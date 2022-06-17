«Разрушения и бешенство»: чем опасны дикие животные, которые все чаще прибегают в Самару

Дикие животные стали все чаще забредать в города Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В последние годы жители Самарской области стали замечать, что дикие животные начали все чаще выходить из лесов в города и поселения к людям. Лоси, олени, косули, кабаны появляются в связи с наличием сезонных миграций, мелкие хищники ищут легкодоступные корма. Специалисты департамента охоты и рыболовства региона рассказали журналистам «КП-Самара» почему так происходит и чего ждать от встречи с опасным зверем на улице.

Идут по «зеленым коридорам» в города

К окраинам Самары со стороны Самарской Луки и Сокольих гор вплотную подступают лесные массивы и лесопарки. С другой стороны города, со стороны реки Самара, к городской черте прилегают заболоченные заросли кустарников и зарастающие подростом сельскохозяйственные угодья. Все это создает для диких зверей так называемые «зеленые коридоры», по которым они и приходят к людям во время кочевок в поисках пропитания или из-за страха встречи с туристами. Но специалисты утверждают, что количество случаев выхода диких животных к людям в Самарской области не выходит за рамки нормы.

На путях миграции копытных в основном находятся населенные пункты муниципальных районов Волжский, Красноярский и Ставропольский, города Самара, Новокуйбышевск, Чапаевск, Тольятти, Жигулевск, а также крупные населенные пункты в бассейнах рек Самара, Кинель, Сок, Чапаевка, Чагра.

- Сезонные кочевки лосей, как и других копытных животных, носят системный характер, проходят два раза в год - в весенний и осенний период. Это явление зависит от ряда факторов. Так, изменяется рацион лося, с зимнего на летний. В зимний период в пищу употребляются грубые веточные корма, хвоя молодых побегов сосны, а в весенне-летний период – травянистые растения, среди которых достаточно много водных и околоводных видов. Это заставляет лосей в конце весны – начале лета совершать перекочевки в поисках «летнего» корма, - объясняют специалисты регионального департамента охоты и рыболовства.

Детеныши не понимают опасности и выходят к людям

Кроме того, в период с апреля по май происходит массовый отел лосих. Самки начинают отгонять своих прошлогодних телят, поэтому неопытные годовалые лосята начинают активно передвигаться в пределах своей среды обитания, выходя при этом на дороги и заходя в населенные пункты. Пик таких миграций приходится на май-июнь. К сожалению, большинство зверей, оказавшихся в черте города, уже не могут самостоятельно выйти за его пределы и, испуганные уличным шумом, а также преследованием людей, гибнут, получают тяжелые травмы, попадают под автотранспорт, разбиваются об изгороди.

Ранее «КП-Самара» сообщала о том, что в Самаре в конце мая местные жители встретили юного лосенка, который приплыл из-за Волги в город. Малыш был напуган и метался по городским улицам, пугая местных жителей. Через некоторое время на улице Энтузиастов дикое животное удалось поймать. Ветеринары ввели лосю снотворное, а когда он был обездвижен, его увезли из Самары в естественную среду обитания.

- В зимний период, особенно в многоснежные годы, причиной захода копытных на территорию населенных пунктов может оказаться нехватка и сложность добывания кормов, - говорят специалисты.

По словам экспертов, у мелких хищников, например, лисиц, хорьков и куниц, нет четкого графика миграция для поиска пропитания. К людям они могут выходить и зимой, и летом. Причиной тому является простота добычи корма, так как именно люди создают большое количество пищевых отходов рядом со своими домами.

Виноваты люди

Еще одной причиной выхода зверя из естественной среды обитания является сам человек. Люди активно расширяют свои пространства, а мест, где не ступала нога человека все меньше. В размерах увеличиваются рекреационные и лесопарковые зоны, застраиваются леса, поля. По данным департамента охоты и рыболовства Самарской области, в 2021 году из категории охотничьих угодий на территории муниципального района Волжский было выведено более полутора тысяч гектаров земель.

- Единственными реальными мероприятиями по предотвращению выходов диких животных к людям являются снижение антропогенного воздействия на среду обитания диких животных и осуществления комплекса мер по сохранению и воспроизводству животного мира и среды его обитания, - отмечают чиновники.

В настоящее время на территории Самарской области утверждена схема размещения, использования и охраны охотничьих угодий, в соответствии с которой создано 11 зон охраны охотничьих ресурсов общей площадью 60 815,57 га. На этих территориях в целях снижения антропогенного воздействия на среду был установлен ряд жестких запретов.

- Кроме того департамент запланировал создать на территории Самарской области еще 12 зон охраны охотничьих ресурсов площадью 56 031,72 га. В том числе установление запретов планируется ввести на территории Волжского района, который непосредственно примыкает к границам Самары, - сообщили «КП-Самара» в департаменте.

Департамент охоты и рыболовства также осуществляет мероприятия по устранению незаконной добычи охотничьих ресурсов, разрушению и уничтожению среды их обитания для того, чтобы меньше животных покидало леса. В первом квартале 2022 года сотрудниками ведомства было пресечено 299 нарушений природоохранного законодательства. В этот же период егеря выложило 50 тонн кормов для диких животных, чтобы улучшить их условия обитания и предотвратить сезонные миграции.

Что делать, если встретился с лесным зверем?

Специалисты департамента рассказали, что делать, если встретился лицом к лице с диким зверем в городе. Главное – не стоит приближаться к животному, избегать с ними близкого контакта. Не фотографировать их, не подзывать, не кормить. Это большой риск. Благие намерения могут закончиться трагедией. Даже безобидная, с виду, косуля может в состоянии стресса нанести очень тяжелые травмы, особенно ребенку.

Появление диких животных в населенных пунктах несет с собой и еще одну опасность для их жителей. Так, звери являются переносчиками многих опасных болезней, в том числе бешенства, туляремии, лептоспироза и геморрагической лихорадки с почечным синдромом.

- У людей сложился стереотип, что бешенством болеют только лесные хищники – лисы, волки, и т. д. Но на самом деле переносчиками вируса могут оказаться любые звери и даже птицы. Заразиться человек может не только при укусе, но и при любом контакте с диким животным. После общения, укуса, оцарапывания или ослюнения нужно незамедлительно обратиться за медицинской помощью для решения вопроса о проведении профилактических прививок, - настоятельно советуют специалисты.

Также сотрудники департамента не рекомендуют самостоятельно оказывать дикому животному помощь. Животное может быть агрессивным и непредсказуемым, что создает угрозу для жизни людей. Если вы нашли раненого лесного зверя или его детеныша, то нужно передать информацию специалистам.

Решать вопрос возращения дикого животного в среду его естественного обитания должны специалисты. В подобных случаях следует вызвать сотрудников департамента охоты и рыболовства Самарской области по телефону 8(846) 207-77-85, 207-77-95.

Специалисты отрабатывают каждое обращение, выезжают на место обнаружения животного, привлекают дополнительную помощь в лице ветеринаров или, по необходимости, сотрудников МЧС и МВД. Дикое животное обездвиживают с помощью снотворного и возвращают в естественную среду обитания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Самаре нашествие диких животных. Что происходит и как быть, если встретил в городе лося

Эксперт рассказал, почему Самару летом 2022 года заполонили дикие животные (подробности)