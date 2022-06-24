Молодые специалисты Сызранского НПЗ совершенствуют завод с 80-летней историей

Николай Филиппов — активный участник не только научных конференций, но и экологических акций завода. Фото АО «СНПЗ»

В 2021 году на Сызранский НПЗ пришли работать около 60 молодых сотрудников - вчерашних выпускников, которым предстоит вырасти в крепких, конкурентоспособных, перспективных производственников. В течение первых трех лет ребята в статусе молодых специалистов становятся участниками специальной программы, развивающей профессиональный, лидерский и творческий потенциалы каждого из них. Это пестрый круговорот событий: научно-технические конференции, тренинги, конкурсы профмастерства, разнообразные экологические и социальные акции, волонтерство. Они делают новичков частью коллектива, заражают любовью к своему делу, учат ответственности, стратегическому мышлению и в хорошем смысле слова неугомонности.

Как это происходит, расскажут они сами, молодые специалисты Сызранского НПЗ.

Ставишь цель, не видишь препятствий

Звонок из «Комсомолки» застал оператора товарного битумного производства Николая Филиппова на конференции председателей молодых специалистов. Николай работает на СНПЗ второй год, является заместителем председателя совета молодых специалистов завода и уже стал заметным участником всех корпоративных активностей для молодежи - отсюда и приглашение на конференцию, где взращивают лидеров.

- Это мероприятие - такой двухдневный концентрат полезной практической работы под руководством опытных наставников, - рассказывает Николай Филиппов. - Вообще для тех, кто хочет развиваться, на заводе созданы все условия, предприятие заинтересовано в активных молодых людях. У каждого молодого специалиста есть личный план развития на год. Ты сам себе ставишь цель и идешь к ней.

Николай поставил себе высокую планку с самого начала. Например, на первом году работы молодой специалист не обязан готовить проект для научно-технической конференции - считается, что он еще недостаточно знает завод. Но Филиппов захотел попробовать свои силы. Его работа «Повышение маржинальности топливного газа» заняла третье место в рамках предприятия.

Начнем с ноу-хау

А у работы, занявшей первое место в заводской конференции, вообще удивительная история. Ее написала (под руководством наставника и с соавтором) Елизавета Портнова, девушка-новичок, работающая на СНПЗ меньше года. Но самое интересное то, что она работает лаборантом химического анализа санитарной лаборатории, а ее проект касался технологии нефтепереработки, причем такой, которая на заводе не применяется. Удивила так удивила!

Елизавета Портнова — лаборант, а научную работу писала по новым технологиям нефтепереработки. Фото АО «СНПЗ»

- Это был вызов! - рассказывает Елизавета Портнова. - Мы с соавтором работы решили пойти по пути ноу-хау и взяли за основу патент Грозненского университета и применили его к нашему заводу. Консультировались со специалистами этого вуза, делали расчеты применительно к нам. Было очень сложно, страшно и безумно интересно. Проект был высоко оценен, и мы очень надеемся, что он получит право на внедрение в производство.

Кстати, недавно завершилась Кустовая научно-техническая конференция - в корпоративном этапе принимают участие победители заводских конференций со всех НПЗ НК «Роснефть». И на ней сызранцы показали себя весьма убедительно. Молодой специалист Евгений Кальберин, машинист насосных установок цеха №17, занял II место в секции «Промышленная безопасность», а инженер отдела организации проектно-изыскательских работ Илья Эзбин удостоен номинации за практическую значимость проекта.

Заводу - 80 лет

Не только научными проектами занят молодой специалист на СНПЗ. И Николай, и Елизавета - активные участники экологических и социальных акций: высадка деревьев, выпуск мальков рыб в водоемы, чтобы сохранить их популяцию, субботники. Участвуют в открытых экологических уроках для школьников и благотворительных акциях.

- Особенно мне запомнилась акция помощи детям-сиротам и детям из малообеспеченных семей «Елка желаний», - делится Елизавета Портнова. - Каждый год в преддверии праздника елку заводоуправления украшают письмами детей с их заветными желаниями. И каждый может исполнить детскую мечту. Не знаю, у кого было больше радости от этого - у детворы или у заводчан, исполняющих заветные желания детей.

Есть и еще один глобальный проект: в 2022 году заводу исполняется 80 лет. Предстоит много памятных и торжественных мероприятий. В их подготовке принимают активное участие молодые специалисты, чувствуя себя частичкой большого и важного производства. На благо страны, всех и каждого.

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