциклов (категория «А»). В поисках карьерного роста и реализации уже через год, в 2002, он работал в оптово-розничной торговой компании «Элис».

При этом Антон Валерьевич был одним из активных студентов. Несмотря на совмещение учебы с работой, он всегда брал на себя функции и задачи старосты группы, финорга и профорга.

Как Антон Сибиль попал в строительство

Работа по специальности для Антона Сибиля началась в 2002 году. От университета его отправили на строительную практику в Концерн КузбассШахтоСтрой. И после окончания университетской практики он остался здесь, совмещая работу с учебой. Здесь Антон Валерьевич освоил все виды строительных процессов своими руками: шпаклевал, красил, делал гидроизоляцию помещений, укрывал десятки тысяч квадратных метров кровли, устанавливал унитазы, раковины, ванны, укладывал керамогранит и занимался устройством вентилируемых фасадов. Эти навыки пригодились ему в будущей работе руководителя, так как он точно понимал, что можно ожидать и требовать от своей команды. Уже в 2003 году Антон Валерьевич Сибиль начал организовывать свои строительные бригады. В подчинении у него было не более двадцати человек, но это было самостоятельное звено в строительной компании «Ремстройторг».

В 2006 году Антон Валерьевич Сибиль создал отдельную компанию с таким же названием - «Ремстройторг». Активное развитие и множество вложенных сил позволили расширить штат до ста человек. Под руководством Антона Валерьевича компания выполняла работы на множестве объектов, не отказываясь ни от каких объемов. При этом он сам выполнял одновременно функции руководителя, бухгалтера, снабженца, сметчика, прораба и даже рабочего, тогда когда это было необходимо, чтобы на личном примере показать как нужно и можно выполнять работу. И важно отметить, что вся прибыль вкладывалась в развитие: новое оборудование, обучение, освоение новейших технологий. Колоссальный труд и любовь к своему делу позволили Антону Сибилю расширить компанию более чем до тысячи человек в штате уже к 2009 году.

Антон Сибиль - самый молодой Почётный строитель Кузбасса

Компания «Ремстройторг» одновременно работала на нескольких десятках объектов в Кемерове и регионе. Кроме коммерческих объектов, было множество школ, детские сады, школы и многоквартирные дома. Всё это подразумевало участие Антона Валерьевича Сибиля во многих общественных мероприятиях и общение с администрацией региона на различных уровнях. Очевидно, именно по этой причине при выборе Заместителя Губернатора по строительству выбор пал на Антона Валерьевича. Человека активного, старательного, ответственного и разбирающегося в сфере.

В память об отце

В 2004 году в семье Антона Сибиля произошло трагическое событие. Его отец, Валерий Михайлович Сибиль, ушел из жизни в возрасте 51 года от сердечного приступа. С этого момента на плечи Антона ложится груз ответственности за всю свою большую семью. Ему необходимо помогать своей матери, оставшейся одной. Сестре, которая работает кассиром в магазине, и брату, на тот момент рядовому врачу. Но как бы тяжело ни было, Антон Сибиль с достоинством справляется с превратностями судьбы, отдавая все свои силы на развитие и рост.

Антон Сибиль построил часовню в Кемерове

Намного позже в память о горячо любимом отце Антон Сибиль строит часовню. Она была построена в Кемерове рядом с могилой отца. Строительство началось в октябре 2011 года. И уже 22 мая 2012 года Свято-Никольская часовня была освящена епископом Кемеровским и Новокузнецким Аристархом.

Антон Сибиль построил эту часовню полностью за свой счет, но передал ее в дар Православной Церкви. Во внимание к трудам по строительству кладбищенской часовни Его Преосвященство удостоил Антона Валерьевича Сибиля епархиальной медали «За служение Русской Православной Церкви в Кузбассе» III степени.

Награда Антона Валерьевича Сибиля

Сегодня двери Свято-Никольской часовни в Кемерове открыты для каждого. Знаменательно, что она выстроена именно на кладбище, где покоятся наши соотечественники, чтобы их родственники и близкие люди могли помолиться, отпеть усопшего, приобрести поминальные свечи и погребальные принадлежности.

Пример Антона Валерьевича Сибиля показывает нам не только то, что каждый может добиться многого. Но, в первую очередь, что за каждым успешным человеком стоит его колоссальный труд и непрерывное развитие.