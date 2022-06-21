В Самарской области дети подожгли дом, пока их мать пропивала с подругой маткапитал

Многодетная мать ведет разгульный образ жизни и кочует по чужим квартирам в разных городах области Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Волонтеры общественной организации «Право на счастье» продолжают помогать детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Недавно они увидели пост о помощи в социальных сетях от 32-летней Анастасии С., которая лежала в ожоговом отделении в Самаре вместе со своей годовалой дочкой. Как оказалось впоследствии, она решила использовать свою беду себе в выгоду.

Как рассказали «КП-Самара» активисты, при встрече с Настей им показалось, что женщина не похожа на заядлую пьяницу и человека, который ведет разгульный образ жизни. Но в дальнейшем выяснилось, что первое впечатление было обманчивым. Несколько месяцев Анастасия обманывала волонтеров, чтобы получать деньги, продукты, мебель и технику. Многодетная мать продолжала вести разгульный образ жизни, кочевать вместе с детьми из квартиры в квартиру по всему региону и скрываться от органов опеки.

Дети подожгли дом, пока мать прогуливала маткапитал

У Анастасии четверо детей – два мальчика и две девочки. Старшему сыну 8 лет, в прошлом году он пошел в школу, но через два месяца мать перестала водить мальчика на занятия. Трое старших детей от мужчины из Самары, который отказался от своих детей. Он не вписан в свидетельства, не платит алименты и не участвует в их жизни. Самой младшей дочери Вике (имя изменено – прим. ред.) полтора года, ее отец цыган из Чапаевска, у которого многодетная мать проживала в последнее время. Именно с младшей дочерью Викой в конце декабря 2021 года произошло страшное – девочка получила сильные ожоги при пожаре.

По данным областного ГУ МЧС России, пожар в доме №70 на улице Карла Либкнехта в Чапаевске произошел днем, 29 декабря 2021 года. По прибытии выяснилось, что в доме горят вещи на площади 40 кв. м. К тушению пожара были привлечены 17 человек личного состава, которые справились с огнем в течение часа после вызова. В пожаре пострадали 29-летний мужчина и младшая дочка Вика.

- Настя в тот день ушла из дома к подружке, а дети остались дома с сожителем, отцом младшей дочери. По словам Насти, ее мужчина принимал какие-то таблетки и уснул, а дети остались без присмотра. В это время дети бросили подушку в печку и разожгли огонь. Пожар начал быстро распространяться по дому, мальчишки вытащили своих сестер на улицу, но Вика получила серьезные ожоги и лишилась волос. Чуть позже пожарные нашли и самого сожителя – он спал в снегу рядом с горящим домом, - рассказывает волонтер, который наблюдает за данной семьей уже несколько месяцев.

После виписки из больницы она обналичила 100 тысяч рублей выплаты за третьего ребенка, которые и прогуляла за один день со своей знакомой. Как рассказали журналистам волонтеры, несколько лет назад Анастасия обналичила материнский капитал за двоих детей и фиктивно купила дом в Ульяновской области. По документам она является собственницей дома, но по факту строение уже давно разобрали местные бомжи.

Младшая дочь пострадала во время пожара в Чапаевске Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Дело на родителей за оставление детей в опасности так и не завели. Как предполагают активисты, этот сожитель имеет большие связи через своих родственников в цыганской диаспоре в Чапаевске. Вероятно, поэтому ему удалось избежать наказания тогда. Однако в настоящее время мужчина находится под следствием из-за разбоя, который он совершил чуть недавно. Ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы, а многодетная мать собирается ехать к нему на суд, потому что безумно любит и будет ждать своего мужчину несмотря ни на что.

Просила помощь с корыстной целью

Когда произошла трагедия, Настя позвонила отцу старших детей и попросила его забрать их, пока она лежит в больнице с Викой. Мужчина отказал, поэтому старших детей определили на это время в дом ребенка. Когда Анастасия с дочерью выписались из ожогового отделения, она забрала детей и переехала жить в квартиру своей подруги в Сызрани. Туда приехали волонтеры, чтобы навестить детей и узнать, какая помощь им необходима.

- Сразу же после нашего первого визита Настя начала на постоянной основе клянчить деньги. У нее сломался холодильник, мы совместно с сызранскими волонтерами привезли ей рабочий. Привозили продукты, одежду, мебель, игрушки. Потом ее выгнали из квартиры. Настя начала кочевать из квартиры в квартиру, искать приюты, ночлежки. Все это время просила деньги у нас и у многих неравнодушных самарцев, - рассказывает волонтер.

Как оказалось, многодетная мать вместе со своими детьми нигде не прописана и кочевой образ жизни она ведет довольно давно. О ней знают органы опеки Сызрани, Октябрьска, Чапаевска, Новокуйбышевска, она даже успела некоторое время пожить в Тольятти. Дети не раз помещались в детские дома по ее согласию, но как только она находила временное пристанище – детей забирала. Знакомые в один голос говорят, что Настя пьющая, гулящая, за детьми не следит, но, по словам волонтеров, органы опеки и полиция лишь разводят руками, потому что основания для лишения родительских прав у них пока еще нет.

- Настя сказала мне, что после выписки из ожогового отделения, она должна ездить с Викой в Самару раз в месяц на обследование. Я давала ей деньги на проезд. Позже мы решили сами связаться с главврачом больницы, чтобы узнать о состоянии малышки, но нам сказали, что после выписки они так ни разу и не приехали, а ребенка должны были наблюдать в поликлинике по месту прописки. Но Настя не имеет постоянного места жительства, естественно, ребенок не получает никакого лечения, а старший сын до сих пор не ходит в школу, - говорит волонтер.

Снова оставила детей с незнакомым мужчиной

Органы опеки обязаны отслеживать посещение учебных заведений детьми, но так как Анастасия постоянно переезжает из района в район, отследить ее дальнейшую жизнь специалисты не могут. Волонтерам стало известно, что Настя жила в Октябрьске у сильно пьющего мужчины. В доме нет удобств, воды, дети спят на полу. Городской центр «Семья» взял под свой контроль ситуацию. Специалисты центра регулярно навещали Анастасию, нужно было прикрепить детей к поликлинике, собрать необходимые документы, чтобы переехать в социальную гостиницу. Однако многодетная мать не торопится исполнять свои родительские обязанности и постоянно «кормит завтраками» сотрудников опеки.

В таких условиях жили дети у незнакомого алкоголика в Октябрьске Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- На днях у Насти было день рождения. За несколько дней до этого она позвонила своему куратору из центра и сообщила, что переезжает в Сызрань. Женщина назвала несуществующий адрес, а сама продолжала жить в Октябрьске. Это она сделала для того, чтобы сотрудники опеки к ней не пришли, пока она будет праздновать свой день рождения. Мы вызвали полицию, которые увидели в доме пьяных людей и детей Насти, - рассказывает наш собеседник.

По неизвестным причинам полицейские не стали забирать детей и вызывать сотрудников ПДН. После этого Настя пропала с радаров органов, а после сообщила, что уехала жить в Новокуйбышевск к подруге, а детей оставила жить с незнакомым мужчиной. Жена этого мужчины написала заявление в полицию, что неизвестные дети находятся с ее пьяным мужем в доме, но полицейские так и не нашли ни мужчины, ни детей.

Забрала детей и уехала в неизвестном направлении

Настю нашли и вызвали в ПДН города Октябрьска. Сотрудники объяснили нерадивой матери, что никакой социальной гостиницы она с таким отношением к делу не получит, поэтому ей нужно написать добровольное согласие на сдачу своих детей в учреждение, а сама путь берет свою жизнь в руки. Но Анастасия категорически отказалась отдавать детей и сообщила, что теперь будет проживать в Новокуйбышевске.

Полуторагодовалая девочка нуждается в лечении Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Сначала она сказала один адрес, но там живут другие люди и ничего о ней не знают. Потом она назвала другой адрес, мы его еще не проверили, но видимо он тоже ложный. В центре «Семья» мне сказали, что ничего не могут с ней сделать, они не могут забрать детей, потому что им не за что зацепиться. То есть они знают, что пьющая женщина с четырьмя детьми, один из которых не ходит в школу, а младшая дочь нуждается в лечении, скрывается от органов опеки, выдумывает ложные адреса, но все равно ее отпускают, потому что якобы нет оснований для задержания и изъятия детей, - возмущаются волонтеры.

Где сейчас находится мать-кочевница и ее дети доподлинно неизвестно. Волонтеры обрывают телефоны органов опеки городов Самарской области, пишут запросы, но пока результата нет. «Комсомольская правда» тоже направила запросы по данной ситуации в компетентные органы, будем следить за развитием событий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Их нельзя возвращать в этот ад»: в Тольятти борются за счастливое детство шестерых малышей, которых мать запирала в квартире

В Тольятти в суд передали дело о лишении родительских прав матери, которая запирала детей в холодной квартире (подробности)