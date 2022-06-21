По взмаху руки пес выпрыгнул со второго этажа и повис на елке: кинологи из Самары рассказали необычные истории о служивых собаках

Полицейские собаки повинуются малейшему жесту кинолога Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

21 июня свой профессиональный праздник отмечают кинологи. Работа с собаками несет в себе не только позитив общения с животными, но и требует немало терпения, выдержки и дисциплины, а порой - таит в себе реальную опасность. Накануне профессионального праздника кинологи Центра кинологической службы ГУ МВД РФ по Самарской области откровенно рассказали журналисту «КП-Самара» о своей работе, раскрытии преступлений и о четвероногих напарниках.

В самарской полиции служат Роналду и Роналдиньо

Черную немецкую овчарку Руни из Центра-на-Олимпе хорошо знают во многих самарских ночных клубах и наркопритонах. За прошлый год этот пес многократно участвовал в раскрытии преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Проводник Руни, младший инспектор-кинолог, старший прапорщик ЦКС ГУ МВД по Самарской области Анастасия Павлова рассказала, что пес был назван в честь знаменитого немецкого футболиста Уэйна Руни.

черную немецкую овчарку Руни хорошо знают в самарских ночных клубах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- В 2018 году, в год ЧМ в Самаре, у нас как раз родились щенки, и весь помет назвали в честь знаменитых игроков, - рассказывает Анастасия. – Так что теперь у нас в Самарской области служат и Роналду, и Роналдиньо, и еще несколько собак с футбольными кличками.

Руни специализируется на поиске наркотических веществ – эти навыки требуют от собаки не только отличного обоняния, но и безупречной социализации, умения не растеряться даже в большой толпе людей, при громкой музыке – ведь работать приходится в том числе в ночных клубах.

Анастасия Павлова и Руни будут представлять Самарскую область на всероссийских соревнованиях Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Щенок попадает в руки кинолога в 2 – 2,5 месяца, и с первых дней нужно работать над его социализацией, - говорит Анастасия Павлова. – Я брала Руни с собой буквально везде. Домой, в магазины, на рынок специально брала мячик и начинала там играть, чтобы не боялся людей. Брала на выезды со старшими собаками – всего их у меня три – чтобы приучить к машине и к работе. Главный секрет успешного воспитания щенка – уделять ему максимум времени.

«На полу лежала вся таблица Менделеева»

Работать кинологам и их собакам приходится в самых разных условиях. Находки тоже бывают весьма впечатляющими - некоторые псы находят и по 20, и по 200 килограмм наркотиков сразу.

В полиции служат не только овчарки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Как-то раз мы с Руни работали в рейде в одном из ночных клубов Самары, там была закрытая вечеринка с московскими организаторами. Собака зашла, еще в темноте, нашла первый пакетик с наркотиками в диване- и вдруг начала буквально метаться по залу. Я подумала, что псу душно, вывела на воздух. Заходим обратно, свет уже включили – и я обомлела. Весь пол был буквально усыпан разноцветными таблетками, шприцами, свертками с коноплей – там была вся таблица Менделеева!

В этом году Анастасия Павлова вместе с Руни будет представлять Самарскую область на всероссийском конкурсе профмастерства «Лучший по профессии». Редакция «КП-Самара» желает ей удачи!

Майор Александра Сиденкова и ее пес Алый Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Шатался от высокой температуры, но шел на поиск»

За время службы через руки кинологов проходит немало собак. Порой животных передают от одного проводника к другому, и собака должна уметь быстро адаптироваться к работе с новым человеком. Но порой пес настолько сильно привязывается к своему кинологу, что попросту отказывается воспринимать других.

- У меня был пес, немецкая овчарка по кличке Эллиот, - вспоминает начальник отделения разведения, дрессировки и тренировки служебных собак, майор полиции ЦКС ГУ МВД по Самарской области Александра Сиденкова. – Я очень не хотела его брать, он показался мне глуповатым, не слишком сообразительным. Очень долго пришлось помучиться с его дрессировкой. Но он был невероятно преданным, с огромным желанием угодить человеку. И очень привязался именно ко мне. Я дважды пыталась его отдать, но он просто отказывался выполнять чужие команды. А один случай навсегда изменил мое отношение к этому псу. Мы поехали на соревнования, выступали очень хорошо, претендовали на победу. Оставалось последнее испытании – и тут Эллиота укусил клещ. Начался пироплазмоз, поднялась очень высокая температура, анафилактический шок. Ему нужно было найти в багаже сумку с наркотическими веществами, а при высокой температуре обоняние практически не работает. Несмотря на это пес, шатаясь, пошел на поиск и нашел нужную сумку. Правда, не успел правильно обозначить, просто встал рядом. Соревнования мы не выиграли, но после этого я по-настоящему зауважала этого пса.

Бельгийская овчарка - непростая в работе порода Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Александра вспоминает – Эллиот был до того предан ей, что ловил малейший жест хозяйки и принимал его как руководство к действию. Иногда это приводило к курьезам.

- Однажды мы проводили занятие в помещении, и я в разговоре показала рукой на жалюзи, - рассказывает Александра. - А пес воспринял это как команду «вперед». И без раздумий кинулся прямо в открытое окно. На втором этаже! Я схватилась за сердце – неужели разбился? Выглядываем – а он висит на растущей под окном елке, обхватив ее двумя лапами! Еле сняли его оттуда.

Михаил Дунаев воспитал немало служебных собак Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«От дна машины отвалился пакет с проводами»

Порой работа полицейского кинолога может быть очень опасной – ведь именно он вместе с собакой первым бросается преследовать скрывшегося преступника, заходит в наркопритон, работает на месте предполагаемого заминирования.

- В 90-е годы, во время расцвета бандитских войн, «братки» ехали на машине через сугроб, и внезапно от дна автомобиля оторвался черный пакет с торчащими из него проводами, - вспоминает ветеран МВД, бывший замначальника ЦКС Самары, замначальника ФКУ ЦКО МВД РФ, полковник в отставке Михаил Дунаев. - Люди почуяли неладное, вызвали кинолога с собакой, чтобы та проверила – не взрывчатка ли это. Пока ехала собака – стояли расслабленно курили неподалеку. Приехал кинолог, пустил пса к непонятному пакету, собака понюхала – и села. А это сигнал, что внутри взрывчатое вещество. Через несколько секунд людей вокруг как ветром сдуло. И первым бежал кинолог, крича собаке – «назад, назад», потому что малейшее неосторожное движение животного могло спровоцировать взрыв. Не случайно собаки, работающие со взрывчатыми веществами, должны обладать особенно уравновешенным темпераментом и безупречной выучкой.

Задача кинолога - не только воспитать собаку, но и постоянно поддерживать ее навыки и умения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Бросился, норовя вцепиться в горло»

К сожалению, порой кинологам приходится страдать и от зубов своих четвероногих питомцев: выучка каждой собаки в той или иной мере превращается в поединок воли человека и животного, и с некоторыми своенравными псами справиться бывает непросто.

- До сих пор с содроганием вспоминаю случай с ротвейлером по кличке Валет, - признается Александра Сиденкова. – Это была даже не моя собака, мы просто поехали в совместную командировку. Пес был свирепый, агрессивный, и его отдали в полицию. Служил в конвое, караулил заключенных. Я тогда была бесстрашная, даже к самым агрессивным собакам подходила совершенно спокойно. И с Валетом общий язык нашла, даже его проводник удивлялся. Но пес любил поесть вкусной запрещенной еды, набрал лишний вес, а я уговорила его проводника все это ограничить. Видимо, из-за этого умный пес меня невзлюбил, хотя и не показывал этого. Отработали вместе полгода, я собиралась уезжать. Однажды мы с ним остались в комнате одни, он внезапно начал поскуливать, прижимать уши, лезть ласкаться, клал голову на колени. Я наклонилась, погладила его, раз, другой. И внезапно он бросился на меня, норовя вцепиться прямо в горло. Я едва успела подставить руку – он искусал мне ее от плеча до запястья. На крики прибежал проводник, еле-еле меня отбил. Обидно было! Ведь я этого пса вылечила, на ноги поставила, а он так отплатил. После этого я долго боялась подходить к собакам, поняла, что животные, как и люди, бывают разные. Чтобы перебороть свой страх, специально брала в работу ротвейлеров. Зато сейчас малейшее изменение в настрое собаки буквально спиной чувствую.

Больше, чем мячик, Ена любит только фонтанчики-поливалки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Увидела фонтанчик – и забыла обо всем

Впрочем, хватает и курьезных случаев. Анастасия Павлова рассказывает: одна из ее собак, немецкая овчарка Ена, имеет слабость. Собака очень любит уличные фонтанчики-поливалки – буквально не может спокойно пройти мимо.

- Как-то раз во время ЧМ-2018 перед мероприятием мы обследовали территорию площади Куйбышева. Вдруг Ена увидела там этот фонтанчик – и забыв обо всем, бросилась с ним играть, - вспоминает Анастасия. – Прыгает, резвится, я бегаю вокруг, не могу пройти к ней через грязь, кричу, зову – а она меня просто не слышит. Все это время рядом стоят чиновники, ОМОН, минобороны – все ждут, пока собака наиграется. Ситуацию спас проходивший мимо дворник – увидел, что происходит, и перекрыл воду на всей площади, чтобы я смогла забрать собаку.

В самарском кинологическом центре несет службу более сотни собак Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кинологи отмечают: очень важно помнить, что собака – живое существо со своим характером. И к каждой нужен индивидуальный подход.

- Моей первой собакой здесь был бигль – невероятно упрямый и своенравный пес, - говорит Анастасия. - После овчарок, с которыми я работала в линейном отделе, привыкнуть к нему было сложно. Доходило до того, что я ползала рядом с ним на четвереньках, и мы вместе нюхали баночки.

«Любовь к животным иногда даже мешает»

Сейчас в кинологическом центре несут службу более сотни собак. В основном это немецкие овчарки, реже – спаниели, бельгийские овчарки, бигли.

- Немецкая овчарка – наиболее многогранная и пластичная порода, эти собаки могут найти язык с разными людьми, ведь инструктора меняются, стремятся угодить человеку, - объясняет Александра Сиденкова. – Чтобы стать хорошим кинологом, одной любви к животному мало, наоборот, она иногда даже мешает. Нужно терпение, внимание, уважение к собаке, понимание, что она тебе ничего не должна, умение заинтересовать – каждая новая собака требует индивидуального подхода.

Работа кинолога бывает опасной Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Михаил Дунаев отмечает: слабые люди вряд ли добьются успеха в работе с собаками.

- Проводник и пес – это уже стая, и кинолог в этой стае должен быть лидером, - говорит Михаил Дунаев. – Ни в кем случае нельзя срываться, давать волю эмоциям. Я как-то сказал в интервью, что успеха добивается тот, кому собака станет второй половинкой – жена до сих пор мне эту фразу припоминает! Я с собаками всю жизнь, начиная с полутора лет, а в 12 появилась своя собственная, даже в армию с ней служить уходил. Через мои руки прошло много собак, и всех их помню, даже тех, кто был временно. 90% из них были отказники, с которыми не могли справиться хозяева – в 90-е годы было принято отдавать таких проблемных, агрессивных собак сложных пород в милицию. Этих псов потом первыми пускали их к преступнику, который мог быть вооружен и представлял серьезную опасность.