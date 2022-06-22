Тряпки, арбузные корки и пальто: что находят коммунальщики в самарской канализации

Прочистка одного засора занимает от часа до нескольких дней. Фото: Елена ЧЕЧЕНИНА

Назад, к удобствам во дворе

Дощатый туалет на днях был установлен во дворе дома № 156 по улице Свободы в Самаре. Это лопнуло терпение у сотрудников «РКС-Самара», которые за последние полтора года выезжали на прочистку засоров канализации в этом месте 17 раз – примерно раз в месяц. Есть в Самаре и другие «горячие точки», откуда регулярно поступают сигналы в «РКС» о том, что канализация «встала». Так, по адресу поселок Мехзавод, 4 квартал, дом 1 только за 5 месяцев 2022 года было устранено 12 аварийный ситуаций, связанных с засором канализации.

«РКС-Самара» напомнил, как мы жили в эпоху «до канализации». Фото: Елена ЧЕЧЕНИНА

Вообще система самарского водоотведения спроектирована таким образом, что стоки из каждого дома должны уходить самотеком, собираться во внутриквартальной канализации и затем утекать на городские очистные канализационные сооружения. Но зачастую на пути сточных вод образуются засоры из нерастворимых отходов, которые жители сбрасывают в унитазы и раковины.

Старшее поколение наверняка помнит: в 1960-1970-х годах, когда система центральной канализации в нашем городе только зарождалась, все жители очень бережно относились к этому чуду цивилизации и строго соблюдали правила обращения с ним. Например, использовали специальные ситечки, удерживающие пищевые отходы от смывания в раковину при мытье посуды. И боже упаси было выкинуть в унитаз хотя бы какую-то бумажку.

А в XXI веке мы категорически расслабились, привыкнув к этому и другим благам цивилизации и совершенно забыв, что без канализации приходилось пользоваться теми самыми удобствами во дворе. Сегодня многие люди, не задумываясь, смывают в унитаз или раковину все что ни попадя, и засоры стали ежедневным неприятным явлением. Что только не вылавливают специалисты «РКС-Самара» из магистральных сетей, устраняя аварии. Чаще всего встречаются тряпки, в 2020-2022 годах лидируют медицинские маски, а с распространением влажной туалетной бумаги вылавливают и ее: вопреки заявлениям производителей, она не растворяется в воде. Забивают канализацию подгузники, пищевые отходы, включая арбузные корки, а однажды даже вытащили пальто.

И ладно бы «РКС- Самара» скрывали от жителей правила пользования канализацией. Как раз наоборот: при каждой аварии напоминает о них, разносит листовки, специалисты проговаривают лично. Сетевики даже горько шутят: скоро в доме таком-то пойдет сезон винограда, а по такому-то адресу через недельку явно поедем «на тряпки».

Вместо глобальных проектов

В 2021 году специалисты цеха эксплуатации канализации «РКС-Самара» ликвидировали 6027 аварий – грубо говоря, по 16 в день.

- Засор засору рознь: некоторые разбираем быстро, а бывает, что работаем по несколько дней и приходится применять земляные работы, потому что механическим способом устранить не выходит, - делится бригадир цеха эксплуатации канализации «РКС-Самара» Александр Царев.

Какие колоссальные затраты времени у специалистов при том, что 99% засоров возникает из-за неправильной эксплуатации сетей.

- Из-за засоров страдают не только жители этих домов, но и весь город, потому что наши сотрудники вынуждены тратить огромное количество времени на засоры вместо того, чтобы заниматься глобальными проектами: перекладкой сетей, реконструкцией, профилактическими промывками и так далее, – рассказывает начальник отдела по связям с общественностью «РКС-Самара» Мария Алмазова. – Мы хотим напомнить жителям города: чисто не там, где устраняют засоры (мы делаем это сразу, как поступает сигнал), а там, где не мусорят. Пожалуйста, берегите канализацию! Это в интересах всех жителей.

КОНКРЕТНО

Что категорически нельзя смывать в канализацию:

- влажные салфетки и средства личной гигиены, любой нетканый материал;

- жир от приготовления пищи. Его нужно убрать бумажной салфеткой и выкинуть в ведро;

- пищевые продукты и их отходы: очистки, корки, косточки фруктов, чайную заварку и т.д.;

- средства контрацепции, пакеты, пленку;

- подгузники;

- тряпки, даже самые маленькие;

- бумагу;

- строительный и бытовой мусор;

- наполнитель для кошачьих туалетов;

- лекарства.