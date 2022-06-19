Обманут не по-детски: как подростку устроиться на работу летом и не остаться в дураках

Подростки чаще всего устраиваются развешивать объявления Фото: Татьяна ПОПОВА

Подростки откровенно поделились своим опытом работы, а специалист по HR рассказал, на что обратить внимание, чтобы первый опыт работы не стал печальным.

Николай, 13 лет, промоутер:

«Про деньги ничего не сказали, а спросить я постеснялся»

- Прошлым летом я очень хотел новый игровой монитор для компьютера. А у отца возникли сложности с работой. Я сначала обиделся, а потом подумал – мне уже 13, почему бы не попробовать заработать самому. Знаю, что на работу берут с 14-ти, но решил рискнуть. Составил резюме на сайте объявлений, честно указал возраст. Не ждал особого успеха, но мне позвонили уже через пару часов. Сказали, что готовы взять промоутером, и нужно приехать на собеседование с документами. Тетка, которая меня встретила, на документы едва взглянула. Спросила, здоров ли я и могу ли несколько часов стоять на жаре. И могу ли приступить уже сегодня. Я сначала растерялся, но решил рискнуть.

Про деньги ничего не сказали, а спросить я постеснялся. Мне выдали кучу листовок и показали на карте перекресток, где надо их раздавать. Спрашивать, как туда добраться, мне было неловко, я очень хотел казаться взрослым и уверенным. Вышел на улицу и начал гуглить. Я простоял на солнце четыре часа, очень хотелось пить, воды с собой не было и денег на ее покупку тоже. Но я раздавал листовки прохожим. Очень расстраивался, когда люди проходили мимо, отвернувшись, и не брали, или когда брали и выкидывали. Мне сказали, что это будут проверять, поэтому я доставал листовки из урны и раздавал их снова.

Когда я вернулся в офис, женщина уже ушла. Мне велели приезжать завтра, я расстроился, подумал, что обманули. Но на следующий день расчет выдали: 100 рублей за час. Уже потом я узнал, что совершеннолетние постоянные промоутеры здесь получали по 250 в час. Но вариантов у меня не было, больше никто на резюме 13-летнего не клюнул.

Алина, 15 лет помощница в пекарне:

«Оформлять не будем, с трудом несовершеннолетних слишком много заморочек»

- Моя подружка прошлым летом устроилась в фирму своей мамы курьером, разносила документы. У нее появились карманные деньги, и мне тоже захотелось работать. Наудачу пошла смотреть объявления по соседним микрорайонам. Выяснилось, что в маленьком кафе нужен помощник пекаря. Мне сказали, что готовы меня взять, платить тысячу в день, но оформлять не будут, потому что у труда несовершеннолетних много ограничений, и им проблемы не нужны. Да и мне не придется заморачиваться с санитарной книжкой, сидеть очереди в поликлинике. Я посоветовалась с мамой, та пыталась меня отговорить, советовала отдохнуть, но мне хотелось самостоятельности. И я пошла.

Приходила в шесть утра, мыла, убирала, подавала что-то, выкладывала товар - в общем, была на подхвате. Смена длилась до двух часов дня. Сначала новый труд казался раем, но потом я поняла, что сил ни на что не остается. В аванс мне выдали всего тысячу рублей. Я ничего не рассказала маме – было стыдно. Ждала дня зарплаты – отработала 26 дней, ждала больших денег. Но за хозяином пришлось побегать: сначала он отсчитал мне только 10 тысяч рубле, потом долго бегал от разговора и доплатил еще 3 тысячи. Я ждала в два раза больше. У меня случилась истерика и я рассказала маме про обман. Ей хозяин сказал, что в день мне полагалась не тысяча, а 500 рублей, потому что работала я только до двух. Подтвердить свои слова мне было нечем, а он еще пригрозил оштрафовать за невыход. Тогда мама увела меня. Было очень обидно потратить месяц летних каникул и в результате оказаться обманутой. Больше я без трудового договора работать не буду!

Артем, 16 лет, разносчик листовок по подъездам:

«Можешь приступать, но сначала внеси 500 рублей залога»

- Мне нужны были деньги на покупки в компьютерной игре, но родители на это средств не давали. Я хотел устроиться на работу через официальные центры занятости, но выяснилось, что там надо оформлять просто гигантскую кучу бумаг, медсправку, справку об отсутствии судимости, разрешение от опеки, еще что-то. А варианты работы предлагались вообще неинтересные – уборка территории, помощник библиотекаря, причем за месяц обещали всего 14 тысяч. Я решил, что сам заработаю больше, и без мороки с документами. Начал звонить по объявлениям. Меня просили оставить контакты, обещали перезвонить - и пропадали. Хотел работать в доставке еды, но там только с 18 лет брали. В одном месте сразу сказали – да, берем, у нас много вакансий, приезжайте. А когда приехал, оказалось, что за список надо заплатить 500 рублей.

Наконец в одной фирме согласились меня взять. Я разносил рекламне листовки. Сначала пришлось отдать 500 рублей в залог за связку ключей от домофона - мне объяснили, что это на случай, если не верну их. Легче всего было работать в многоэтажках, хуже =- в двухэтажных бараках. Деньги платили, как закрывал карту, но золотых гор не получилось – максимум 1,5 тысячи рублей за 2-3 дня.

А ведь потом проверят, висят ли объявления Фото: Татьяна ПОПОВА

НА ЗАМЕТКУ

Как могут обмануть ребенка

Эксперт по трудовому праву, юрист hh.ru Татьяна Нечаева назвала наиболее частые сценарии, которые используют недобросовестные работодатели:

- Работа без трудового договора. По закону с 14 лет с подростком обязаны заключать трудовой договор. Также потребуется письменное согласие родителей и органов опеки (до 16 лет, в случае учащихся вечерних школ – до 15 лет). Без него могут обмануть с оплатой

- Сбор персональных данных. Подростка просят заполнить анкету с вопросами, не относящимися к работе, просить контактные данные родственников, избыточный пакет документов. Не давайте эти данные случайным компаниям.

- «Развод на деньги». Схемы могут быть разными, но их объединяет необходимость какой-то оплаты, взноса за что-то. Например, оплата обучения, внесение какой-то гарантии и т.д.

- Тестовое задание. Если в качестве тестового задания или стажировки предлагается выполнить большой объем работы, то велик шанс, что после этого вам откажут, ссылаясь на то, что вы не подошли.

- Золотые горы и туманные обещания. Если компания обещает большие деньги при минимальных требованиях, или нет четкого описания функционала вакансии, то это может свидетельствовать о незаконной деятельности. В частности, не стоит соглашаться перевозить запечатанные пакеты с неизвестным содержимым. Еще один пример опасной вакансии - оператор по приему платежей (прием платежей и их дальнейшая пересылка), вас могут использовать для вывода денег с каких-то счетов в преступных целях. А за вакансией «ведущей стримов» скорее всего будет скрываться вебкам.

Родителям на заметку

Как проверить условия работы ребенка?

- Если подросток устраивается на работу впервые, то организация должна оформить ему свидетельство пенсионного страхования. А вот трудовую книжку делать не обязательно – она будет электронная.

- Рабочий день подростка с 14 до 15 лет должен составлять четыре часа в день, с 15 до 16 лет — пять часов, с 16 до 18 лет — семь часов. До 16 лет работать можно не больше 24 часов в неделю, с 16 до 18 лет — не более 35 часов в неделю.

- Работодатель не вправе устанавливать испытательный срок для подростков.

- Работа для подростков должна быть легкой, не вредить здоровью. Нельзя привлекать подростков к ночной и сверхурочной работе, к труду по выходным и в праздники, к продаже табака и спиртного, к переноске тяжестей.

- Все несовершеннолетние перед приемом на работу обязаны пройти предварительный обязательный медосмотр.

- Ежегодный оплачиваемый отпуск для несовершеннолетних составляет 31 календарный день. Если подросток учится, то еще ему положен дополнительный учебный отпуск во время сессии.

- Расторгнуть трудовой договор с подростком по инициативе работодателя могут только с согласия госинспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних (ст. 269 ТК РФ).

- С несовершеннолетним нельзя заключать договор о полной материальной ответственности. Он несет ее лишь в случаях, если ущерб причинен умышленно.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

«Не советуйте молча терпеть обиду»

Екатерина Калинина, психолог, психотерапевт:

- С ситуациями обмана сталкиваются не только дети, но и взрослые, но применительно к неопытным работникам у недобросовестного работодателя больше шансов остаться безнаказанным. В таких ситуациях подросткам особенно важно получить опыт поддержки и борьбы за свои права от значимого взрослого – например, от родителей или от учителя. Если ваш ребенок рассказывает, что его «кинули» на работе, важно не читать ему нотации типа «а куда же ты смотрел», не советовать молча проглотить обиду, мол, так бывает, попробуешь где-нибудь еще. Это очень сильно бьет по самооценке ребенка, формирует у него чувство собственной ничтожности. Важно, чтобы родители максимально встали на защиту прав ребенка в этой ситуации. Как правило, когда в дело вмешивается взрослый, недобросовестный работодатель часто идет на попятный.