Конференции, КВН и спорт: как «Самаранефтегаз» поддерживает молодых специалистов

Команда «Самаранефтегаза» на молодежном фестивале корпоративных команд КВН: было весело. Фото АО «СНГ»

Когда в компанию приходит молодой специалист с горящими глазами и желанием проявить себя, очень важно не дать этому огоньку погаснуть и помочь создать условия для его профессионального развития и раскрытия личных талантов. На этом основана кадровая политика ключевой нефтедобывающей структуры Самарской губернии - АО «Самаранефтегаз». Что из этого получается, «Комсомолке» рассказала Регина Мухетдинова - экономист предприятия, неоднократный призер научно-технических конференций, член молодежного совета при профкоме, участница команды КВН и просто человек-«зажигалка».

Шанс показать себя

Обладательница красного диплома Самарского государственного экономического университета Регина пришла в «Самаранефтегаз» в 2016 году. Параллельно с работой окончила магистратуру по направлению «Экономика и управление на предприятии» и получила второй красный диплом. Сейчас девушка трудится экономистом отдела по контролю и вводу финансовой информации Казначейско-финансового управления АО «Самаранефтегаз».

Первые три года новички «Самаранефтегаза» находятся в статусе молодого специалиста. Старт получается очень интенсивным: с одной стороны, ты уже работаешь на одном из важнейших предприятий нефтегазовой отрасли страны, а с другой - продолжаешь заниматься научной, изыскательской и рационализаторской деятельностью. Что это дает? Более глубокое понимание процессов, рост профессионализма, прокачку стратегического мышления, шанс продемонстрировать собственные идеи.

Регина Мухетдинова испытывает потребность в постоянном движении вперед. Фото АО «СНГ»

- В рамках научно-технических конференций я выступала в секциях «Информационные технологии и автоматизация производства» и «Экономика, финансы». Выбирала темы, связанные с актуальными вопросами моей повседневной рабочей деятельности. Для меня это был шанс показать себя, совершенствовать навыки пуб-личного выступления и побороться за внедрение своей технологии планирования в периметре всей Компании, - делится Регина Мухетдинова.

Поставленную задачу девушка выполнила: ее работы были отмечены призовыми местами не только на Региональной, но и на Кустовой научно-технической конференции. А неповторимая атмосфера конференций, эмоции от выступления и новые знакомства остались среди самых ярких впечатлений.

В постоянном движении

Интенсивная научная работа молодых сотрудников - это далеко не все. За три года в этом статусе перспективный специалист Регина Мухетдинова участвовала во множестве семинаров, тренинг-сессий по ораторскому мастерству, развивающих и адаптационных мероприятиях. Сформированные благодаря этому организационные и коммуникативные навыки оказались исключительно полезными как в работе, так и в обычной жизни. А по окончании трехгодичного статуса отличившихся молодых специалистов направляли на деловую игру, по итогам которой определяли в кадровый резерв «Самаранефтегаза».

Выйдя из статуса новичка на предприятии, Регина прошла обучение в Школе молодого профсоюзного лидера и получила диплом о профессиональной переподготовке. Сегодня она состоит в молодежном совете АО «Самаранефтегаз» и ППО АО «Самаранефтегаз»: информирует молодых специалистов о действующих корпоративных программах, помогает в организации культурных и спортивных массовых мероприятий в рамках «Самаранефтегаза» и дочерних обществ НК «Роснефть» по Самарской области. Так, Регина неоднократно была куратором на Летних Спартакиадах НК «Роснефть». А недавно в составе команды КВН «Центр» от «Самаранефтегаза» принимала участие в Молодежном фестивале корпоративных команд КВН: целый месяц подготовки по выходным, незабываемая игра и шутки, которые не затихают до сих пор.

- Мне очень нравится развиваться в рамках АО «Самаранефтегаз», - подводит итог Регина. - Я испытываю потребность в постоянном движении вперед и повышении личной эффективности и считаю общественную нагрузку не просто своей ответственностью, но и образом жизни. Стараюсь рационально распределять время, чтобы хватило на все.

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